'K-폭격기가 돌아왔다' 말컹, 3G 연속 득점포 가동... 2골 1도움 맹활약

"지금 골 감각을 보면 선발로 쓰지 않을 이유가 없다."

경기 전, 김현석 감독은 말컹을 향해 깊은 신뢰감을 보냈고, 그는 이에 부응하는 퍼포먼스를 선보이며 펄펄 날았다.김현석 감독이 이끄는 울산HD는 19일 오후 2시 울산문수축구경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드에서 이정규 감독의 광주FC에 5-1로 승리했다. 이로써 울산은 5승 1무 2패 승점 16점 2위에, 광주는 1승 3무 4패 승점 6점 최하위를 유지했다.분위기를 뒤바꿔야만 했던 양 팀이었다. 원정을 떠나온 광주는 극심한 침체기에 빠져있는 상황이다. 이정효 감독이 떠나가고, 이정규 신임 감독 체제에 들어선 가운데 출발은 상당히 좋았다. 개막전에서 제주와 무승부를 거둔 후 인천을 상대로 승점 3점을 획득했고, 이어 전북(무)·김천(무)에 패배하지 않는 그림을 만들면서 순조로운 항해를 보여줬다.하지만, 5라운드 서울 원정서 0-5 대패를 당한 것을 시작으로 강원·부천에 내리 3연패를 허용하면서 최하위로 추락했다. 울산 역시 마찬가지다. 앞서 7경기서 4승 2무 1패라는 나쁘지 않은 성적을 거뒀으나 지난 15일, 홈에서 열렸던 서울과 2라운드 순연 맞대결에서 1-4로 완패하면서 흐름이 완벽하게 꺾인 모습을 보여줬다.서로를 제물로 흐름을 바꿔야만 했던 상황. 양 팀 사령탑은 필승을 다짐했다. 광주 이 감독은 "우리가 내려서서 플레이한다고 해도 울산과 전력 차를 극복할 수 있는 게 아니지 않나. 차라리 울산이 우리를 제대로 대처하지 못하도록 맞대응하는 게 낫다고 봤다"라고 답했다. 울산 김 감독도 "잘 준비했으니 오늘 분위기가 좋다"라며 자신감을 보여줬다.동기부여가 확실했던 가운데 이들은 최고의 카드를 내세웠다. 울산은 조현우·이재익·정승현·조현택·심상민·장시영·이희균·이규성·보야니치·강상우·말컹이 경기장을 먼저 밟았다. 광주는 노희동·이민기·안영규·김용혁·김진호·하승운·최경록·주세종·신창무·정지훈·안혁주가 선발로 투입됐다. 초반부터 치열한 탐색전을 펼친 상황 속 울산이 먼저 웃었다.전반 18분 말컹의 크로스를 받은 정승현이 정확한 헤더로 골망을 흔들었다. 광주도 곧바로 반격했다. 실점 1분 후 신창무가 환상적인 발리 슈팅으로 승부의 균형을 맞추는 데 성공한 것. 하지만, 울산도 쉽게 물러서지 않았다. 전반 26분 이규성의 크로스를 받은 말컹이 김용혁과 경합을 완벽하게 이겨내고 강력한 오른발 슈팅으로 역전 스코어를 만들었다.후반 분위기도 울산의 몫이었다. 후반 8분 페널티 박스 안에서 안영규가 말컹에 파울을 범했고, VAR 끝에 페널티킥으로 선언됐다. 이후 키커로 나선 말컹이 깔끔하게 성공하며 승기를 잡았다. 일격을 허용한 광주도 반격에 나섰으나 울산이 끝내 마침표를 찍었다. 교체로 투입된 허율이 후반 45분, 정확한 왼발 슈팅으로 친정 팀에 비수를 꽂았다.그렇게 경기가 끝나는 듯했으나 아니었다. 후반 46분 페널티 박스 안에서 볼을 잡았던 강상우가 이민기에 파울을 당했고, 고형진 주심이 곧바로 페널티킥을 선언한 것. 이후 이동경이 키커로 나서 정확한 슈팅으로 팀의 5번째 골을 완성하며 광주의 추격 의지를 확실하게 꺾었다.광주를 상대로 대량 득점을 가동하며 완벽한 승점 3점을 쟁취한 울산. 기분 좋은 승리를 기록한 가운데 이날 경기 주인공은 단연 2골 1도움이라는 어마어마한 수치를 기록한 말컹이었다. 1994년생인 말컹은 지난 2017시즌 경남FC에서 '대히트'를 친 그야말로 규격 외 공격수로 평가받았다.김종부 감독(난징)의 지휘 아래 리그 32경기에 나와 22골 3도움을 올리며 K리그2 MVP·득점왕을 수상했고, 경남은 이에 힘입어 K리그1 승격에 성공했다. 말컹은 쏟아지는 러브콜을 뒤로 한 채 2018년, 그야말로 대한민국 축구계에 충격을 주는 활약을 선보였다. 압도적인 공격력을 자랑한 말컹은 31경기서 26골 5도움으로 2년 연속 리그 MVP·득점왕을 손에 넣었다.2019시즌을 앞두고 말컹은 허베이(해체)로부터 강력한 이적료·연봉을 제안받으며 떠났고, 중국 무대도 폭격했다. 이후 사우디아라비아·중국·튀르키예를 거쳐 지난해 여름, 다시 K리그 무대로 돌아오는 선택을 내렸고, 행선지는 침체기에 빠진 울산이었다. 당시 강등권으로 추락하며 힘든 시기를 보내고 있는 상황 속 큰 힘이 되어줄 거라는 믿음이 있었으나 이는 물거품이 됐다.자기 관리 실패·잔부상으로 인해 15경기서 단 3골에 그쳤고, 김현석 감독 부임 후에도 야고에 밀리는 그림이 형성됐다. 더군다나 겨울 이적시장 막바지에는 유망한 공격 자원인 정재상까지 추가되면서 입지가 위태로웠다. 하지만, 김 감독은 말컹을 포기하지 않았다. 100kg에 육박하던 몸무게를 빼라고 지시했고, 그 역시 성실한 태도로 훈련에 임하기 시작했다.효과는 확실했다. 시즌 첫 리그 경기였던 인천과 7라운드 원정 경기서 교체로 나와 승부의 마침표를 찍는 헤더 결승 골을 터뜨렸고, 직전 서울전에서도 만회 골을 터뜨리면서 제 역할을 해냈다. 컨디션을 끌어 올린 말컹. 이번 경기서 드디어 그가 돌아왔다는 퍼포먼스를 보여주는 데 성공했다. 최전방 공격수로 출격한 가운데 초반부터 펄펄 날았다.전반 19분에는 우측에서 정확한 크로스로 정승현의 선제골을 도왔고, 이어 전반 27분에는 김용혁의 견제를 완벽하게 이겨내고 역전 골을 완성했다. 이후 전반 31분에는 환상적인 터닝 슈팅으로 다시금 눈금을 조준했고, 후반 8분에는 저돌적인 돌파로 페널티킥을 얻어내는 데 성공했다. 키커로 나서 깔끔한 슈팅을 선보인 말컹은 세 번째 골을 터뜨리며 포효했다.아직 완벽하게 올라오지 않은 체력 탓에 후반 32분 허율과 교체됐으나 말컹은 울산을 넘어 K리그 팬들에게 본인이 돌아왔다는 것을 확실하게 알려줬다. 78분간 경기장을 누비며 2골·1도움·슈팅 7회·드리블 성공률 100%·크로스 성공률 100%·키패스 1회·지상 경합 성공률 100%·팀 내 최다 공중 경합 성공(6회·100%)·태클 성공 1회로 압도적인 클래스를 선보였다.경기 시작 전, 김현석 감독의 기대에 확실하게 부응한 말컹이다. 김 감독은 "말컹이 좋았을 때 몸 상태와 비교하면 80%까진 올라왔다. 몸 상태와 별개로 지금 골 감각을 보면 선발로 쓰지 않을 이유가 없다"라며 기대감을 보여줬고, 2골 1도움이라는 확실한 활약으로 기대감을 충족시켜줬다.말컹의 활약은 팀으로서도 상당히 반갑다. 다음달 17일, 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 브레이크까지 주중-주말로 이어지는 빡빡한 일정이 있는 상황 속, 최대한 승점을 쌓기 위해서는 확실한 골잡이가 필요하다. 설령 경기력이 좋지 않더라도, 흐름을 단번에 뒤바꿀 수 있는 선수가 팀에 반드시 있어야 하는 데 말컹이 이런 조건에 부합하는 모습을 보여주고 있다.또 개막 초반 연속 골을 몰아치던 야고가 잠시 부상으로 이탈한 가운데 말컹이 이런 퍼포먼스를 보여주게 된다면, 선의의 경쟁 효과로 팀이 더욱 강해지는 요인이 될 수 있다.이처럼 확실한 실력을 통해 팀의 승리를 이끈 말컹. 경기 후 방송사와 인터뷰에서 그는 "오늘은 시즌 첫 선발이었는데, 득점을 넣을 수 있어서 기쁘다. 다른 선수들도 넣어서 행복하다"라며 "팀원들의 도움이 컸고, 감독님께서도 도움과 믿음을 주셨다. 앞으로도 최선을 다하겠다"라고 운을 뗐다.끝으로 그는 "지금은 2018년과 비교해보면, 노장이 됐다. 그만큼 많은 노하우, 경력을 가지고 경기에 임하고 있다"라며 "8년 전에 말컹을 아는 분이 있는데 지금의 말컹을 기억해주기를 바란다"라고 더욱 더 발전된 기량을 선보일 것을 다짐했다.한편, 기분 좋은 승리를 챙긴 울산은 짧은 휴식 후 오는 22일(수) 유병훈 감독의 FC안양 원정 경기를 치르게 된다.