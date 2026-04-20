그 시절 우리가 좋아한 축구, 맨유-수원 레전드들이 보여준 '진심'

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19일 경기도 수원시 수원월드컵경기장에서 열린 OGFC VS 수원삼성 레전드 매치가 끝난 뒤 OGFC 박지성이 관중들에게 박수를 보내고 있다. 2026.4.19연합뉴스
세월은 흘렀지만 레전드들의 축구를 향한 열정은 여전히 진심이었다. 잉글랜드 명문 맨체스터 유나이티드와, K리그 명문 수원 삼성을 대표하는 축구 레전드들이 오랜만에 그라운드에 선수로 나서면서 축구팬들에게 그 시절을 회상시키는 아름다운 추억을 선물했다
축구 콘텐츠·이벤트 제작사 '슛포러브' 주최로 지난 19일 수원월드컵경기장에서 벌어진 레전드 매치에서, 수원 레전드팀은 맨유 레전드로 구성된 OGFC와 접전 끝에 전반 7분 터진 산토스의 결승골로 1-0 신승을 거뒀다.
OGFC는 'Original(근본, 원조)'의 약자로, 박지성을 비롯하여 파트리스 에브라, 리오 퍼디난드, 네마냐 비디치, 라이언 긱스, 디미타르 베르바토프, 안토니오 발렌시아, 에드윈 판데르사르, 하파엘-파비우 형제 등 필두로 맨유의 최전성기를 함께한 스타들이 주축을 이뤘다. 사령탑 역시 맨유의 전설인 에릭 칸토나가 맡았고, 마이크 펠란 수석코치가 보좌했다. OGFC는 선수들이 현역 시절 맨유에서 기록했던 커리어 하이 승률 '73%' 돌파를 목표로 내세웠다.
수원 삼성 역시 서정원 감독을 비롯해 이운재 현 베트남 축구대표팀 골키퍼 코치와 염기훈 23세 이하(U-23) 대표팀 코치, 김두현, 이관우, 조원희, 고종수, 데니스, 산토스, 마토 등 K리그를 호령했던 추억의 스타들이 함께했다. 이날 빅버드에는 수원의 홈구장답게 서포터즈를 비롯하여 3만8000여 명의 팬들이 운집하며 뜨거운 응원 열기를 뿜어냈다.
친선 이벤트 대회이고 대부분 40대, 50대의 은퇴 선수들이었지만, 양 팀의 승부는 현역 시절의 실전을 방불케할만큼 불꽃 튀었다. 슬라이딩 태클과 거친 몸싸움, 옐로카드, 판정에 대한 항의가 나왔고, 선수들간의 신경전도 벌어졌다.
아무래도 현역 시절에 비하여 스피드나 체력, 운동능력이 떨어진 것은 분명했다. 하지만 그럼에도 선수들의 순간순간 번뜩이는 드리블이나 킥, 패스, 볼트래핑 등은 녹슬지 않은 클래스를 증명하기에 충분했다.
이날의 하이라이트 장면은 역시 경기 막판 박지성의 등장이었다. 박지성은 원래 고질적인 무릎 부상 후유증 때문에 OGFC에서는 코치로만 활동할 예정이었다. 하지만 '다시 한번 함께 뛰고싶다'는 절친 파트리스 에브라의 간곡한 권유와 팬들의 성원에 힘입어 고심 끝에 선수 복귀를 결정했다. 박지성이 무릎 회복을 위하여 해외에서 줄기세포 시술까지 받는 모습이 슛포러브를 통하여 방송되기도 했다.
박지성이 선수로 출전한 것은 지난해 2025년 9월 '아이콘매치' 이후 약 7개월 만이었다. 후반 38분 네마냐 비디치를 대신해 교체투입되어 박지성이 그라운드를 밟자 관중석에서는 가장 큰 환호가 쏟아졌다. 박지성의 유럽 시절 응원가인 '위송빠레'가 수원 빅버드가 울려퍼지기도 했다.
박지성은 투입 직후 곧바로 측면 돌파와 크로스로 위협적인 장면을 만들어내며 존재감을 드러냈다. 이날 박지성이 그라운드에서 뛴 시간은 불과 10분 정도에 지나지 않았지만, 팬들에게는 오랜만에 밤잠을 설쳐가며 박지성의 맨유 경기를 기다리던 추억을 떠올리게 만들며 애틋한 감동을 선사했다.