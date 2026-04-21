혐한, 노재팬 뛰어넘고 탄생한 이 사랑의 의미

1강 2중 다약이라고들 한다. 한국 OTT 서비스의 지형도를 가리켜 흔히 나오는 말이다. 쉽게 예상할 수 있듯, 1강은 넷플릭스다. 월간 활성 사용자 수가 1500만 명(2025년 12월 기준)을 넘나드는 넷플릭스는 자타공인 독보적인 1강이다. <오징어 게임> 시리즈 등 확실한 오리지널 콘텐츠를 가진 데다 세계적 트렌드를 선도하는 1위 OTT의 이미지가 확고한 1위를 점하는 데 결정적 역할을 했다. 최근 아직 극장서 내려가지도 않은 <휴민트>를 큰돈을 들여 끌어오는 등 외부 제작 작품에 대한 공격적 영업도 게을리하지 않는다. 미국 프로야구 메이저리그(MLB)와의 중계 계약까지 체결하며 영화와 드라마를 넘어 엔터테인먼트 전반에서 대제국을 구축할 기세다.
2중은 쿠팡플레이와 티빙이다. 티빙은 한국 방송국 콘텐츠 위주의 약한 구성에도 불구하고 한국프로야구(KBO) 독점 중계, 또 오픈마켓 플랫폼과 연계한 공격적 마케팅으로 월간 활성 사용자 700만 명 이상을 꾸준히 유지하고 있다. 그러나 역시 경쟁 OTT에 비해 티빙만의 킬러콘텐츠가 부재하다는 비판에서 자유롭지 못하다. 쿠팡플레이 또한 강력한 경쟁자다. 한국프로축구 K리그를 기반으로, 해외축구 및 다양한 스포츠까지를 추가 비용을 받아 서비스하는 역량이 눈에 띈다. 또 한 가지, 쿠팡만의 킬러콘텐츠도 무시할 수 없다. 넷플릭스가 오리지널 콘텐츠로 신규 가입자를 끌어모으듯, 쿠팡이 월간 활성 사용자 700만 명을 넘기까지는 야심 찬 독자적 콘텐츠 구성이 제 역할을 했다.
국민 첫사랑 수지의 연기 변신이 빛났던 <안나>, 임시완과 이선빈의 호흡이 화제를 모은 <소년시대>, 박정민과 지수가 호흡을 맞춘 <뉴토피아> 등이 대표적으로, 공개할 때마다 신규 가입자가 수십만 명씩 불어나는 등 쿠팡플레이가 한국 OTT계 2중에 진입하는 데 혁혁한 공을 세웠다. 이 가운데 빼놓을 수 없는 게 <사랑 후에 오는 것들>이다. 한국에서 제작했으나 일본 배우 사카구치 켄타로를 남자주인공으로 세워 화제를 모았고, 실제 촬영 상당 부분을 일본에서 진행해 명맥 끊긴 합작드라마의 느낌도 냈다. 글로벌 시장을 겨냥해 내놓은 드라마답게 아마존프라임, 라쿠텐 비키 등 국제적 OTT 서비스에 판권을 팔았고, 여러 서비스에서 각국 조회수 1위를 기록하기도 했다. 전 세계적 망을 가진 넷플릭스에 콘텐츠 배급에서 뒤처질 수만은 없다는 각오가 보이는 행보였다.