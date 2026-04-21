야구 예능 침체기, 초등학생들이 돌파구 열었다

▲KBS 2TV '우리동네 야구대장' KBS ​

<우리동네 야구대장>의 또 다른 특징은 TV와 온라인을 병행한 콘텐츠 운영 방식이다. 기존 야구 예능이 2시간 이상의 긴 분량에 특정 장면을 불필요하게 반복하며 지루함을 자아냈던 것과 달리, 이 프로그램은 핵심 내용을 위주로 압축적으로 구성된다.



동시에 선수 선발 과정이나 경기 하이라이트, 무삭제 풀버전 영상 등은 유튜브를 통해 상세히 공개한다. 시청자 유입을 극대화하는 전략이다.



무엇보다 이 프로그램은 승패가 존재하는 스포츠 예능이지만 전반적으로 따뜻한 분위기를 유지한다. 시청자들은 자연스럽게 지역 연고 팀을 응원하겠지만, 어린 선수들의 실수나 패배를 탓하지 않게 된다. "지는 것도 배우는 것이다"라는 말은 이 프로그램만의 독특한 분위기를 잘 보여준다.

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기존 야구 예능이 때로는 승부에 대한 과도한 집착으로 간혹 눈살을 찌푸리게 했다면 <우리동네 야구대장>은 어린이 선수들의 성장과 경험에 더 큰 의미를 둔다. 유명 스타 출신 지도자들이 아이들의 육성을 돕고, 야구팬들은 하나가 된 마음으로 응원을 보낸다.



이렇게 가슴을 따뜻하게 만드는 스포츠 예능은 흔치 않다. 성인 중심 야구 예능에서 탈피한 KBS의 새로운 시도와 과감한 선택이 어떤 결과로 이어질지 기대를 모으고 있다.

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