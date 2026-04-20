변우석·아이유 '꽃비 입맞춤'에 안방 들썩, 유연석 제쳤다

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SBS '신이랑 법률사무소'불과 얼마전까지만 하더라도 <신이랑 법률사무소>는 전작 <오늘부터 인간입니다만>의 부진을 씻어내며 안정적인 인기를 이어가는 듯했다. 그러나 <21세기 대군부인>과 본격 경쟁에 돌입한 이후 시청률 하락세를 보이며 반등의 기회를 좀처럼 잡지 못하고 있다.화려한 볼거리로 무장한 강력한 경쟁작의 등장으로 시청자가 일부 이탈한 데다, 최근 방영분에서 극의 중심이 다소 흔들리는 약점이 노출됐다. 한나현 변호사(이솜 분)의 가족사에만 총 3회분을 할애한 나머지 기존 시청자들이 기대했던 귀신 사건 해결 중심의 전개가 힘을 잃고 말았다.초반에는 금·토 이틀 동안 하나의 사건을 해결하는 구조였지만, 최근 들어 사건이 다음 주로 넘어가는 방식으로 전개되며 서사의 긴장감이 다소 떨어졌다는 지적도 나온다. 총 16부작이라는 비교적 긴 분량 역시 중반 이후 극의 호흡을 느슨하게 만드는 요인으로 작용했다고 볼 수 있다.다만 지난 18일 방송된 12회 말미에서 신이랑이 총을 맞고 영혼이 분리된 듯한 장면이 등장하며 새로운 국면을 예고했다. 귀신을 보는 변호사가 오히려 '망자의 위치'에 놓인 듯한 역설적인 설정은 결말에 대한 궁금증을 크게 끌어올렸다.