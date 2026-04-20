6연패 뒤 2연승 한화, '늑구 효과'로 반등?

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6연패를 끊어준 일등공신은 베테랑 투수 류현진이다.한화 이글스
"늑구가 돌아오니 이긴다?"…팬심이 만든 또 하나의 야구 스토리
흥미로운 점은 이 반등 흐름이 지역 이슈와 맞물리며 색다른 화제를 낳고 있다는 점이다. 대전 오월드를 탈출했던 늑대 '늑구'가 구조된 시점과 한화의 연패 탈출 시기가 공교롭게도 겹치면서, 팬들 사이에서는 이를 연결 짓는 이야기가 확산되고 있다.
"늑구가 돌아오니 한화도 이긴다"는 반응에서 시작된 이 이야기는 빠르게 팬덤 문화로 번졌다. 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 '승리 요정 늑구'라는 표현이 등장했고, 팀 이름을 '한화 울브즈', '한화 늑구스'로 바꿔야 한다는 농담까지 이어졌다.
물론 이는 어디까지나 재미를 더한 상징적인 해석이다. 실제 경기력 반등은 투수 운용 안정, 타선 회복, 수비 집중력 향상 등 복합적인 요인이 작용한 결과다. 그러나 스포츠에서 '스토리'는 또 다른 힘을 가진다.
팬들은 단순한 승패를 넘어, 팀의 흐름을 하나의 스토리로 기억한다. 이번 경우에는 '연패→늑구 귀환→연승'이라는 구조가 자연스럽게 형성되며, 팀 반등의 이미지를 더욱 극적으로 만들고 있는 분위기다.
이러한 흐름은 팀과 팬 사이의 정서적 연결을 강화하는 요소로 작용한다. 실제로 한화 팬들 사이에서는 "분위기가 완전히 바뀌었다", "이제는 기대해볼 만하다"는 반응이 늘어나고 있다.
결국 중요한 것은 지속성이다. 2연승이 일시적 반등에 그칠지, 아니면 시즌 흐름을 바꾸는 출발점이 될지는 아직 알 수 없다. 다만 분명한 것은, 한화가 다시 경쟁력을 회복할 수 있는 발판을 마련했다는 점이다. 그리고 그 시작점에는, '늑구의 귀환'이라는 우연처럼 겹쳐진 하나의 이야기가 있다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기