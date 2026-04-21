KB의 통합 우승일까 삼성생명의 이변일까

한국여자농구연맹

정규리그에서 출전 시간 24분을 기록했던 배혜윤은 플레이오프에서 30분 이상의 출전 시간을 소화하고 있다.지난 2020-2021 시즌 삼성생명이 14승16패(승률 .467)로 정규리그 4위를 기록하며 플레이오프 막차 티켓을 따냈을 때까지만 해도 봄 농구에서 삼성생명을 주목하는 농구팬은 거의 없었다. 하지만 삼성생명은 플레이오프에서 정규리그 우승팀 우리은행에게 1패 뒤 연승을 거두며 챔프전에 진출해 신한은행 에스버드에게 연승을 거둔 KB를 만났다. 물론 그 때까지도 대부분의 농구팬들은 KB의 낙승을 예상했다.챔프전에서 KB를 끈질기게 밀어붙인 삼성생명은 적지에서 2연승을 거둔 후 안방에서 2연패를 당했지만 5차전에서 체력이 급격히 떨어진 KB에게 74-57로 승리하면서 짜릿한 '업셋 우승'을 차지했다. 이로써 삼성생명은 2006년 여름리그(공교롭게도 당시 챔프전 상대도 KB였다) 이후 15년 만에 챔프전 우승을 차지했고 야구와 농구, 배구 종목을 합쳐 역대 가장 낮은 승률로 챔프전 우승을 차지한 팀이 됐다.하지만 삼성생명은 2020-2021 시즌 우승 이후 네 시즌 연속으로 챔프전 무대를 밟지 못하면서 다시 평범한 중위권 팀으로 전락했다. 이번 시즌에도 정규리그 3위로 플레이오프에 진출한 삼성생명은 플레이오프 1차전에서 하나은행에게 패하며 네 시즌 연속 플레이오프 패배가 유력해 보였다. 하지만 2차전부터 전열을 재정비한 삼성생명은 2, 3, 4차전을 연속으로 승리하면서 챔프전 진출 티켓을 따냈다.삼성생명은 정규리그 득점 2위(17.40득점)에 오른 이해란이 2차전 34득점을 포함해 플레이오프 4경기에서 평균 17.25득점을 기록하며 봄 농구에서도 삼성생명의 에이스 역할을 톡톡히 했다. 여기에 3,4차전에서 3점슛 8개를 터트린 강유림의 외곽슛이 살아났고 맏언니 배혜윤 역시 특유의 영리한 플레이로 후배들을 잘 이끌었다. 이렇게 삼성생명은 2020-2021 시즌 이후 5년 만에 챔프전 무대를 밟게 됐다.삼성생명은 정규리그에서 KB에게 1승5패로 절대적인 열세를 면치 못했다. 특히 5패 중 3패가 15점 차 이상의 큰 점수 차 패배였기 때문에 많은 농구팬들은 이번 챔프전에서도 KB의 우세를 전망하고 있다. 하지만 삼성생명은 5년 전 챔프전에서도 누구도 예상치 못한 대이변을 만들어내며 우승을 차지했던 전력이 있다. 그리고 5년 전과 마찬가지로 삼성생명의 챔프전 파트너는 최강의 전력을 자랑하는 KB다.