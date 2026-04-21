의사가 잡역부로 일하는 집, 8살 소년이 마주한 진실

팝엔터테인먼트

ㅡ줄무늬 파자마를 입은 소년> 스틸친구도 생겼고 아빠가 좋은 일을 하는 걸 확인했으니 그럭저럭 여기도 지낼 만한 곳이다. 하지만 점차 적응해가는 소년과 달리 엄마는 어느 날부터 어떻게든 여길 떠나려 하며 아빠와 다툼이 잦아진다. 손자에게 늘 자상하던 할머니는 아빠의 초대에도 한사코 방문을 거부한다. 할아버지는 애써 얼버무리지만, 가족의 식사 자리엔 냉랭함만 감돈다. 아빠의 잘생긴 부하 장교와 어울리던 누나도 조금씩 이곳에 질색한다. 위신 때문에 가족과 떨어지기 싫어하던 아빠도 한발 양보해 친척 집으로 다른 식구들을 이사 보내는 데 동의한다.그런데 누구보다 여길 뜨고 싶어한 아들이 막상 기회가 오자 싫은 티가 역력하다. 친구를 잃기 싫은 것. 엄마는 어리둥절한다. 남편과 가정교사의 나치즘 주입식 교육이 자식을 망치는 것만 같다. 누구도 브루노의 진실을 알아차리지 못한다. 8살 남자애의 은밀한 모험을 당사자가 아니면 어찌 짐작할 수 있을까? 이제 소년은 심장이 쿵쿵 뛰는 일생일대 모험에 나설 참이다. 금단의 벽을 넘어 소중한 친구의 어려움을 힘을 합쳐 돕는 일이다. 칭찬을 받아 마땅한 선행이자 우정의 발로다. 모든 일은 그렇게 벌어진다.탐험의 결말은 18년 만에 정식 개봉하는 영화를 목격하면 알 수 있다. 진실을 알지만 애써 외면하거나 침묵하는 어른들, 어른들의 말과 행동을 의심 없이 추종하는 누나와 달리 골치 아픈 역사나 이해할 수 없는 세상일은 알 수 없는 소년의 심리는 단순하고 간명하다. 친구가 필요할 뿐이고, 아빠나 가정교사, 군인 아저씨들의 무서운 이야기와 달리 유대인 또래 아이는 그저 죽이 맞는 친구다. 뭐가 뭔지 통 알 길이 없다. 아빠는 그들이 나쁜 일을 해서 벌을 받는다고 하지만, 자신을 치료해준 '파벨'이나 유일한 벗 '슈무엘'이나 모두 좋은 사람들이다.아빠는 더 좋은 세상을 위해 열심히 일하고, 국가의 적에 맞서 싸운다고 툭하면 강조한다. 그런데 아빠 부하들은 친구에게 욕하고 구타를 일삼는다. 그들이 오히려 나쁜 사람처럼 보인다. 유대인의 악함을 설파하며 그들만 엄하게 대한다는 설명과 달리 아빠는 점점 가족에게도 무섭고 이해할 수 없는 존재가 되어간다. 아이들은 아빠 눈치만 살피고, 엄마는 이대로는 살 수 없다며 화목하던 가족은 그들이 사는 휑한 저택처럼 황량하게 변한다. 그럴수록 소년은 더 친구를 찾는다. 친구는 자기와 달리 아빠를 존경한다. 괜히 부럽다.