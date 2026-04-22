"17세 소년범, 끊임없이 의심하고 질문하며 연기했죠"

하룻밤 사이에 세 여성을 강간하고 이제 재판을 기다리는 17세 소년 '매튜 카포위츠'. 그의 곁에는 엄마 '브렌다 카포위츠'가 있다. 가해자의 어머니로서 브렌다가 겪는 혼란과 가해자 가족에게 벌어진 일을 다룬 연극 <그의 어머니>가 1년 만에 재연으로 돌아왔다.
연극의 제목에서도 알 수 있듯이, 어머니인 브렌다가 이야기의 전면에 등장한다. 가해자 가족이 겪는 혼란과 갈등은 브렌다를 통해 보다 직접적으로 표현된다. 하지만 혼란을 야기하고 어머니의 행동을 부추기는 인물은 아들이자 가해자인 매튜로, 그를 세심하게 살펴보는 것이 <그의 어머니>를 깊이 이해하는 첫 단추가 될 수 있다. 지난 20일 서울 명동 인근에서 매튜 역을 맡은 배우 최호재를 만났다.
직장 생활을 하다 22살에 뒤늦게 대학에 입학해 연기를 시작했다는 최호재는 류주연 연출가가 이끄는 '극단 산수유'에 입단한 지 어느덧 4년 차. '신인' 꼬리표를 뗀 채 어엿한 연기자로 관객과 만나고 있다. 극단 산수유에서 배우뿐 아니라 조연출, 기획 등의 역할도 경험하며 다양한 관점으로 공연을 바라볼 수 있게 되었다고. 이러한 경험을 바탕으로 최호재는 초연에 이어 재연까지 <그의 어머니>의 매튜 역을 원 캐스트로 소화하고 있다.
매튜와 최호재