'교황'이 아닌 '친구'로서 함께 추는 탱고

진보와 보수라고 하면 그려지는 풍경은 무엇일까? TV 토론회에서 서로를 물어뜯는 장면이 쉽게 떠오른다. 정치판에서 흔하게 나오는 살벌한 분위기는 파란색과 빨간색을 상징으로 하는 사상 진영들이 주도하고 이런 광경은 동서고금을 막론하고 전세계적으로 당연하다. 거의 인류사의 발전에 함께 발맞추며 성장해온 이 두 진영은 역사가 깊은 만큼이나 서로를 향한 앙금도 골이 깊다. 분명 나라를 바르게 이끌려는 바람에서 출발한 사상들일 터인데 현대에 이르러선 서로를 제거하려는 게 목적이 된 모양이다.
각 정당 대변인들이 매체에 나와 언성을 높이는 걸 보고 있노라면 피로감이 몰려온다. 우린 이미 이 두 진영 사이의 전투가 제동없이 격화된 결과를 일상 속에서 체감하고 있다. 걸핏하면 나오는 정치인들의 비리 스캔들은 익숙하고 각 정당에서 나온 인물이 대통령이 되어 야당의 흔적을 모조리 지워버리는 일은 당연시되는 절차다. 정적을 억류하고 더 나아가 제거하겠다고 갑작스럽게 계엄을 시도하다가 결국 탄핵당한 대통령의 사례도 이제 1년을 막 넘기지 않았던가. 진보와 보수의 싸움은 시간이 흐를수록 사그라들긴 커녕 극단적으로 심해지고 있다. 결국 이런 의문이 튀어나온다. 정말, 싸우지 않고는 공존할 순 없는걸까.