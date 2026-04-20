단 7분, 짧은 시간이었으나 감동적이었던 박지성의 복귀전

연합뉴스

19일 경기도 수원시 수원월드컵경기장에서 열린 OGFC VS 수원삼성 레전드 매치에서 양팀 선수들이 을 펼치고 있다. 2026.4.19그가 뛴 시간은 고작 7분이지만, 볼을 잡을 때마다 추억의 향수가 짙게 올라왔다. 비록 팀은 패했으나 박지성의 플레이는 팬들을 설레게 하기에 충분했다.수원 삼성 레전드는 19일 오후 7시 수원월드컵경기장에서 열린 'OGFC: THE LEGENDS ARE BACK' 레전드 매치에서 OGFC에 1-0으로 승리했다.이번 경기는 이벤트성이 짙었다. 축구 유튜버로 잘 알려진 슛포러브(구독자 179만)가 주도하는 가운데 박지성을 비롯해 지난 2000~2010년대 프리미어리그 황금기를 이끌었던 선수들이 OGFC라는 축구팀을 창단했다. 이들은 승률 73% 돌파를 목표로 출범했고, 사령탑에는 에릭 칸토나·마이크 펠란이 지휘봉을 잡았다.선수단도 화려했다. 박지성·파트리스 에브라·하파엘·베르바토프·네마냐 비디치 등 맨체스터 유나이티드 전성기를 주도했던 선수들이 대거 포함됐다. 이에 맞서는 수원 레전드도 만만치 않은 전력을 보유했다. 사령탑에는 2018시즌까지 지휘봉을 잡았던 서정원 전 청두 감독이 합류했고, 이병근·신세계·염기훈·송종국·김두현 등과 같은 화려한 멤버가 자리했다. 코치진에는 2011년, 심정지로 은퇴를 선언했던 '영록바' 신영록이 등장해 감동을 줬다. 이에 그치지 않았다. 빅버드를 뜨겁게 달궜던 외인들인 산토스·데니스가 합류하면서 수원 팬들의 향수를 더욱 자극했다. 서정원 감독은 "즐겁고 행복하다. 빅버드에 다시 와 경기를 하는 자체가 흥분된다"라고 했다.많은 관심 속 시작된 경기. 이들은 치열하게 맞붙었고 수원이 활짝 웃었다. 전반 7분 데니스의 롱패스를 받은 산토스가 강력한 왼발 슈팅을 날렸고, 골문을 지키던 반 데 사르의 선방 범위를 뚫어내면서 선제 결승 골을 터뜨렸다. 이후 OGFC도 안데르손·루이 사하·존 오셔 등을 투입하며 동점 기회를 엿봤지만, 아쉽게도 빅버드의 벽을 뚫어내지 못했다.이처럼 수원의 승리로 OGFC의 첫 경기가 종료된 가운데 팬들의 관심사는 박지성의 출전 여부였다. 1981년생인 그는 대한민국 축구계를 넘어 전 세계를 대표하는 월드 클래스 중 한 선수였다. 교토 상가에서 프로 데뷔한 이후 PSV 아인트호벤에서 가파른 상승 곡선을 보여줬고, 한국 선수 최초로 맨체스터 유나이티드에 입성하면서 전 국민적인 사랑을 받았다.또 국가대표 선수로서도 100경기에 나서 월드컵 3회 출전(2002·2006·2010), 아시안컵 3회 출전(2000·2004·2011), 올림픽 출전 1회(2000)를 기록하면서 넘볼 수 없는 전설의 발자취를 걸어갔다. 이에 더해 한국 선수 최초로 유럽 챔피언스리그 우승(2007-08)·한국 선수 최초 챔피언스리그 결승전 출전(2008-09), 프리미어리그 우승 4회를 이룩하면서 레전드로 자리했다.한국·아시아를 넘어 전 세계에서도 영향력을 미쳤던 그였으나 선수 생활은 그리 오래가지 않았다. 2013-14시즌을 끝으로 은퇴를 선언했다. 이유는 그를 지독히도 괴롭혀 온 무릎 부상 때문. 은퇴 후에도 박지성은 무릎 부상으로 고강도 운동을 하지 못했다. 특히 2024년 10월에 열린 아이콘 매치 출전(10분) 후에는 10일 동안 통증에 시달리기도 했다.무릎 부상으로 은퇴 후에도 경기장에서 뛰는 광경을 볼 수 없는 아쉬움이 있던 상황. 박지성은 현역 시절처럼 포기하지 않고, 해결책을 찾아내면서 팬들에 감동을 선사했다. 주최 측인 '슛포러브'가 지난 8일 유튜브에 공개한 '박지성 무릎을 보고 확신에 찬 의사의 한마디' 영상에서 미뤄왔던 무릎 시술을 장면이 나오면서 팬들은 기대감이 부풀기 시작했다.그렇게 시간이 지나 경기 전날 열린 사전 기자회견에 모습을 드러낸 박지성은 "회복이 순조롭게 이뤄지진 않았다. 완벽하진 않고, 확실히 불안함이 있다. 그래도 오늘 경기에 나서고 싶은 마음이 있다. 그래도 10여 분 정도는 뛰지 않을까 생각한다"라며 기대감을 형성했다.경기 시작 후 드디어 후반 39분. 모두가 기다렸던 순간이 왔다. 박지성이 교체 라인에 섰고, 비디치와 교체되면서 경기장을 밟았다. 우측면에 배치된 그는 안데르손의 공간 패스를 받아 땅볼 크로스를 올렸지만, 양상민의 태클에 막히며 아쉬움을 낳았다. 이어진 상황에서도 김진우와 경합을 이겨내고 파비우에게 패스했다.후반 막판에는 이병근 전 감독의 위협적인 태클에 쓰러졌으나 이내 웃으면서 일어나는 훈훈한 모습을 연출하기도 했다. 7분이라는 짧은 시간이었으나 박지성은 총 5번의 패스(4회 성공)와 볼 터치 8회·지상 볼 경합 성공 1회·볼 회수 1회를 기록하면서 클래스를 보여줬다.그의 향수를 느끼기에는 상당히 짧은 시간이었지만, 이 경기를 뛰기 위해 노력해 온 시간을 생각하면 결코 짧게 느껴지지 않았다. 은퇴 후에도 포기하지 않고 시술·재활을 견뎌냈고, 7분이라는 시간 동안 다시금 팬들의 가슴을 울렸다.경기 후 모습을 드러낸 박지성은 "상대가 전략적으로 잘 준비해서 어려운 경기였지만, 팬들에게 다른 재미를 준 것 같아 즐거운 시간이었다"라며 "지금은 큰 무리가 없는데 내일 상태를 지켜봐야 할 것 같다. 현재로서는 나쁘지 않다"라고 상태를 전했다.이어 "몸 상태가 이렇다 보니 축구에 대한 열정은 이미 식었다고 생각한다. 그런데 파트리스 에브라는 계속 같이 뛰자고 설득했다. 아이들과 노는 데도 지장이 있어 수술과 시술을 결정했는데, 회복 속도가 조금만 더 빨랐다면 더 많은 시간을 보여드렸을 텐데 아쉽다"라고 총평했다.