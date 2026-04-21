'형'에게 '언니'라고 부르는 까닭, 객석은 눈물바다가 됐다

연극 <오펀스>는 고아들의 이야기다. 고아 형제 '트릿'과 '필립'이 고아로 자라 갱스터 간부의 자리에 오른 중년의 '해롤드'를 만나면서 벌어지는 소동을 다룬다. 트릿은 충동적이고 폭력적인 성향의 소유자로, 좀도둑질을 해가며 동생 필립을 부양한다. 필립은 형의 강압적인 보호 아래 성장하지만, 마음은 유년 시절에 멈춰 세상과 단절됐다. 이런 형제 앞에 어느 날 갑자기 해롤드가 나타나고, 해롤드는 형제가 한 번도 경험해 보지 못한 '격려'를 전한다.
"누군가 힘내라면서 어깨를 주물러 준 적 있어?"
해롤드가 전하는 격려는 필립과 트릿이 살아가면서 응당 받아야 했으나, 정작 한 번도 받아보지 못했다. 막내 필립은 해롤드를 통해 자신이 놓쳤던 것을 알게 되고, 새로운 세상을 받아들일 준비를 한다. 여전히 충동적인 트릿은 자존심 탓에 해롤드의 격려를 처음에는 받아들이지 못하지만, 그 누구보다 해롤드의 격려가 필요했던 인물임이 드러난다. 이들은 해롤드의 격려를 매개로 조금씩 알 수 없는 감정에 휩싸이며 '가족'이 되어간다.