의사가 잡역부로 일하는 집, 8살 소년이 마주한 진실

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
8살 소년 '브루노'는 군에서 승진한 아버지가 영전하면서 베를린에서 폴란드 부임지로 가족과 이사하게 된다. 친구들과 떨어져 낯선 땅에 도착한 소년이지만, 중세 기사의 모험 이야길 좋아하는지라 집 주변으로 탐험을 떠나려 한다. 하지만 부모님은 숲속으로 연결된 뒤뜰에는 출입을 금지한다. 하지만 또래 친구라곤 없는 브루노는 우연히 자신의 방 창가에서 멀찍이 떨어진 '농장'을 발견한다. 그곳엔 아이들도 제법 많아 보인다.
어느 날 뒤뜰을 빠져나와 농장으로 향한 소년은 그곳이 고압 전기까지 흐르는 철조망에 둘러싸인 걸 알게 된다. 그 너머엔 자기와 동갑 소년 '슈무엘'이 있다. 외롭던 소년은 친구를 사귈 기쁨에 젖지만, 머리를 빡빡 민 데다 이상한 잠옷을 입은 친구는 뭔가 비밀을 품은 듯하다. 그래도 매일 몰래 슈무엘과 만나는 게 삭막한 이곳 유일한 낙이다. 친구가 아빠를 잃어버린 걸 알게 된 브루노는 철조망을 넘어 돕기로 약속한다.
아이들의 눈으로 본 기괴한 어른들의 세상