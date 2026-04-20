20년 만에 돌아온 '패닉', 첫 곡이 시작되자 관객이 일어났다

▲
패닉 콘서트 "패닉 이즈 커밍"염동교
도전적이며 실험적인 작풍으로 1990년대 가요 르네상스를 수놓았던 패닉. 이적과 김진표 듀오로 개성 넘치는 작품을 내놓았던 이들이 약 20년 만에 공연으로 뭉쳤다. 서울 LG아트센터에서 4월 16일부터 19일까지 나흘간 <패닉 이즈 커밍(Panic Is Coming)>이 열렸다. 관중은 실로 오랜만에 귀환한 이들을 관중은 격하게 환영했다.
싱어송라이터 이적과 래퍼 김진표로 구성된 듀오 패닉은 실험적인 사운드, 사회를 향한 날 선 시선부터 일상의 빛나는 순간까지 담은 노랫말로 발표하는 음반마다 가요계에 큰 반향을 일으켰다. 두 사람은 2005년 4집 앨범 발매를 끝으로 각자의 활동에 전념해 왔다.
기대하기 어려웠던 이들의 무대에 19일 공연의 시작부터 관객들이 전원 기립했다. 1995년 데뷔작 < 패닉 >의 첫 번째 타이틀이었던 '아무도'와 3집 '숨은 그림 찾기'같은 신나는 곡으로 일찌감치 분위기가 달아올랐다. 패닉은 2~3곡을 연주한 뒤 관객과 대화를 나누었는데, 한동안 공연과 동떨어져 있던 김진표에게 관심이 집중되었다.
과거 김진표는 1990년대 인터뷰에서 "50대에도 랩 하는 게 꿈"이라고 말해왔는데, 이를 이뤘다며 이적과 관객에게 감사함을 드러냈다. 그는 여전히 박력 넘치게 랩을 하고 특유의 한국어 라임을 구사하는 등 공백기가 무색하게 느껴졌다. 김진표는 "가사를 썼던 20대 초반과 지금 이 가사에 대한 감상이 사뭇 달라요"라고 말하며, 부모를 향한 반항감의 '마마(mama)'와 의무 교육을 비판한 '벌레'도 선보였다.
2시간 30분의 긴 러닝타임 덕에 예상치 못했던 실험적인 곡도 들을 수 있었다. 이적과 카니발을 결성하기도 했던 김동률이 도입부 오케스트레이션 편곡을 맡은 '그 어릿광대의 세 아들들에 대하여'는 국악과 뮤지컬 같은 극적 구성으로 연주됐다. 또 김진표의 나레이션이 결합한 패닉 표 아트록, 재즈적인 그루브가 돋보인 '여행'과 냉소적인 얼터너티브 록 '오기'는 패닉이 왜 패닉인지 증명하기에 충분했다.
패닉이기에 가능한 실험