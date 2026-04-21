류승완의 분노는 왜 '휴민트'에서 안 통했나

휴민트

스틸컷두 영화는 과거의 선택 때문에 커다란 실패를 겪은 주인공들이 두 번의 실패를 반복하지 않기 위해 고군분투한다. 그 선택의 결과는 개인의 그릇된 욕망에서 비롯된 파국일수도 있고(<주먹이 운다>), 선의에 바탕을 두지만 예상치 못한 부작용의 나비효과(<베테랑2>)일 수도 있다. 문제는 이 과정이 영화 내적으로나 외적으로 한국 관객들에게 설득되지 않는다는 사실이다. 영화의 제목이기도 한 휴민트는 '사람을 이용해 필요한 정보를 취득하는 방법'이다. 인간을 도구로 바라보는 도덕적 딜레마가 전반에 깔릴 듯 보이지만 <휴민트>의 두 주인공 조 과장(조인성)과 박건(박정민)은 다르다.앞서 <휴민트>의 정서적 테마를 공유하는 영화들의 주인공들을 살펴보자. <주먹이 운다>의 태식(최민식)은 아시안게임 은메달리스트였지만 도박과 사업 실패로 돈도 명예도 가족도 잃고 길거리에서 매 맞으며 돈을 번다. 시시한 동네건달이던 상환(류승범)은 패싸움에 휘말려 사람을 죽이고 소년원에 수감된다. 잃을 것 없이 각자의 밑바닥에서 발버둥 치던 이들은 모종의 사건들을 겪으며 새로운 희망을 찾기 위해 신인왕전 타이틀을 두고 링 위에서 격돌한다.<베테랑2>에서 도철(황정민)은 악의없이 행한 일들의 후폭풍을 맞는다. 1편에서 친구들과 싸웠다는 아들에게 서도철은 '나가서 맞고 오느니 차라리 깽값을 물어주라'고 말하고, 아들은 학폭위에 불려 다니는 신세가 됐다. 도철이 조태오 잡는 걸 보고 경찰이 됐다는 후배 박선우는 사적제재를 일삼는 해치가 됐고 도철의 아들을 납치하기까지 한다. 도철은 죽이고 싶은 선우에게 심폐소생술을 해 살려내고는 아들에게 '아빠가 생각이 짧았다' 사과한다.조 과장(조인성)은 등장부터 선한 인물로 그려진다. 이전에 작전 중 사망한 정보원에게 깊은 죄책감을 느끼고 있어서 현재 정보원인 채선화(신세경)을 지키기 위해 처음부터 국정원 직원으로 할 수 있는 최선을 다하고, 경계를 넘기도 한다. 북한 보위부 조장인 박건(박정민)은 순애를 간직한 사랑꾼이다. 비록 약혼자였던 채선화의 가족을 체포하며 상처를 줬지만 속죄의 의미로 그녀를 지키겠다는 다짐은 파견 나온 블라디보스토크에서 한 번도 흔들리지 않는다.