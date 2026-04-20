영점 잡은 '뱀직구' 사이드암... '홀드 1위' 우강훈이 뜬다

LG 트윈스

제구 영점을 잡은 우강훈여기에 패스트볼 일변도의 단조로운 투구 패턴이라는 약점마저 극복하고 있다. 지난 14일 롯데 자이언츠전에서 패스트볼을 공략당해 3피안타 1실점을 허용했던 우강훈은, 이틀 뒤인 16일 롯데전에서는 결정구로 낙차 큰 커브를 구사해 연속 루킹 삼진을 솎아냈다. 지난해 이후 꾸준한 훈련을 통해 구종과 상관없이 팔 스윙을 간결하고 일관되게 교정한 것이 주효했다는 평가다.우강훈이 올시즌 영점을 잡고 안정적인 투구를 펼치는 배경에는 "볼넷을 주면 2군으로 내리겠다"는 소속팀 염경엽 감독의 강력한 메시지도 한몫을 했다. 더불어 염 감독은 프로 입단 후 풀타임 경험이 없는 우강훈을 위해 주 2회 이상 연투, 20구 이상 연투를 금지하는 등 재능을 꽃피우기 시작한 젊은 재능을 세심하게 관리하는 모습이다.