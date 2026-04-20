영점 잡은 '뱀직구' 사이드암... '홀드 1위' 우강훈이 뜬다

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올시즌 홀드 1위에 오른 LG 우강훈LG 트윈스
2026시즌 KBO리그 초반, 디펜딩 챔피언 LG 트윈스가 탄탄한 불펜진을 앞세워 선두 경쟁을 이어가고 있다. 10개 구단 중 가장 적은 볼넷(59개)과 유일한 3점대 팀 평균자책점(3.60)을 기록 중인 LG 마운드의 한 축에는 올시즌 새롭게 필승 카드로 부상한 사이드암 우강훈(23)이 있다.
2021 신인 드래프트에서 롯데 자이언츠의 지명(5라운드 41순위)을 받고 프로에 입단한 우강훈은 지난 2024시즌 초반 1대 1 트레이드(우강훈↔손호영)를 통해 LG 유니폼을 입게 됐다. 시속 150km를 넘나드는 패스트볼을 구사할 수 있음에도 들쭉날쭉한 제구 탓에 잠재력을 미처 터뜨리지 못한 우강훈은 트레이드 이후에도 성장통을 겪었다.
지난 2024~2025시즌 각각 14개, 8개의 사사구(볼넷+사구)를 허용하는 등 제구 난조로 스스로 위기를 자초했던 우강훈은 올시즌 9경기에 등판해 9이닝을 소화하는 동안 볼넷을 단 3개만 허용하며 영점을 잡고 예년과 확 달라진 모습을 입증하고 있다.