변우석·아이유 '꽃비 입맞춤'에 안방 들썩, 유연석 제쳤다

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MBC '21세기 대군부인'MBC
21세기 입헌군주제라는 판타지적 설정을 앞세운 궁궐 로맨스는 시청자들의 마음을 단숨에 사로잡았다. 4회차 만에 시청률은 두 자릿수(11.1%, 닐슨코리아 전국 기준)를 기록하며 가파른 상승 곡선을 그렸다.
뿐만 아니라 TV-OTT 드라마 부문 화제성 점유율 90% 돌파(굿데이터코퍼레이션 집계), 글로벌 OTT 디즈니· 44개국 톱10 진입 등 <21세기 대군부인>은 시청자들의 뜨거운 호응 속에 순항을 거듭하고 있다.
지난 17일 방영된 3회 속 담벼락을 사이에 두고 이안대군(변우석 분)과 성희주(아이유 분)의 일명 '꽃비 입맞춤' 장면은 로맨틱 코미 마니아들의 도파민을 자극했고 각종 쇼츠 영상을 통한 인기 재확산에 기여했다. 다음날 소개된 4회에서는 도로 주행 중 브레이크 파열로 위기에 처한 성희주를 구하기 위해 차를 가로막는 이안대군의 모습이 등장해 로맨스물 특유의 시각적 쾌감을 선사했다.
비록 두 주연 배우의 연기력이나 과장된 설정에 대한 비판도 존재하지만, <21세기 대군부인>은 스타 파워에서 비롯된 강력한 화제성이 이러한 약점을 상당 부분 상쇄하며 순조로운 흥행 흐름을 이어가고 있다. 이밖에 공승연(대비 윤씨 역), 이연(비서 도혜정 역), 유수빈(보좌관 최현 역), 이시훈(청지기 김영문 역) 등 여러 배우들의 개성 있는 연기가 극에 풍성한 재미를 더하고 있다.
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