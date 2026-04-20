아버지는 전쟁영웅, 아들은 테러리스트... 엇갈린 운명

▲<기동전사 건담: 섬광의 하사웨이 키르케의 마녀> 스틸 미디어캐슬

3부작 서막인 2021년 <기동전사 건담: 섬광의 하사웨이>가 기본 구도와 설정 확립에 할애된다면, 5년 만의 속편 <기동전사 건담: 섬광의 하사웨이 키르케의 마녀>는 본격 긴장이 고조되는 한편, 반전의 가능성도 비례해 고양되는 전개를 선보인다. 건담 시리즈의 아버지, 토미노 요시유키가 집필한 1989년 소설판을 원작으로 삼지만, 독자적 내용이 2부에 이르러 느는 중이다. 원작과 영화의 관계 설정은 시리즈 향방에 결정적 방향타다.



소설판은 역대 건담 시리즈의 방대한 영상/소설/만화/게임 세계 안에서도 '역대급' 암울한 결말로 악명이 자자하다. 그야말로 꿈도 희망도 없는 전개다. 인류는 참혹한 전란에 별 교훈도 얻지 못한 채 부패와 분쟁을 안고 계속 시간만 흐른다. 거대한 구체제는 타도되지도, 개선되지도 않은 채 권력을 유지하며 썩어간다. 그런데도 수십억 인류는 어떻게든 살아가야 한다. 변혁을 꿈꾸다 좌절하거나 타락하는 이상주의자는 끊이지 않는다. 이 또한 지나가리라.



현실에서 건담 시리즈 운명은 우주세기 '정사'와 닮은꼴이다. 1980년대 전공투 세대 신진 작가들의 시각이 녹아든 '리얼로봇' 애니메이션은 기존의 '슈퍼로봇'과 차별화를 확립한다. SF 장르 단골 요소인 거대로봇과 주변 인간 군상을 통해 현실 세계 거울 반영, 풍자를 전하려 한 것. 전쟁 병기 로봇에 탄 소년 소녀 주인공이 겪는 비극은 현실 역사와 고스란히 겹친다. 건담의 묘미 역시 그랬다. 특히 신작 속 이민자 탄압과 강제추방은 작금 세계 풍경과 판박이다.



하지만 어느새 건담 시리즈는 프라모델 업계의 마르지 않는 샘물이 되었다. 거대 기업 반다이는 '건프라(건담 프라모델)' 산업을 주도하며 건담 저작권을 움켜쥔다. 창작자인 토미노 요시유키도 고용 감독에 불과한 셈. 반다이는 어느새 반세기 가깝게 연속된 시리즈를 계속하려 한다. 설정 속에서 105년째 이른 우주세기를 닮으려는 욕망처럼. 스폰서의 입맛에 따라 깔끔하게 완결 짓고자 한 건담은 무한 수명연장에 돌입한 상태다. 막을 수가 없다.



<섬광의 하사웨이> 3부작은 다음 반세기를 끌고갈 동력을 삼기 위한 우주세기 확장 프로젝트의 중요한 가교다. 지구 연방정부 혹은 연방군과 마프티 양쪽에 최신 건담을 공급하는 죽음의 상인이자 지구권을 좌지우지하는 초거대 기업 '애너하임'의 흑막과 현실의 기업 반다이 행보는 소름이 끼치도록 유사하다. 현실이 영화 속 예언을 고스란히 따라갈 판이다. 그에 따라 건담 시리즈 오랜 팬들도 애증 섞인 시선으로 탄식과 열광을 거듭할 수밖에 없는 신세다.



이번엔 속지 말아야지 다짐해도 종국엔 다시 새로운 건담과 만나고 기하급수로 비싸진 프라모델 예약하느라 허리띠 졸라맬 올드팬에겐 야속하게도 이번 시리즈는 마블 유니버스가 난항을 겪는 신규 팬 유입에 초점을 맞춘다. 복잡한 정치-사회 설정 대신, 부모세대와 갈등하며 반항하는 청(소)년 정서를 부각한다. 그로 인해 영화 속 건담 파일럿의 고뇌는 <에반게리온> 주인공의 그것과 닮아간다. 이 또한 현실과 영화가 영향력을 주고받는 흥미로운 대목일 테다.



이러쿵 저러쿵해도 얼른 확인하러 극장에 달려갈 이들에게 신작은 3D 그래픽 효과 아낌없이 팍팍 친 현란한 로봇 전투 액션과 원작 소설과 다른 결말 가능성에 도파민 중독될 흥미로움으로 넘실댄다. 무엇보다 종반 플래시백과 이어진 '라스트 씬'의 흥분은 양보할 수 없는 노릇. 오랜 팬이라면 전율하지 않고는 못 배길 법하다.



P.S. 신작 개봉 전후로 <기동전사 건담: 역습의 샤아>와 OTT 직행했던 <기동전사 건담: 섬광의 하사웨이>가 각각 재개봉/개봉을 예고했다. 초심자라면 함께 관람하는 게 유용하다.



<작품정보>



기동전사 건담: 섬광의 하사웨이 키르케의 마녀

2026｜일본｜애니메이션

2026.04.22. 개봉｜108분｜15세 관람가

감독 무라세 슈코

기획/제작 선라이즈

수입 ㈜에스피오엔터테인먼트코리아

배급 ㈜미디어캐슬



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