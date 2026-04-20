옹졸하게 비겁한 사람들 보며 '김수영'이 떠오른 까닭

넷플릭스

넷플릭스 시리즈 <성난 사람들> 시즌2 스틸컷이야기는 한 사소한 목격에서 시작된다. 약혼한 Z세대 커플 애슐리(케일리 스페이니 분)와 오스틴(찰스 멜튼 분)은 상사 조시(오스카 아이작 분)의 지갑을 돌려주러 갔다가 창문 너머로 그가 아내 린지(캐리 멀리건 분)에게 골프채를 들이대는 장면을 목격한다. 애슐리는 반사적으로 스마트폰을 꺼내 영상을 찍는다.문제는 이 영상을 어떻게 쓰느냐였다. 애슐리는 마침 난소 낭종 진단을 받은 참이었고, 치료비를 감당할 건강보험이 없었다. 그녀는 기본적인 생존권조차 보장하지 않는 자본주의 시스템을 들이받지 않는다. 대신 그 영상을 빌미로 연봉 인상과 정규직 건강보험을 요구한다. 그렇게 잠깐이나마 안도한다. 그러나 그 안도는 오래가지 않는다.응급실을 찾은 애슐리에게 오스틴은 보험료, 공제액, 본인부담금의 구조를 차분히 설명해 준다. '보험에 가입되어 있다'는 것이 '부담 없이 치료받을 수 있다'는 것과 같지 않다는 냉엄한 사실 앞에서 그녀가 협박으로 쟁취한 '안전망'은 순식간에 허상으로 무너진다. 이것이 이 드라마가 계급 문제를 다루는 방식이다. 거창한 선언이 아니라, 응급실 형광등 아래에서.그러나 이 옹졸함은 애슐리만의 것이 아니다. 조시는 죽은 어머니 명의로 허위 청구서를 만들어 클럽 자금을 횡령하면서도, 자신을 협박하는 하급 직원 애슐리에게는 "자격도 없는 Z세대"라며 권위주의적 태도로 맞선다. 린지 역시 조시와의 파탄 난 결혼을 박 회장(윤여정 분)의 신임으로 메우려 하고, 새 테니스 코치 우시(BM 분)에게 위험한 위로를 구한다. 거대한 악의 공범이 되면서도 분노는 항상 자신보다 약한 자에게만 향한다. 네 인물 모두, 땅 주인 앞에서는 침묵하고 이발쟁이에게만 성을 내는 구조를 충실히 반복한다.김수영의 시에서 가장 예리한 구절은 고발이 아니라 자각이다. "아무래도 나는 비켜서 있다. 절정 위에는 서 있지 않고 암만해도 조금쯤 옆으로 비켜서 있다." 이 자각이 〈성난 사람들 2〉를 단순한 계급 풍자 이상으로 만드는 힘이다.그 자각을 가장 선명하게 구현하는 인물이 오스틴이다. 그는 재활트레이너 자격증을 위조해 클럽에 취직하고, 박 회장의 통역사 유니스(장서연 분)와 가까워지면서 자신의 한국계 정체성과 맞닿은 새로운 세계를 경험한다. 진실을 폭로하는 절정의 순간이 여러 차례 찾아오지만, 그는 매번 침묵을 택하고 타인의 불행을 제 안락의 발판으로 삼는다. 자신들을 착취하는 자본에는 비굴하게 굴지만, 연인의 도덕적 결함이나 주변인의 사소한 무례에는 불같이 화를 낸다.결정적인 것은 오스틴이 이 비겁함을 모른 채 저지르는 것이 아니라 알면서도 비켜선다는 점이다. 시의 화자가 자신의 옹졸함을 정확히 인식하면서도 멈추지 못하듯, 오스틴의 내면에도 그 냉담한 자기 인식이 흐른다. 이것이 이 드라마가 단순히 나쁜 사람들의 이야기가 아닌, 우리 자신을 향한 거울로 기능하는 이유다. 그리고 이 자각의 씁쓸함은 비단 오스틴에게만 해당하지 않는다. 조시와 린지 역시 자신들이 박 회장이라는 더 큰 포식자의 먹이임을 알면서도 그 시스템 안에 머문다. 위를 향한 분노는 삼키고, 아래를 향한 분노만 내뱉는 것이다.