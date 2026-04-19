팽팽했던 K리그1 첫 '032 더비'... 전반 2골 인천, 후반 2골 부천

심재철

2026 K리그1 결과(4월 18일 토요일 오후 4시 30분, 부천 종합운동장)

★ 부천 FC 1995 2-2 인천 유나이티드 FC [골, 도움 기록 : 신재원(63분 18초,도움-몬타뇨), 가브리엘(79분 13초,도움-갈레고) / 페리어(11분 2초,도움-김명순), 제르소(21분 26초)]

부천 FC 1995 신재원의 왼발 만회골(63분 18초)이 왼쪽 구석으로 빨려들어간 순간69분에는 몬타뇨의 왼발 발리슛이 크로스바를 때리는 일까지 벌어졌으니 골문 뒤 부천 FC 1995 홈팬들의 환호성은 더 커질 수밖에 없었다. 이대로 흔들릴 수 없는 인천 유나이티드도 76분에 여승원의 왼발 인스윙 크로스를 받은 간판 골잡이 무고사가 다이빙 헤더슛으로 쐐기골을 노렸지만 아슬아슬하게 골문 오른쪽으로 벗어나고 말았다.1분 뒤에도 부천 FC 신재원의 왼쪽 프리킥 크로스를 받은 센터백 백동규가 결정적인 헤더슛으로 동점골을 노렸는데 이번에도 이태희 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막히고 말았다. 또 얼마 지나지 않아 부천 FC 1995 모든 구성원들이 입을 다물지 못하는 슈퍼 골이 2-2 점수판을 만들어냈다. 그 주인공은 59분에 김민준 대신 들어온 브라질 출신 공격수 가브리엘이다.갈레고의 왼쪽 측면 방향 전환 패스를 가슴 트래핑으로 받은 가브리엘은 바로 앞 인천 유나이티드 FC 수비수 이주용이 거리를 주는 틈을 놓치지 않고 오른발 감아차기 골을 79분 13초에 골문 오른쪽 톱 코너로 꽂아넣었다. 이태희 골키퍼가 자기 왼쪽으로 날아올랐지만 도저히 따라갈 수 없는 완벽한 궤적이었다.2025년까지 강원 FC에서 세 시즌을 뛰며 54게임 7골 2도움을 기록한 가브리엘이 부천 FC 1995 유니폼으로 갈아입은 네 번째 게임에서 드디어 홈팬들에게 데뷔골을 선물한 것이다. 특히 가브리엘은 현 인천 유나이티드 FC 윤정환 감독이 강원 FC를 지휘할 때부터 인상적인 활약을 펼친 듬직한 공격수였기 때문에 그 의미가 더 특별하다고 말할 수 있다.전반 2골로 앞서가다가 후반 2골을 얻어맞고 휘청거린 인천 유나이티드 FC는 이번 시즌 팀 득점 2위(11골, 1위는 FC 서울 16골)로 준수한 공격력을 보여주고 있지만 수비에서 큰 구멍을 보이고 있는 것이 문제라고 할 수 있다.인천 유나이티드의 무실점 게임은 3월 22일 FC 안양과의 어웨이 게임 1-0 승리 기록 하나밖에 없고 8게임 14실점(게임 당 1.75골 실점)으로 최하위 광주 FC(12실점)보다 2골이나 더 내주고 있는 최다 실점 팀이다. 2골 이상 내준 게임이 다섯 게임(1무 4패)이나 된다.이제 부천 FC 1995(5위)는 21일(화) 오후 7시 30분 서울 월드컵경기장으로 찾아가 FC 서울(1위)을 만나며, 인천 유나이티드 FC(9위)도 같은 날 같은 시각 전주성으로 들어가 전북 현대(3위)와 맞붙어야 한다.(3-4-3 감독 : 이영민)FW : 김민준(59분↔), 몬타뇨, 갈레고MF : 티아깅요(78분↔한지호), 카즈(78분↔성신), 김상준, 신재원(88분↔안태현)DF : 홍성욱, 백동규, 정호진GK : 김형근(4-4-2 감독 :FW : 페리어(57분↔이동률), 무고사(90+1분↔오후성)MF : 이청용(57분↔정치인), 서재민, 이명주, 제르소(89분↔박호민)DF : 여승원, 후안 이비자, 박경섭, 김명순(46분↔이주용)GK : 이태희1 FC 서울 19점 6승 1무 1패 16득점 5실점 +112 울산 HD 13점 4승 1무 2패 10득점 9실점 +13 전북 현대 12점 3승 3무 2패 9득점 7실점 +24 강원 FC 10점 2승 4무 2패 9득점 7실점 +26 대전하나 시티즌 9점 2승 3무 3패 7득점 8실점 -16 제주 SK 9점 2승 3무 3패 7득점 8실점 -18 포항 스틸러스 9점 2승 3무 2패 4득점 5실점 -110 FC 안양 7점 1승 4무 2패 7득점 8실점 -111 김천 상무 7점 7무 1패 7득점 8실점 -112 광주 FC 6점 1승 3무 3패 4득점 12실점 -8