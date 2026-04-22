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"17세 소년범, 끊임없이 의심하고 질문하며 연기했죠"

"17세 소년범, 끊임없이 의심하고 질문하며 연기했죠"

[인터뷰] 연극 <그의 어머니>의 '매튜 카포위츠' 역, 배우 최호재

안지훈(jh510)
26.04.22 15:46최종업데이트26.04.22 15:46
하룻밤 사이에 세 여성을 강간하고 이제 재판을 기다리는 17세 소년 '매튜 카포위츠'. 그의 곁에는 엄마 '브렌다 카포위츠'가 있다. 가해자의 어머니로서 브렌다가 겪는 혼란과 가해자 가족에게 벌어진 일을 다룬 연극 <그의 어머니>가 1년 만에 재연으로 돌아왔다.

연극의 제목에서도 알 수 있듯이, 어머니인 브렌다가 이야기의 전면에 등장한다. 가해자 가족이 겪는 혼란과 갈등은 브렌다를 통해 보다 직접적으로 표현된다. 하지만 혼란을 야기하고 어머니의 행동을 부추기는 인물은 아들이자 가해자인 매튜로, 그를 세심하게 살펴보는 것이 <그의 어머니>를 깊이 이해하는 첫 단추가 될 수 있다. 지난 20일 서울 명동 인근에서 매튜 역을 맡은 배우 최호재를 만났다.

직장 생활을 하다 22살에 뒤늦게 대학에 입학해 연기를 시작했다는 최호재는 류주연 연출가가 이끄는 '극단 산수유'에 입단한 지 어느덧 4년 차. '신인' 꼬리표를 뗀 채 어엿한 연기자로 관객과 만나고 있다. 극단 산수유에서 배우뿐 아니라 조연출, 기획 등의 역할도 경험하며 다양한 관점으로 공연을 바라볼 수 있게 되었다고. 이러한 경험을 바탕으로 최호재는 초연에 이어 재연까지 <그의 어머니>의 매튜 역을 원 캐스트로 소화하고 있다.

매튜와 최호재

연극 <그의 어머니> 공연 사진
연극 <그의 어머니> 공연 사진국립극단

최호재는 자신이 맡은 매튜에 대해 "미숙한 청소년을 키워드로 잡았다"고 설명하며 "자신의 범행을 온전히 받아들이기보다 회피하는 성향의 소유자로, 평범한 일상을 살아가는 듯 보이지만 계속 불안과 초조함에 떠는 인물"이라고 부연했다. "철저히 의심하며 연기하는 인물에 접근하는 스타일"이라는 최호재는 매튜를 연기하면서도 "매튜로서의 생각인지, 아니면 배우 최호재로서의 생각인지 끊임없이 의심하며 경계를 잘 구분하려고 노력했다"고 밝혔다.

"저는 31살 성인 남성이지만, 매튜는 17살 소년이에요. 때로는 지금의 행동이 제 의지인지, 아니면 매튜의 의지인지 헷갈립니다. 이 감정이 제 것인지, 매튜의 것인지도 구분하기 어려울 때가 있어요. 그래서 한 발짝 떨어져 바라보기도 하고, 매튜의 입장이 되어 생각해 보기도 하며 끊임없이 의심하고 질문했습니다. 그 과정에서 매튜를 이해하고, 나아가 사랑하려고 노력했어요."

<그의 어머니>는 범죄 드라마가 아니다. 범죄자를 다루지만, 범죄를 직접적으로 다루진 않는다. 소년 매튜의 범죄 이후 그의 가족이 맞이하게 되는 혼란과 격변을 그린다. 가해자 가족의 서사가 중심이 되는 연극이기에 방향성과 표현에 신중을 기했다.

류주연 연출을 비롯한 공연 팀이 신중한 고민을 거듭한 끝에 매튜 역에도 변화를 주었다. 지난해 초연 당시에는 범죄에 대한 이야기로 무게가 쏠리거나, 자칫하면 가해자 매튜가 옹호될 수 있다는 판단에 매튜의 감정을 드러내지 않으려고 했다. 이번 재연에서는 감정을 있는 그대로 적극적으로 표출하는 방향으로 접근하며, 미숙한 청소년의 면모를 한층 더 부각시키려 했다.

최호재는 "가해자의 불안감이나 초조함 같은 감정이 드러날수록 범죄의 심각성과 그에 대한 경각심이 분명히 전달될 수 있을 것 같았다"면서 "연출님께서도 매튜의 행동 자체를 더 선명하게 바라보는 방식을 선택하셔서 올해는 매튜를 더 많이 드러내고 있다"고 덧붙였다.

매튜도 달라졌지만, 브렌다도 달라졌다. 초연에서는 배우 김선영이 브렌다를 연기했는데, 1년 만에 다시 돌아온 재연에서는 강렬한 카리스마를 뽐내온 배우 진서연이 브렌다 역을 맡는다. 최호재는 "진서연 선배님께서 하루가 다르게 인물의 결을 선명하게 만드시는 과정이 인상적이었다"며 "작년에는 브렌다에게서 강인한 느낌을 크게 받았다면, 올해는 연약한 모습이 느껴지곤 한다"고 소감을 전했다.

브렌다는 아들의 범행을 둘러싸고 어쩔 줄 몰라 하는 한편 신경이 곤두선 탓에 아들에게 날카로운 반응을 보이기도 한다. 그런 브렌다가 매튜를 향해 "증오한다"고 말하는 장면을 최호재는 매튜에게 있어 핵심적인 장면으로 꼽았다. 그는 이 장면에 대해 "자신이 저지른 일을 회피하던 매튜가 현실을 직시하게 되는 전환점으로, 극 내내 외면해 온 책임을 비로소 조금씩 받아들이기 시작하는 순간"이라고 부연했다.

소년과 성인의 경계

연극 <그의 어머니> 공연 사진
연극 <그의 어머니> 공연 사진국립극단

17살 매튜는 소년의 모습과 성인의 모습을 동시에 지니고 있다. 매튜를 소년 재판에 회부할 것인지를 놓고 논의하는 장면은 소년과 성인의 경계에 선 매튜의 상황을 보여준다. 최호재는 "어떤 때는 애이고, 어떤 때는 소년이고, 어떤 때는 어른"인 매튜의 상태를 치열하게 고민하고 연기에 담아냈다. 그는 "브렌다와 마찬가지로 매튜도 성장하는 인물이다. 결론적으론 미숙한 청소년에서 성인이 되어가는 과정을 보여주고자 했다"고 말했다.

이 대목에서 알 수 있듯 <그의 어머니>는 미숙한 청소년의 범죄를 다룬다. 최호재는 여기에서 연극의 의의를 발견할 수 있었다고 설명했다. 그는 "청소년 범죄의 원인에는 어른과 사회의 탓도 있을 것"이라며 "누구에게나 책임이 있고, 또 언제 내 주변에서 이런 일이 벌어지거나, 나도 브렌다가 될 수 있다는 것을 보여준다"고 전했다.

연극은 이런 범죄를 대하는 사람들과 언론의 반응도 비중 있게 그려낸다. 사람들은 매튜의 집 앞에 몰려와 비난을 퍼붓고, 언론은 집 문이 열렸다 하면 연신 플래시 세례를 퍼붓는다. 사람들에게 있어 매튜의 범행은 언제든 다른 이슈로 전환될 수 있는 가십거리에 불과하다. 엄마 브렌다와 변호사 로버트는 보다 직접적으로 대응책을 모색하지만, 매튜는 방에서 불안에 떨며 스트레스받는다.

"매튜에게는 집 밖에 사람들이 몰려있다는 사실 자체가 계속 신경쓰일 수밖에 없어요. 가택연금으로 밖에 나갈 수도 없는 상황에서, 집 안으로까지 비난의 전화와 편지가 쏟아지니 점점 더 큰 압박을 느끼게 되는 것 같아요. (대본에는 없지만) 전화기를 옷장 속에 넣거나 텔레비전 볼륨을 키우는 행동으로 매튜가 받는 스트레스를 보여주려고 했어요."

인물의 심리 변화에서부터 청소년 범죄, 언론과 여론 등 사회 문제까지 포괄적으로 다루는 연극 <그의 어머니>는 결국 "어디까지 이해할 수 있고, 어디까지 사랑할 수 있는지에 대한 고민을 남겨두는 작품"으로 수렴된다. 공연을 할수록 안정감을 더하며 발전을 거듭하고 있다는 최호재의 매튜는 5월 17일까지 명동예술극장에서 만날 수 있다.

연극 <그의 어머니>에 출연 중인 배우 최호재
연극 <그의 어머니>에 출연 중인 배우 최호재최호재



최호재 공연 연극 그의어머니

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