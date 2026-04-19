'스위퍼 장착' 류현진, 몬스터는 끝없이 '진화'

한화가 적지에서 롯데를 제압하고 지긋지긋한 연패의 늪에서 탈출했다.김경문 감독이 이끄는 한화 이글스는 18일 부산 사직야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 롯데 자이언츠와의 원정 경기에서 장단 12안타를 때려내며 5-0으로 승리했다. 지난 8일 SSG 랜더스전 4-3 승리를 끝으로 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈에게 연속으로 스윕을 당하며 6연패의 늪에 빠졌던 한화는 롯데를 제물로 연패를 벗어나며 NC 다이노스와 함께 공동 6위로 올라섰다(7승10패).한화는 요나단 페라자가 3회 결승 적시 2루타를 포함해 3안타1타점2득점으로 맹활약했고 이원석과 강백호, 채은성도 나란히 멀티히트를 기록하며 좋은 타격감을 뽐냈다. 그리고 마운드에서는 새로운 변화구를 장착한 최고참 투수의 역투가 단연 돋보였다. 신무기 스위퍼를 앞세워 7이닝4피안타 무사사구3탈삼진 무실점 호투로 시즌 2번째, 한미 통산 197번째 승리를 따낸 류현진이 그 주인공이다.스위퍼는 우타자의 바깥쪽으로 크게 휘며 홈플레이트의 가장자리를 쓸고 가는 횡 슬라이더의 일종으로 2020년대 들어 메이저리그에서 유행하기 시작했다. 특히 2023년 월드베이스볼클래식 결승전에서 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 마이크 트라웃(LA 에인절스)을 삼진으로 잡으면서 '스위퍼'라는 구종이 널리 알려졌다. 그리고 그 즈음부터 KBO리그에서도 외국인 투수들을 중심으로 스위퍼가 크게 유행했다.2023 시즌을 앞두고 NC의 새 외국인 투수로 입단한 에릭 페디(시카고 화이트삭스)는 워싱턴 내셔널스에서 활약하던 시절 2년 동안 54경기에 선발 투수로 등판했지만 빅리그에서 크게 두각을 나타냈던 선수는 아니었다. 하지만 페디는 KBO리그 진출 후 스위퍼의 완성도를 높이며 주무기로 사용했고 2023년 30경기에서 20승6패209탈삼진 평균자책점2.00의 성적을 기록하며 정규리그 MVP에 선정됐다.페디는 2023 시즌이 끝나고 메이저리그로 역수출 됐지만 KBO리그에 '스위퍼 열풍'은 오히려 더욱 거세졌다. KIA 타이거즈의 외국인 투수 제임스 네일은 슬라이더 그립을 투심 실밥에 걸치게 잡고 던지는 자신만의 스위퍼를 통해 2024년 12승5패2.53으로 평균자책점 1위에 올랐다. 네일은 2025년에도 2.25의 평균자책점(2위)을 기록하며 KBO리그 역대 3번째로 200만 달러의 연봉을 받는 외국인 선수가 됐다.2024년 삼성 라이온즈의 외국인 투수로 활약했던 데니 레예스도 198cm 115kg의 육중한 체구를 가진 투수였지만 불 같은 강속구로 승부하는 '파워피처'가 아닌 다양한 구종을 구사하는 영리한 투수다. 특히 종으로 떨어지는 슬라이더와 횡으로 휘는 스위퍼를 함께 던졌는데 2024년 가을야구에서는 3경기에 등판해 20.2이닝1자책점으로 3승0.44의 경이로운 성적으로 삼성의 한국시리즈 진출을 이끌었다.2024년 한화 이글스의 부상 대체 외국인 선수로 입단했다가 정식 계약을 따냈고 작년에는 코디 폰세(토론토 블루제이스)와 함께 한화의 원투펀치로 활약했던 라이언 와이스(휴스턴 애스트로스)의 주무기도 스위퍼였다. 와이스는 뛰어난 움직임의 스위퍼를 앞세워 작년 16승과 함께 207개의 탈삼진(4위)을 기록했다. 이 밖에도 스위퍼를 장착한 외국인 투수들이 국내 구단들의 많은 관심을 받았다.역대 최초로 KBO리그 신인상과 MVP를 동시에 수상했고 KBO리그에서 메이저리그로 직행한 최초의 선수이기도 한 류현진은 '괴물투수', '코리안 몬스터' 같은 별명에서 알 수 있는 것처럼 전성기 시절 뛰어난 구위로 한 시대를 풍미했다. 물론 기본적으로 투수로서 가지고 있는 재능이 워낙 뛰어나지만 많은 전문가들과 야구팬들이 꼽는 류현진의 최대 장점은 배운 것을 빠르게 자신의 것으로 만드는 습득력이다.실제로 한화 입단 당시 루키에 불과하던 류현진은 KBO리그와 일본 프로야구, 메이저리그를 거친 대선배 구대성에게 물어 체인지업 그립을 배웠다. 대부분의 선수들은 아무리 뛰어난 선배나 코치에게 가르침을 받아도 자신의 것으로 소화해 실전에서 던지기까지 상당한 시간이 걸리기 마련이다. 하지만 류현진은 곧바로 체인지업을 자신의 주무기로 만들면서 루키 시즌 투수 부문 '트리플크라운'을 달성했다.KBO리그에서 빠른 공과 체인지업 조합 만으로 최고의 투수로 군림했던 류현진은 메이저리그 진출 후 다저스의 에이스 클레이튼 커쇼에게 커브 그립을 배워 3번째 구종으로 만들었다. 어깨 수술 후 변화가 필요한 시점에는 컷 패스트볼을 장착해 2019년 내셔널리그 평균자책점 1위에 올랐다. 그리고 작년 한화에서 10승 달성에 실패한 류현진은 올해 스위퍼라는 새로운 구종을 추가해 또 한 번 '진화'에 성공했다.류현진은 대만 출신의 아시아쿼터 왕옌청과 캐치볼을 하면서 스위퍼 그립을 연습했고 이를 곧바로 실전에서 사용해 지난 7일 SSG 랜더스와의 시즌 두 번째 등판에서 6이닝 동안 무려 10개의 삼진을 잡아냈다. 그리고 류현진은 팀이 6연패를 빠져 있던 18일 롯데와의 원정 경기에서 단 86개의 공으로 7이닝4피안타 무사사구3탈삼진 무실점의 퀄리티스타트 플러스 투구를 선보이면서 연패 탈출을 견인했다.류현진이 스위퍼라는 새로운 구종을 장착했다고 해서 스위퍼의 구사비율을 갑작스럽게 높인다면 상대 타자들은 그만큼 빨리 적응할 수 있다. 하지만 류현진은 여전히 빠른 공과 체인지업, 커브, 커터를 자유자재로 구사할 수 있고 여기에 스위퍼라는 신무기를 추가하면서 타자들의 혼란을 가중 시켰다. 늦은 나이에도 끊임없는 변화를 시도하는 자세야말로 류현진이 만 39세에도 최고 투수 자리를 유지하는 비결이다.