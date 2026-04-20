일요일 아침, 우리를 깨우던 무해한 맛

MBC 화면 캡처

큰사진보기 ▲<야인시대> 1부에서 김두한의 첫사랑으로 나왔던 정소영은 <단팥빵>에서도 안남준의 마음을 흔드는 첫사랑으로 출연했다. MBC 화면 캡처

1997년 SBS 톱탤런트 선발 대회를 통해 데뷔한 박광현은 시트콤 <LA 아리랑>과 <나 어때>, 드라마 <왕초> <학교3> 등에 출연하다가 친근한 이미지를 앞세워 <그 햇살이 나에게>, <나쁜 여자들> <내 인생의 콩깍지>에서 주연으로 출연했다. 그리고 <단팥빵>에서 어린 시절의 앙숙과 사랑에 빠지는 안남준 역을 맡아 '작가의 로망을 갈아 넣은 캐릭터'라는 평가를 받으며 여성 시청자들에게 큰 사랑을 받았다.



액션 시대극이었던 <야인시대> 1부에서 홀로 멜로를 찍었던 청년 김두한(안재모 분)의 첫사랑 박인애를 연기했던 정소영은 <단팥빵>에서도 안남준의 첫사랑 홍혜잔 역을 맡았다. 남준과 헤어지고 다른 남자와 결혼을 앞두고 있던 혜잔은 파혼을 하고 가란이 있는 초등학교에 임시교사로 부임해 두 사람 사이에 끼어든다. 하지만 <단팥빵>은 '막장 요소'가 없는 드라마인 만큼 혜잔이 악녀로 돌변하는 일은 없었다.



작년 배급사 '류네'를 설립하고 장편영화 데뷔작 <고백하지마>를 선보였던 배우 겸 감독 겸 배급사 대표 류현경은 <단팥빵>에서 '단팥빵 사건'의 발단이 됐고 남준을 오랫동안 짝사랑한 김선희를 연기했다. 선희는 초등학교 시절부터 가란의 절친이기 때문에 가란과 남준 사이를 방해하진 않았고 건설회사 비서실 차장 이기동(정경호 분)과 엮이는데 선희와 이차장의 러브 라인도 드라마의 양념 역할을 톡톡히 했다.



<단팥빵>에서는 2014년 백상예술대상 최우수상, 2020년 일본 아카데미상 여우주연상에 빛나는 심은경이 아역배우로 활동하던 시절 초등학생 한가란을 연기했다. 선희가 준 단팥빵을 남준에게 전달했다가 남준이 그 빵을 다시 혜잔에게 전해주는 것을 보고 분노해 남준에게 날아차기를 하는 장면으로 유명하다. 실제로 심은경의 발차기는 '헥토파스칼킥'이라는 이름이 붙으며 인터넷 밈으로 크게 유행했다. 드라마보는아재 단팥빵 최강희 박광현 MBC일요아침드라마 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

최강희(왼쪽)와 박광현은 <단팥빵>에서 앙숙에서 연인이 되는 소꿉친구 연기를 유쾌하게 소화하며 큰 사랑을 받았다.아침 드라마는 태생적 한계 때문에 많은 제작비가 투입되기 힘들고 자연스럽게 스타 배우를 캐스팅하기도 어렵다. <단팥빵> 역시 메인 주연 경험이 많지 않은 신예 최강희와 박광현이 주연을 맡았고 방영 초기 시청자들의 기대도 크지 않았다. 하지만 <단팥빵>은 아침 드라마의 특징이자 단점인 배신, 복수, 출생의 비밀 같은 막장 요소 없는 '무공해 멜로'로 이야기를 이끌어가며 시청자들의 호평을 받았다.<단팥빵>은 어린 시절 '단팥빵 사건'으로 인해 앙숙이 된 한가란(최강희 분)과 안남준(박광현 분)이 성인이 된 후 고향에서 다시 만나면서 '톰과 제리'처럼 티격태격하다가 사랑에 빠진다는 스토리의 드라마다. 사실 이야기의 줄기는 다소 진부하지만 이숙진 작가는 두 주인공의 감정선을 섬세하게 잘 풀어냈고 배우들 역시 많지 않은 경험에도 캐릭터의 특징과 매력을 극대화한 연기를 선보이며 시청자들의 공감을 이끌었다.하지만 <단팥빵>은 좋은 평가와 시청률 대비 높은 화제성에도 1986년 <한 지붕 세 가족>부터 시작된 MBC 일요 아침 드라마의 맥을 끊은 마지막 드라마가 되고 말았다. 사실 MBC 일요 아침 드라마는 <짝> 이후 완만한 하락세를 그렸고 2003년 강동원 주연의 <1%의 어떤 것>과 <단팥빵> 정도가 간신히 인기를 이어갔다. <단팥빵> 종영 후에는 예능 프로그램 <해피타임>이 신설돼 10년 넘게 방송됐다.지금이야 해외 관광객들도 필수로 찾는 한국의 대표적인 명소가 됐지만 사실 2000년대 초반까지만 해도 전주는 지금처럼 크게 알려진 관광 도시는 아니었다. 하지만 전주와 익산이 <단팥빵>의 배경과 촬영지가 되면서 한옥 마을 등 관광지들이 자연스럽게 소개되면서 전주를 알리는데 많은 기여를 했다. 이에 최강희와 박광현은 2004년 12월 전주시로부터 지역 경제 상승에 이바지한 공로로 감사패를 받기도 했다.2000년대 초반에는 <네 멋대로 해라>와 <다모> <미안하다 사랑한다> 등 드라마의 열성팬들이 커뮤니티를 형성해 친목을 쌓고 활동하는 것이 유행하던 시기였다. <단팥빵>의 열혈 시청자들 역시 '꿀 같은 일요일 늦잠을 포기했다'는 의미로 스스로를 '단팥빵 철인'이라 불렀다. 이들은 <단팥빵>의 OST와 DVD 출시를 이끌었고 연말에는 전주를 방문해 <단팥빵>의 배경이 된 초등학교에 성금을 전달하기도 했다.