'교황'이 아닌 '친구'로서 함께 추는 탱고

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베네딕토 16세(안소니 홉킨스 분)와 베르골리오 추기경(조나단 프라이스 분)영화를 감상하면서 가장 크게 다가왔던 요소는 화면 연출이다. 가톨릭의 발상지인 이탈리아의 날씨를 반영한 듯한 밝고 산뜻한 색감은 두 교황이 서로 교감하고 스며드는 과정을 따뜻하게 감싼다. 이 빛은 단순한 정서 표현을 넘어, 서로를 이해하려는 두 인물의 거리감이 좁혀지고 있음을 보여준다. 한편 두 교황의 과오를 보여주는 연출은 차이가 난다. 두 사람의 고해 시간은 이를 단적으로 제시한다. 시스티나 성당의 하얀 빈 방에 단둘이 앉아있던 두 인간은 그 순간만큼은 교황과 추기경이 아닌, 그저 삶의 회한(悔恨)에 찬 노인 두명이 된다. 베르골리오가 종교의 길에 들어서면서 사랑을 포기한 순간을 회상할 때는 화면이 흑백으로 연출된다. 흑백은 흔히 고전 영화의 상징으로 불린다. 과거의 돌아갈 수 없는 낭만, 종교의 길에 들어서기 위해 포기했던 사랑을 쓰라리게 돌이키는 그의 내면을 반영한다.그 다음, 베르골리오가 아르헨티나의 호르헤 라파엘 비델라 치하 독재 정권에 복종했던 시절을 떠올릴 때는 그 동안 밝았던 색감과 정반대의 차가운 톤이 화면을 지배한다. 이런 한(寒)색은 당시의 냉혹했던 현실을 조명한다. 베르골리오가 독재 정권이 끝나고 변방으로 쫓겨나 자숙의 시간을 가졌던 시기를 지나 현재 시점으로 가까워지면서 화면은 다시 밝아진다. 한 인간이 과거의 상처를 딛고 나아가는 과정을 빛이 그대로 반영한다. 이런 자세한 묘사는 베르골리오가 지금의 신념에 이르기까지의 과정을 긴 대사없이도 감성적이고 설득력있게 보여준다.반면, 베네딕토 16세의 고해는 다르게 연출된다. 영화는 그의 젊은 시절은 보여주지 않는다. 둘만이 있는 방안 조명은 순간 희미해지며 이 진공관인 것처럼 주변의 소음과 베네딕토 16세의 고백은 웅웅거리는 묵음으로 처리된다. 내용에 담긴 무게는 클로즈업된 그의 말하는 입, 경악하는 베르골리오의 표정으로 전해진다. 짧으면서도 효과적으로 죄의 무거움을 전달하는 연출이다. 베르골리오의 과오는 행동하는 양심으로서의 고뇌, 외부적 사건이 중심이라면, 베네딕토 16세의 것은 전통과 원칙을 지키려다 생긴 내부적 균열과 고독이 중심이다. 그의 과거가 생략되고 웅웅거리는 묵음으로 처리된 것은, 그 죄가 개인의 역사를 넘어 거대한 제도, 가톨릭 교회 속에 은폐되어 온 시스템의 무게임을 암시한다.