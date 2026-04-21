'형'에게 '언니'라고 부르는 까닭, 객석은 눈물바다가 됐다

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연극 <오펀스> 공연 사진지난 8일 관람한 <오펀스>에 등장하는 세 인물은 모두 외로움을 느끼고 있다. 트릿과 필립 형제는 어려서부터 부모 없이 자라온 고아 형제이며, 해롤드 역시 마찬가지로 고아원 출신이다. 막내 필립이 떠난 엄마의 코트에 집착하고, 형의 폭력적인 성향이 드러날 때마다 엄마의 옷장에 숨는 모습에서 결핍과 그리움이 엿보인다. 형 트릿은 혼자 남는 것을 두려워한 탓에 동생 필립을 자신에게 의존하도록 만들었다. 과할 정도로 동생을 돌보는 모습에서 스스로 모성을 행하는 주체가 됨으로써 모성의 결핍을 해소하려는 듯한 느낌도 받았다.트릿과 필립의 결핍은 상대적으로 친절하게 묘사되지만, 해롤드의 결핍은 베일에 숨어있다. 하지만 형제만큼이나 해롤드도 외로움을 뼈저리게 경험한 인물일 것이다. 일례로 트릿이 해롤드의 전화번호부를 훔쳐 해롤드를 납치했다고 주변 사람들에게 전화를 돌렸는데, 정작 그들은 아무 관심도 보이지 않았다. 해롤드는 그만큼 사회로부터 단절되어 있었고, 주변에 마음을 터놓고 의지할 사람이 없었다.세 인물을 가족이라는 일차적인 안전망에서 탈락했다는 공통점이 있다. 이때 사회가 새로운 안전망으로 기능해야 하지만, 세 인물에게 사회는 안전망보다는 험난한 삶의 현장으로 다가왔다. 이 때문에 해롤드는 살아남기 위해 갱스터의 일원이 되었고, 트릿은 외부를 향해 폭력적인 모습을 계속 드러내야 했으며, 필립은 자꾸 안으로 숨어들었다. 연극의 배경이 20세기 중반 미국이라는 점은, 이들이 사회 안전망의 보호를 받지 못하고 있는 실정을 더 현실적으로 느껴지게 만든다.사회가 제 기능을 다하지 못할 때, 해롤드는 형제에게 사회가 응당 해야 할 역할을 대신해 준다. 격려와 위로를 건네며 안식처가 되어준다. 트릿에게는 새로운 임무를 주며 사회 내에서 할 수 있는 것들을 상상하게 해주고, 어린 시절의 트라우마 탓에 집밖에 나서지 못하는 필립에게는 바깥 세계의 아름다움을 이야기해 준다.그렇게 해롤드는 가족이 되어주고, 또 가족으로 받아들여지며 위태롭지만 따뜻한 자신들만의 안전망을 구축해 나간다. 이 과정은 어쩌면 필립과 트릿 형제보다 해롤드가 더 간절히 바랐을 수도 있다. 형제에게 위로를 건네는 해롤드의 입가에 번지는 미소는 덩달아 해롤드도 위로받고 있다고 느끼게 했다. 정작 해롤드에게 닥칠 이후의 일은 알지 못한 채(이는 극장에서 확인하시길 바란다).