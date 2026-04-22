"17세 소년범, 끊임없이 의심하고 질문하며 연기했죠"

국립극단

"저는 31살 성인 남성이지만, 매튜는 17살 소년이에요. 때로는 지금의 행동이 제 의지인지, 아니면 매튜의 의지인지 헷갈립니다. 이 감정이 제 것인지, 매튜의 것인지도 구분하기 어려울 때가 있어요. 그래서 한 발짝 떨어져 바라보기도 하고, 매튜의 입장이 되어 생각해 보기도 하며 끊임없이 의심하고 질문했습니다. 그 과정에서 매튜를 이해하고, 나아가 사랑하려고 노력했어요."

연극 <그의 어머니> 공연 사진최호재는 자신이 맡은 매튜에 대해 "미숙한 청소년을 키워드로 잡았다"고 설명하며 "자신의 범행을 온전히 받아들이기보다 회피하는 성향의 소유자로, 평범한 일상을 살아가는 듯 보이지만 계속 불안과 초조함에 떠는 인물"이라고 부연했다. "철저히 의심하며 연기하는 인물에 접근하는 스타일"이라는 최호재는 매튜를 연기하면서도 "매튜로서의 생각인지, 아니면 배우 최호재로서의 생각인지 끊임없이 의심하며 경계를 잘 구분하려고 노력했다"고 밝혔다.<그의 어머니>는 범죄 드라마가 아니다. 범죄자를 다루지만, 범죄를 직접적으로 다루진 않는다. 소년 매튜의 범죄 이후 그의 가족이 맞이하게 되는 혼란과 격변을 그린다. 가해자 가족의 서사가 중심이 되는 연극이기에 방향성과 표현에 신중을 기했다.류주연 연출을 비롯한 공연 팀이 신중한 고민을 거듭한 끝에 매튜 역에도 변화를 주었다. 지난해 초연 당시에는 범죄에 대한 이야기로 무게가 쏠리거나, 자칫하면 가해자 매튜가 옹호될 수 있다는 판단에 매튜의 감정을 드러내지 않으려고 했다. 이번 재연에서는 감정을 있는 그대로 적극적으로 표출하는 방향으로 접근하며, 미숙한 청소년의 면모를 한층 더 부각시키려 했다.최호재는 "가해자의 불안감이나 초조함 같은 감정이 드러날수록 범죄의 심각성과 그에 대한 경각심이 분명히 전달될 수 있을 것 같았다"면서 "연출님께서도 매튜의 행동 자체를 더 선명하게 바라보는 방식을 선택하셔서 올해는 매튜를 더 많이 드러내고 있다"고 덧붙였다.매튜도 달라졌지만, 브렌다도 달라졌다. 초연에서는 배우 김선영이 브렌다를 연기했는데, 1년 만에 다시 돌아온 재연에서는 강렬한 카리스마를 뽐내온 배우 진서연이 브렌다 역을 맡는다. 최호재는 "진서연 선배님께서 하루가 다르게 인물의 결을 선명하게 만드시는 과정이 인상적이었다"며 "작년에는 브렌다에게서 강인한 느낌을 크게 받았다면, 올해는 연약한 모습이 느껴지곤 한다"고 소감을 전했다.브렌다는 아들의 범행을 둘러싸고 어쩔 줄 몰라 하는 한편 신경이 곤두선 탓에 아들에게 날카로운 반응을 보이기도 한다. 그런 브렌다가 매튜를 향해 "증오한다"고 말하는 장면을 최호재는 매튜에게 있어 핵심적인 장면으로 꼽았다. 그는 이 장면에 대해 "자신이 저지른 일을 회피하던 매튜가 현실을 직시하게 되는 전환점으로, 극 내내 외면해 온 책임을 비로소 조금씩 받아들이기 시작하는 순간"이라고 부연했다.