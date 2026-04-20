일요일 아침, 우리를 깨우던 무해한 맛

2010년대 중반까지 오전 7시반~10시의 시간대에 편성되던 아침 드라마가 크게 유행하던 시기가 있었다. 자녀들이 학교에 등교하고 배우자가 직장에 출근한 후 잠시 여유를 가진 전업주부들을 타깃으로 만들어진 아침 드라마는 은퇴 후 집에 있는 시간이 길어진 노년층이나 방학 시즌의 학생들 사이에서도 꽤 많은 인기를 얻었다. 특히 시청률이 잘 나오는 아침 드라마는 무려 200회 이상 방송되기도 했다.
하지만 각 지상파에서 방송되던 아침 드라마는 2019년 KBS를 시작으로 2020년 MBC, 2021년 SBS에서 차례로 폐지되면서 현재는 역사 속으로 사라졌다. 아침 드라마는 시청층에 한계가 있기 때문에 주말 드라마는 물론 일일 드라마에도 미치지 못하는 제작비로 퀄리티 높은 작품을 만들기 힘들었다. 이에 어쩔 수 없이 시청률을 의식한 자극적인 내용을 반복했고 시청자들의 외면을 받는 악순환이 이어졌다.
하지만 '아침 드라마=막장'이라는 공식 속에서도 MBC에서 일요 아침 드라마로 방송됐던 <한 지붕 세 가족>과 <짝> 등은 휴일 아침 온 가족이 편안하게 볼 수 있는 가족극으로 많은 사랑을 받았다. 그렇게 2000년대 중반까지 명맥을 이어오던 MBC의 일요 아침 드라마는 2005년 이 작품을 끝으로 막을 내렸다. 막장 요소 없는 무해한 멜로물로 많은 마니아층을 양산했던 최강희, 박광현 주연의 <단팥빵>이었다.