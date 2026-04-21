야구 예능 침체기, 초등학생들이 돌파구 열었다

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KBS 2TV '우리동네 야구대장'KBS
매주 일요일 밤 방송되는 <우리동네 야구대장>은 얼핏 보면 과거 큰 인기를 얻었던 <축구왕 슛돌이>의 야구 버전처럼 보일 수도 있다. 그러나 이 프로그램은 여기서 한발 더 나아간다. 단순한 성장 관찰형 예능을 넘어 실제 프로야구처럼 복수의 팀을 구성해 리그전을 치르는 방식으로 한 단계 발전된 포맷을 갖췄다.
서울 박용택(리틀 트윈스), 부산 이대호(리틀 자이언츠), 충청 김태균(리틀 이글스), 광주 나지완(리틀 타이거즈) 등 각 지역을 대표하는 스타 출신 감독들이 지도자로 참여했다. 트라이아웃을 통해 선발된 초등학교 3~4학년 어린이들로 총 4개 팀을 구성해 1개의 리그를 완성했다.
경기는 5이닝 방식으로 진행된다. 각 팀은 서로 두 차례씩 맞대결을 펼치며, 리그 1-2위는 결승전을 통해 우승팀을 가린다. 3-4위 팀 역시 맞대결을 통해 방출팀을 결정하는 방식으로 프로그램이 꾸며진다.
이를 통해 기존 프로야구의 포스트시즌 요소와 스포츠 예능의 긴장감을 적절히 결합해 어린이 선수들의 성장뿐만 아니라 예능적 재미까지 확보했다. 큰 기대 없이 방송을 접했던 야구팬들은 어린이들이 보여준 의외의 경기력에 신선한 충격을 받았다. "아이들이 얼마나 하겠어?"라는 편견은 이내 "생각보다 훨씬 잘한다"라는 감탄으로 바뀌었다.
"생각보다 훨씬 잘한다" 반전 경기력