아버지는 전쟁영웅, 아들은 테러리스트... 엇갈린 운명

* 이 기사는 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
인류가 포화상태에 놓인 지구를 떠나 본격적으로 우주 이민을 개시하며 서력에서 '우주세기', U.C.(Universal Century)로 달력까지 바꾼 후 105년이 지났다. 강제 이민정책과 우주에 정착한 이들을 일컫는 '스페이스노이드'에 대한 차별정책은 거센 반발을 불러왔다. U.C.0079년 '1년 전쟁'은 인류 과반이 몰살되는 파멸적 결과로 끝났다. 지구연방은 간신히 승리했지만, 전란의 불씨는 꺼지지 않는다.
전쟁영웅 '브라이트 노아'의 아들 '하사웨이'는 샤아의 반란에 휘말린 후 12년이 지났으나 후유증에 시달리는 상태다. 그는 지구로 향하던 중 '마프티'라 불리는 반정부 조직의 습격을 받는다. 선내에 연방 회의 참석을 위해 다수의 고위 관료가 승선한 탓이다. 긴박한 상황에서 기지를 발휘해 제압한 그는 임지로 부임하던 '케네스 슬렉' 대령과 정체불명의 소녀 '기기 안달루시아'와 만난다. 그들의 운명은 엇갈리기 시작한다.
하사웨이는 실은 마프티의 진짜 리더, '마프티 나비유 에린'이다. 그는 연방 회의가 열리는 호주 애덜레이드를 습격하는 대규모 테러를 준비하고 있다. 케네스 대령은 회의 경비 책임자로 발탁된 인물. 서로에게 깊은 인상을 받지만, 대립할 운명인 셈. 여기에 신비한 직감을 가진 기기가 끼어든다. 그녀로 인해 극복할 수 없는 상처를 떠올리며 심경이 복잡해진다. 한편 케네스는 마프티 섬멸을 위해 움직이기 시작한다.
시대의 격랑, 중력의 주박에 붙들린 인류