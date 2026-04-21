류승완의 분노는 왜 '휴민트'에서 안 통했나

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스틸컷휴민트
기대를 벗어난 류승완 영화
영화 팬들 사이에서 이런 말이 떠돈다. 모든 감독은 한 가지 이야기만 한다. 배우와 장르, 연출 문법은 바뀔 수 있더라도 전달하고 싶은 이야기는 한 가지라는 뜻이다. 이창동의 구원, 봉준호의 계급의식, 박찬욱의 속죄, 홍상수의 허위의식처럼 한국 영화로만 시야를 좁혀봐도 수긍이 가는 분석이다. 같은 분석 틀을 류 감독에게 적용한다면 도출되는 결괏값은 분노가 아닐까.
데뷔작인 <죽거나 혹은 나쁘거나>는 청춘의 희망을 짓밟는 사회에 대한 투박한 울분이었다. 이후 지방 토호의 결탁으로 무너지는 소시민의 삶(<짝패)>, 검찰과 경찰의 알력 다툼과 공권력의 부패(<부당거래>), 사회적 규범을 농락하는 재벌가의 갑질(<베테랑>). 보는 사람이 다 아픈 성룡식 액션의 레이어가 덧댔지만, 데뷔부터 20년 넘게 뿜어온 분노야말로 '류승완 영화'를 보기 위해 극장을 찾게 만드는 강력한 유인이었다.
아쉽게도 <휴민트>에서는 감독이 의도하는 분노의 행로를 따라가기가 벅차다. 남과 북의 정예 요원이 등장하지만 2026년이니만큼 분단 조국이란 비극을 잉태한 체제 대결로는 물론 보이지 않고, 인명을 경시하는 인신매매에 대한 분노라고 보기에도 어딘가 과녁이 흐릿하다. 메인 빌런이라고 할 수 있는 황치성(박해준)의 악행이 러시아 갱단과의 공조로 분산됐기 때문이다. 어느 곳에 방점을 찍어야 할지 혼란스럽다.
장르적으로도 관객의 기대에서 어긋난다. 남한의 국정원과 북한의 보위부가 등장하고 '표종성'이 확실히 언급된다는 측면에서는 '제이슨 본 시리즈'처럼 건조하고 냉혹한 첩보물이었던 <베를린>을 잇는 듯싶지만, 한 여자를 살리기 위해 두 남자가 애쓰는 측면에서는 <첩혈쌍웅>같은 감정적이고 뜨거운 홍콩 누아르에 더 가깝다. 영화를 관통하는 테마로 본다면 가깝게는 <베테랑2>, 멀게는 <주먹이 운다>와 결을 같이 한다.