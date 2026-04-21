27년 버틴 한국 '독립영화' 잡지, 오해하고 있었던 사실

읽는 이가 급감하는 시대다. 진지하고 호흡 긴 글은 더욱 그렇다. 인간이 여적 문자, 그중에서도 글보다 더 효과적으로 깊이 있게 소통하는 수단을 발명하지 못했음에도 인간은 글을 빠르게 저버리려 하고 있다. 일방향으로 주입되는 영상매체로, 그것도 휘발성 강한 짧고 자극적인 콘텐츠로 향하는 경향이 분명하다. 글을 읽는 이들 중에서도 이러한 경향이 분명하다. 사고를 깨우고 의식을 확장하는 글 읽기의 즐거움을 추구하는 이는 독서인구 가운데서도 소수에 불과하다. 더 쉽고 편하게 읽히는 글쓰기만이 정도이자 정답이라 떠받들어진다.
처음 글을 판 지 꼭 20년이 되었다. 지금껏 글을 실은 매체가 못해도 오륙십은 될 것이다. 돌아보면 그중 절반을 훌쩍 넘는 매체가 사라졌다. 한 달 전 어느 편집자와 자리를 가졌다. 퇴사하게 되었다며 잡지, 또 활자매체 편집자의 길을 완전히 떠나겠다 했다. 독자는 줄어가고 AI 기반 LLM 서비스의 일반화로 글과 문자의 가치 또한 전혀 달라져 희망이 보이지 않는다고 했다. 박봉에도 자긍심을 지키며 수십 년을 일해 온 이조차 떠나는 자리에서 희망을 구할 곳이 좀처럼 보이지 않는다. 한 해 사라지는 잡지가 몇이나 되는지 아느냐는 그녀의 물음에 나는 말없이 고개만 저었다. 그녀는 "200개예요. 200개가 사라진 대요"하고 말했다. 글 쓰는 내게 어서 유튜브나 틱톡 계정부터 열라고 당부한 그녀의 말을 더는 무시할 수 없겠다고 생각했다.
오랜 거래처가 또 하나 사라진 날, 나는 새로운 모임 하나를 해보기로 결심했다. 잡지, 그중에서도 잘 읽히지 않아 점차 위축되어가는 어느 잡지를 다시 읽어보는 모임이었다. 한국독립영화협회 소속 비평가들이 벌써 27년 째 발간해온 <독립영화>가 바로 그 잡지다. 55호부터 편집위원으로 참여하게 되며 지난 54호를 처음 읽은 나는 이 잡지가 가진 가치, 그 깊이와 담고 있고 담론의 유의미함에 상당히 감탄한 바 있었다.