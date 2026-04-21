KB의 통합 우승일까 삼성생명의 이변일까

여자 프로농구의 플레이오프 제도는 기본적으로 상위팀에게 다소 불공평하다. KBO리그나 V리그는 정규리그 우승팀에게 챔피언 결정전 직행 티켓을 주고 남자프로농구(KBL) 역시 정규리그 1, 2위 팀이 4강 플레이오프로 직행한다. 하지만 여자 프로농구에서 6개 구단 중 가장 좋은 성적을 올린 정규리그 우승팀에게 주어지는 혜택은 오직 플레이오프와 챔프전을 홈에서 시작할 수 있다는 점 밖에 없다.
하지만 WKBL이 단일리그로 통합된 2007-2008시즌부터 지난 시즌까지 17번의 챔피언 결정전에서 정규리그 우승팀이 챔프전까지 승리하며 통합 우승을 차지한 경우는 무려 14번(82.35%)에 달한다. 아무리 정규리그 우승팀이 봄 농구에서 많은 변수 속에 시리즈를 치르게 된다 하더라도 결국엔 전력이 가장 앞서는 정규리그 우승팀이 챔프전에서도 우승을 차지할 확률이 절대적으로 높다는 뜻이다.
이번 시즌에도 정규리그에서 우승을 차지한 KB스타즈가 플레이오프에서 '전통의 라이벌' 우리은행 우리WON에게 3연승을 거두며 일찌감치 챔프전에 선착했다. KB는 플레이오프가 끝난 후 챔프전까지 열흘에 걸친 준비 기간이 있었지만 KB는 챔프전 우승을 마냥 낙관할 수 없다. KB의 챔프전 상대가 바로 5년 전 챔프전에서 KB에게 패배의 아픔을 안겼던 '업셋의 명수' 삼성생명 블루밍스이기 때문이다.
[KB스타즈] 파죽지세로 'V3'까지 달린다