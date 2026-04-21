27년 버틴 한국 '독립영화' 잡지, 오해하고 있었던 사실

독립영화

큰사진보기 ▲독립영화각 지역 도서관을 통해 누구나 무료 이용할 수 있는 'DBpia'를 통해 전권 일독이 가능하다. DBpia

한국 독립영화를 깊이 이해하고 싶다면



많은 글이 흥미롭다. 모임 자리에서 나는 '거의 모든' 글이 흥미롭고 다수가 이 시대에 '유효하다'고 말하였다. 다른 이들도 동의했다. 실린 글 중 하나(지금은 사라진 '파적'이란 당대엔 꽤나 화제가 돼 방송국 뉴스까지 탔다는 독립영화 단체 관계자 인터뷰) 중에 "이 사회가 게릴라를 필요로 한다"는 대목이 있다. 강렬한 추동력으로 어느 한 방향으로만 모든 구성원을 끌어가려는 사회 가운데 게릴라의 의미가 더욱 커진다는 뜻이겠다. 나는 오늘의 창작자를 모아 이 잡지를 다시 읽는 활동이, 또 그 모임이, 다시 이를 전하여 오늘의 독자들과 나누는 일이 모두 그와 같다고 느낀다.



창간호를 통하여 나는 비로소 독립영화가 진영으로 존재하는 이유를 다음과 같이 이해하게 됐다. 오늘날 우리는 흔히 영화란 생산과 소비의 매체라고 당연하게 받아들인다. 그러다보면 상품성 있는 것과 아닌 것으로, 자연스레 구분의 기준마저 내재화하게 마련이다. 그러나 이는 당연한 것이 아닐 수도 있다. 아니, 나는 아니어야 한다고 여긴다. 독립영화는 생산과 소비만이 아니라 창작과 비평의 대상으로 존재하고 다뤄져야 한다. 그와 같은 관점에서 바라보면 독립이란 그 자체로 목적이 아니다. 수단이다. 하나하나 창작자들이 곧추 선 주체로 기대어 성장하기 위한 전제조건일 뿐이다. 나는 비로소 그 사실을 깨달았다.



<독립영화> 전 권은 국회도서관과 한국영상자료원을 통해 실물로 접할 수 있다. 또 서울시교육청 여러 도서관을 통해 온라인으로 누구나 접근할 수 있는 'DBpia'에서도 무료로 확인할 수 있다. 참여를 원하는 영화계 관계자라면 누구나 한국독립영화협회를 통해 해당 모임에 가입할 수 있다.

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잡지가 막 창간됐을 당시 역시 막 문을 연 온라인 서점 '알라딘'에 올라온 독자서평서로 다른 이야기를 건네는 스무 편이 넘는 글로부터 어떤 이야기를 전해야 할까. 우선은 이들 가운데 공통된, 그러나 오늘과는 확연히 다른 특징부터 꺼내야겠다. 내가 아는 두 권, 그러니까 2025년과 2026년 막 발간된 54호와 55호는 매우 점잖고 진지한 책이다.기본적으로는 독립영화, 또 독립영화계 전반에 대한 비평집이자 소식지의 성격을 갖는다. 54호는 공정이용 권리와 저작권법 100조 영상물 특례조항에 대해 깊이 있게 다루었고, 55호는 서부지법 폭동과 관련해 언론사 기자와는 달리 처벌을 면치 못한 다큐멘터리 감독 정윤석의 사례 등 독립영화의 여러 현장에서 빚어지는 문제를 소화한다. 그런데 창간호는 이와는 전혀 다른 자세와 호흡으로 엮였으니 나는 내가 27년 전 나와 같은 자리에서 잡지를 빚던 이들을 완전히 오해하고 있었음을 깨닫는다.창간호는 막 피어난 것이 대개 그러하듯 억지로 짜내지 않은 기세가 실려 있다. 이게 과연 같은 잡지인가 당혹스러울 지경이다. 이 잡지의 어제 앞에 오늘이 부끄러운 순간도 없지 않다. 특히 눈에 띄는 것은 비판이다. 그저 헛헛한 '우쭈쭈'며 '있어 봬는' 현학적 글줄이 다수를 이루는 오늘의 비평에 비추어서 그 혀끝이 사납다. '초록물고기는 위선적이고 정사는 비겁한 영화이며 쉬리는 부도덕한 영화다'라는 문장을 그대로 실을 수 있는 잡지가 오늘에 남았는가. 실린 모든 비평에서 의미 발굴보다도 한계를 집어내는 비판이, 때로 과도하거나 집요하게 느끼는 이도 있을 법한 지적이 잇따르는 모습이 생경하기까지 하다. 사납다고 표현한 이유가 여기에 있다.그러나 사나움 가운데 자부심과 열의, 그리고 관심이 분명하게 읽힌다. 자유로이 오가는 생각들과 다시 그에 대응하는 생각들이 다름을 넘어 거침없이 닿고 투과되는 당시의 풍토를 느끼게 한다. 요컨대 교류다. 거침없는 표현이 누구의 마음을 상하게 될까 지레짐작하여 움츠러드는, 물론 그에도 장려할 만한 미덕이 있겠으나, 격식을 차리고 거리를 두어 진심이 오가지 못할 때가 많은 오늘의 경향을 돌아보게 한다. 그때는 맞고 지금은 틀린 것들이 있고, 그때는 틀렸고 지금은 맞는 것 또한 있다. 그러나 그때와 지금의 차이를, 변화의 이유를 우리는 과연 알고 있는가. 우리가 걸어온 길이 놓쳐 버린 가능성을 나는 창간호로부터 적잖이 발견한다.