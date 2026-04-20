전북 떠나 안양 선택한 김정훈, 신의 한 수였다

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FC안양 수호신 김정훈익숙한 품을 떠나 꿈을 위해 안양 유니폼을 입었던 김정훈. 모두가 그의 선택에 의문을 표했으나 단 8경기 만에 실력을 입증하면서 K리그1 최고 수문장 중 하나로 성장했다.유병훈 감독이 이끄는 FC안양은 19일 오후 4시 30분 포항스틸야드에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드서 박태하 감독의 포항 스틸러스에 1-0으로 승리했다. 이로써 포항은 2승 3무 3패 승점 9점 9위에, 안양은 2승 4무 2패 승점 10점 공동 5위에 자리했다.좋지 않았던 흐름을 끊어낼 필요성이 있었던 양 팀이었다. 홈에서 경기를 치렀던 포항은 개막 후 4경기서 3무 1패로 부진했으나 강원·대전을 차례로 잡아내면서 반등에 성공하는 듯했다. 하지만, 직전 경기서 제주를 상대로 0-2 완패를 당하면서, 분위기가 잠시 끊겼다.안양 역시 마찬가지였다. 개막 후 3경기서 1승 2무를 기록하며 인상적인 출발을 선보였으나 전북·인천에 2연패를 당하며 흔들렸다. 이후 서울·김천과 무승부를 거두면서 연패 흐름을 잠시 끊어냈으나 경기 중반 집중력이 흐트러지는 장면이 연출되면서 골머리를 앓아야만 했다.그렇기에 양 팀 사령탑들은 승점 3점을 따내겠다는 의지가 강력했다. 포항 박 감독은 "우리 스스로 책임감을 가지고 더 간절하게 경기에 임했으면 좋겠다는 이야기했다"라고 답했고, 안양 유 감독도 "최근 경기 흐름을 가져가고도 결과로 이어지지 못했다. 오늘은 결과까지 챙기도록 하겠다"라며 승리를 가져오겠다는 각오를 다졌다.실제로 경기는 상당히 팽팽하게 펼쳐졌고, 거친 반칙이 나오면서 승점 3점을 쟁취하겠다는 의지가 확실하게 느껴졌다. 후반 중반까지 득점이 나오지 않았던 상황 속 결국, 승자는 안양이 됐다. 후반 23분 마테우스가 왼발 슈팅을 날렸으나 골대 맞고 나왔고, 이를 김운이 집중력 있는 플레이로 중앙에 자리하고 있던 최건주에게 넘겼다.이후 최건주가 경합을 이겨내고 왼발로 깔끔하게 밀어 넣으면서 선제 결승 골을 터뜨렸다. 다급해진 포항도 트란지스카·기성용·조상혁·손승범을 투입하며 공격 고삐를 당겼으나 안양의 깊게 내려선 5백을 뚫어내지 못하면서, 경기는 종료됐다.이처럼 안양이 포항을 상대로 승점 3점을 챙기면서 3경기 무패 행진을 질주한 가운데 이번 경기서 인상적인 활약을 펼친 자원은 단연 최후방을 굳게 지킨 김정훈이었다. 2001년생인 그는 전북 현대 유스 출신으로 2019년 준프로 계약을 맺으면서 프로 무대에 도전장을 내밀었다. 당시 송범근·이범영·이범수라는 강력한 경쟁자와 경쟁하면서 많은 경기에 나서지 못했다.이후 2021년 하반기에는 빠르게 병역 문제를 해결하기 위해 김천 상무에 입대하는 결론을 내렸고, 전역 후 드디어 기회가 찾아왔다. 2023시즌을 앞두고 송범근이 일본 무대로 떠나면서 전북이 김정훈을 주전 수문장으로 낙점했고, 정민기와 경쟁에서 우위를 점하며 전주성 최후방을 든든하게 지켰다. 하지만, 기쁨은 오래가지 않았다.이듬해 김천 상무에서 폭풍 성장한 김준홍(수원)이 복귀하면서 주전에서 밀려났고, 지난 시즌에도 송범근이 전북으로 돌아오며 리그에서는 단 1경기도 뛰지 못했다. 포기할 법도 했으나 김정훈은 포기하지 않았다. 거스 포옛 감독은 코리아컵에서 그에게 선발 기회를 줬고, 4경기에 나서 완벽한 선방 능력으로 팀에 우승 트로피를 선사했다.만 24세의 나이. 프로 무대에서 주전으로 활약하고 싶었던 그는 이번 겨울 이적시장을 통해 새로운 도전을 택했다. 바로 안양으로 이적을 택한 것. 안양도 니즈가 확실했다. 지난 시즌 주전 수문장으로 활약했던 김다솔이 시즌 초반 부상으로 인해 경기에 나서지 못하는 상황이었으며, 또 세대교체를 고려하면 뒤를 받칠 수 있는 확실한 수문장이 필요했기 때문.그렇게 모든 조건이 완벽하게 맞아 떨어진 가운데 아워네이션으로 이동한 김정훈은 첫 경기부터 본인의 능력을 입증해 냈다. 개막전 대전과 맞대결에서 1-1로 맞선 후반 추가시간, 페널티킥을 내주면서 위기에 봉착했으나 키커였던 김현욱의 킥을 완벽하게 방어하면서 포효했다. 이후에도 제주(1실점)·강원(1실점)·전북(2실점)을 상대로 괜찮은 퍼포먼스를 선보이며 눈도장을 찍었다.직전 라운드 김천 상무 원정 맞대결에서도 선발로 나섰던 김정훈은 5개의 유효 슈팅을 모두 막아내면서 펄펄 날았다. 비록 후반 추가시간 박철우에게 통한의 동점 골을 내줬지만, 굴절된 슈팅이었기에 어찌할 도리가 없었다. 날카로운 컨디션을 선보인 그는 이번 포항전에서도 펄펄 날았다. 전반에는 유효 슈팅을 허용하지 않았지만, 후반에는 달랐다.특히 후반 5분 페널티 박스 안에서 이호재의 절묘한 패스를 받은 박찬용이 1대1 상황에서 슈팅을 날렸지만, 김정훈은 놀라운 반사 신경으로 막아내는 데 성공했다. 이어 후반 8분에도 이호재의 헤더를 안정적으로 처리했고, 또 후반 41분에는 바로 앞에서 김승호가 날린 오른발 슈팅을 쳐내면서 위기 상황을 확실하게 처리했다.안양 골문을 지킨 김정훈은 시즌 첫 클린시트·골킥 성공 5회·공중볼 처리 성공률 100%(4회)를 달성하며 포항 원정에서 기분 좋은 승점 3점을 챙겼다.승장이 된 유병훈 감독은 경기 종료 후 "최근 5경기에서 승리가 없었다. 절치부심하면서 의지를 다졌던 것이 승리의 요인이었다. 안 좋은 흐름을 벗어나기 위해 노력한 선수, 코치진에게 감사하다. 이제 승리로 흐름을 바꾼 만큼 연속되는 2연전에서 상승세를 탈 수 있도록 노력하겠다"라며 웃었다.한편, 안양은 짧은 휴식 후 오는 22일(수) 홈에서 김현석 감독의 울산HD와 리그 9라운드 일전을 치르게 된다.