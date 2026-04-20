그 시절 우리가 좋아한 축구, 맨유-수원 레전드들이 보여준 '진심'

연합뉴스

19일 경기도 수원시 수원월드컵경기장에서 열린 OGFC VS 수원삼성 레전드 매치에서 OGFC 선수들이 경기장으로 입장하고 있다. 왼쪽부터 파비우, 대런 깁슨, 존 오셔, 미카엘 실베스트르. 2026.4.19하지만 몇몇 아쉬운 장면들도 있었다. 물론 승부를 진지하게 하는 것은 좋았지만, 점점 경기가 과열되면서 도를 지나친 플레이까지 나오면서 눈쌀을 찌푸리게 하는 순간들도 있었다. 경기를 지켜본 팬들 사이에서는 그대로 은퇴 선수들이고 친선 매치인데 몇몇 선수들이 지나치게 거친 플레이를 일삼았다며 비판의 목소리도 나왔다.수원 송종국은 OGFC 하파엘과 격렬한 몸싸움을 벌이다가 격앙되어 상대를 밀쳐낸 후 옐로카드를 받자 혼잣말로 욕설을 내뱉었다. 또한 이병근은 경기 막판 박지성의 다리를 향해 깊은 백태클을 시도하여 하마터면 큰 부상을 입힐 뻔했다. 다행히 박지성은 부상없이 일어났고, 경기 후에는 "병근이 형이 나를 다치게 하려고 하는 의도는 없었다. 바로 미안하다고 사과도 했다. 전혀 문제될 건 없었다"며 오히려 이병근을 감쌌다.한편으로 온라인에서 쏟아진 일부 무분별한 악플도 눈살을 찌푸리게 했다. 이날 경기를 중계한 온라인 중계 채팅창이나 커뮤니티, SNS 등에서는 누리꾼들이 OGFC를 응원하는 해외축구 팬덤과 K리그 팬덤으로 나뉘어 볼썽사나운 감정싸움이 벌어지기도 했다. 수원이 예상을 깨고 OGFC를 상대로 승리하자, 일부 누리꾼들은 수원의 거친 플레이나 홈팬들의 야유를 문제삼으며 '경기를 재미없게 만들었다'고 비난하기도 했다.하지만 해당 매치의 취지는 양 팀 선수들 모두 진심으로 맞붙은 경기였다는 것이다. 일반 이벤트 매치처럼 서로 설렁설렁 했다면 경기의 진정성은 그만큼 반감되었을 것이다. 수원의 몇몇 거친 플레이가 좀 더 부각되었을 뿐, OGFC 역시 적극적인 몸싸움과 태클을 시도하는 장면이 여러 차례 나왔다. 하파엘은 결정적인 슛찬스를 놓친 뒤 땅을 강하게 내리치며 승부욕을 드러내기도 했다.무엇보다 수원은 엄연히 홈팀이었고, OGFC를 돋보이게 하기 위하여 섭외된 '들러리'가 아니었다. 수원 레전드팀 입장에서는 홈 팬들의 열성적인 응원 앞에서 프로 정신을 발휘하여 최선을 다해 뛰는 것은 당연하다. 수원 레전드들은 그만큼 이번 경기를 OGFC 이상으로 진지하게 준비했고 그에 걸맞는 결과를 이끌어낸 것이기에 박수받아 마땅하다.정작 OGFC 선수들 역시 경기 결과와 별개로 수원 레전드팀의 경기력과, 수원 팬들의 열성적인 응원을 높이 평가했다. OGFC의 주장 리오 퍼디난드는 경기 종료 인터뷰에서 "수원이 준비를 잘했고, 기량도 좋았다. 상대가 득점을 통해 합당한 결과를 만들었다"면서 "수원의 응원이 대단했다. 음향 뿐만 아니라 시각적으로도 대단했다. 비디치와 함께 보면서 감탄했다. 팬들 앞에서 좋은 경기력을 보여 기분이 좋았다"며 칭찬을 아끼지 않았다.비록 첫 경기는 패했지만, OGFC는 향후 전세계를 돌면서 이벤트 매치를 치를 예정이다. 이번 수원전에서는 개인 일정으로 합류하지 못한 새로운 선수들도 추가로 섭외될 것으로 알려졌다. 어쩌면 결과보다 중요한 건, 이러한 이벤트를 통하여 축구를 사랑하는 레전드들의 열정과 팬들의 추억을 함께 되살려줬다는 감동이 아닐까.