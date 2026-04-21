혐한, 노재팬 뛰어넘고 탄생한 이 사랑의 의미

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스틸컷<코리아> <임금님의 사건수첩>의 문현성이 연출하고 정해심이 각본을 맡았다. 6부작 드라마는 과거 일본과 오늘의 한국을 무대로 펼쳐지는 청춘의 사랑 이야기를 그린다. 부모의 허락도 구하지 않고 대학 졸업 후 대책 없이 일본으로 건너간 최홍(이세영 분)은 현지에서 만난 꽃미남 고학생 아오키 준고(사카구치 켄타로 분)와 사랑에 빠진다. 둘은 동거까지 하며 열렬한 사랑을 나눈다. 집으로부터 지원이 끊긴 홍과 가난한 청춘인 준고는 늘 아르바이트로 바빴다. 특히 책임감 있는 청년인 준고가 더 그러했다. 함께하는 미래를 꿈꿨던 두 사람 앞에 닥쳐오는 현실적 문제들과 그보다 더 중차대한 일들, 또 그렇고 그런 오해가 쌓이며 이들의 관계는 깨어진다.드라마는 5년의 시간을 건너 오늘의 한국과 닿는다. 홍은 아버지의 출판사 중추로 활약하고 있고, 준고는 저와 홍의 옛 이야기에서 모티브를 얻은 소설을 발표해 성공을 거머쥐었다. 필명으로 활동하는 준고가 한국 홍보차 내한한 자리, 홍이 그 자리에 통역으로 나선다. 드라마는 둘의 재회로부터 빚어지는 일련의 이야기를 다룬다. 어느덧 서른쯤이 된 홍은 친구였던 민준(홍종현 분)과 결혼을 앞두고 있다. 그러나 준고가 나타나자 제 전 인상이 송두리째 흔들리고 있음을 확인한다.소설과 마찬가지로 지난 사랑이 오늘 가운데 일어나는 작품이다. 누구에게나 한 번쯤은 있었을 절절한 사랑이 오늘의 현실 가운데 힘을 발하는 모습이 흥미롭다. 요즈음 여성향 웹소설 가운데 '재회물'이 하나의 장르를 이룰 만큼 많이 읽힌다고 한다. 그건 재회를 기다리는, 혹은 재회가 주는 재미에 탐닉하는 이들이 적어도 한 뭉텅이는 있다는 뜻이겠다. <사랑 후에 오는 것들>이 건드리는 것이 꼭 그와 같은 시청자층이었음이 명백하다.드라마는 지극히 감성적인 연출로써 보는 이의 감상을 증폭하는 데 온 힘을 쏟는다. 무엇보다 이 작품으로 한국 내 가장 유명한 일본 배우, 그러니까 지난 시대 기무라 타쿠야, 오구리 슌, 츠마부키 사토시 등이 차지했던 자리를 이어받은 사카구치 켄타로의 존재감이 확실하다. 한국 내 여러 예능에까지 출연하며 여심을 사로잡은 그가 한국에선 흔치 않은 부류의 매력을 여지없이 과시한다.