은행나무에 장치 매달아 대화에 성공한 남자

▲영화 <침묵의 친구> 스틸컷 (주)안다미로

일디코 에네디 감독은 '소통'이란 소재를 꾸준히 천착했다. <우리는 같은 꿈을 꾼다>(2017)에서는 사회적 소통이 어려운 두 남녀가 사슴으로 분해 꿈에서 만나는 설정으로 충격을 주었다. <내 아내 이야기>(2023)에서는 끝내 아내와 소통하지 못한 한 남자의 인생을 장황하게 그려 가슴 아팠다.



마침내 <침묵의 친구>에서는 다른 종과 소통을 시도한다. 인간의 감정은 시대를 초월해 은행나무를 매개로 동일시된다. 남성 중심 대학에서 유일한 여학생인 그레테의 소외감, 농장에서 자란 소년이 지식의 상아탑에서 느끼는 낯섬, 다른 나라에서 온 이방인의 고립감은 극대화된다.



시대에 맞게 화면 비율과 스타일에 변주를 주며 세 시점이 유려하게 교차한다. 20세기 초 그레테의 시간은 사진 기술이 발명된 시점을 활용해 35mm 흑백필름으로 담겼다. 흑백의 극명한 명암대비는 젠더 대립 이슈를 돋보이는 장치로 활용됐다. 20세기 중후반 하네스의 시간은 노스탤지어를 찬양한 듯 16mm 컬러필름으로 하네스의 러브스토리를 그린다. 21세기 토니가 살아가는 시점은 디지털카메라로 촬영했다. 팬데믹의 공포와 단절된 자연의 아름다움이 텅 빈 건물의 복합적인 공기와 접목되어 스산하다.



다국적 제작진이 참여했다. 제82회 베니스 국제영화제 공식 초청되었으며 그레테를 연기한 루나 배들러에게 그해 신인여우상을 부여했다. 중화권을 넘어 할리우드로 진출한 양조위의 유럽권 첫 진출작이다. 양조위는 분량을 떠나 압도적인 존재감을 드러낸다. 전작 <내 아내 이야기>로 호흡 맞춘 프랑스 배우 레아 세이두 또한 과학자로 분해 짧지만 강렬한 에너지를 전파한다.





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