은행나무에 장치 매달아 대화에 성공한 남자

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영화 <침묵의 친구> 스틸컷(주)안다미로
영화 <침묵의 친구>는 독일의 한 대학 식물원에 1832년부터 같은 자리를 지켜온 은행나무를 중심으로 한다. 은행나무는 고생대부터 출연한 식물이다. 2억 7천만 년 전 화석으로 발견될 정도로 오래 살았다. 한국에서는 가을이 되면 노란 은행잎의 아름다움과 고약한 냄새를 풍기는 열매로 천국과 지옥을 오가는 가로수로 알려졌다.
천연기념물로 지정되며 종종 신성시되기도 하나 아이러니하게도 멸종 위기종이다. 이유는 다양하다. 악취, 독성, 떫은맛 때문에 동물의 외면을 받았기 때문이다. 열매가 무거워 좀처럼 널리 퍼지지 못한다. 종자를 맺기까지 30년 가까이 걸리며, 암수가 따로 존재하기 때문에 인간이 없다면 번식하기 힘들다.
이런 은행나무의 특성을 영화는 십분 활용했다. 더불어 세 등장 인물이 은행나무와 교감한다. 인간 중심에서 벗어나 식물을 주체적 존재, 관찰자로 두어 스릴을 넘어선 공포감까지 더한다. 흔히 식물이 움직이지 못한다고 착각하기 쉽지만 식물을 욕망하는 존재로 다뤄 흥미롭다.
은행나무를 하나의 캐릭터, 즉 욕망과 의지를 지닌 지적 존재 다뤘다. 보고 듣고 느낀 것은 삶과 얽혀 뿌리의 자양분이 되었으며 가지로 뻗어 나가 종자를 퍼트렸다. 과거와 현재, 미래, 지구와 우주, 인간과 식물을 연결하는 주요 테마다.
세 시대를 관통하는 은행나무