길버트 번즈 은퇴, 14년 MMA 커리어 마무리

UFC 제공

길버트 번즈는 해당 경기를 마지막으로 14년간의 커리어를 마쳤다.19일(한국시간) 캐나다 매니토바주 위니펙 캐나다 라이프센터에서 있었던 'UFC Fight Night 273'대회 메인이벤트에서 '프로퍼' 마이크 말롯(35, 캐나다)이 '두리뉴' 길버트 번즈(40, 브라질)를 상대로 3라운드 2분 8초 TKO 승리를 거뒀다.이번 경기는 웰터급 구도에서도 상당한 의미를 지닌다. 상승세에 있는 말롯의 입지를 확고히 한 동시에, 한 시대를 풍미한 베테랑 번즈의 커리어 마지막 순간을 장식한 경기였기 때문이다.경기 초반은 긴장감이 감돌았다. 국제 브라질리언 주짓수 연맹(IBJJF) 기(2011), 노기(2010, 2013) 금메달리스트 출신 번즈는 특유의 압박과 그래플링 위협으로 흐름을 가져가려 했다. 그러나 말롯은 침착하게 거리를 유지하며 타격 중심의 전략을 펼쳤다. 1라운드와 2라운드는 비교적 팽팽한 탐색전 양상으로 흘러갔지만, 말롯의 타격 정확도가 점차 빛을 발하기 시작했다.승부는 3라운드에서 갈렸다. 말롯은 기회를 놓치지 않았다. 번즈의 움직임이 둔해진 순간을 포착한 그는 강력한 펀치 콤비네이션을 연속으로 적중시키며 경기를 끝냈다. 심판은 더 이상의 방어가 어렵다고 판단하고 경기를 중단, 말롯의 TKO 승리를 선언했다.이번 승리로 말롯은 웰터급 상위권 진입 가능성을 크게 높였다. 특히 랭킹 11위였던 번즈를 꺾었다는 점에서 랭킹 상승은 물론, 향후 톱10 진입 혹은 더 높은 상대와의 매치업도 기대된다. 캐나다 현지 팬들 앞에서 거둔 승리라는 점 역시 그의 커리어에 중요한 전환점이 될 전망이다.