진짜와 가짜 어떻게 구별할까? 예지원·박하선이 찾은 답

임선규의 1936년 희곡 <사랑에 속고 돈에 울고>를 각색한 연극 <홍도>가 막을 올렸다. <사랑에 속고 돈에 울고>는 20세기를 대표하는 한국 신파극이다. 오빠의 학업을 위해 기생이 된 홍도가 광호와 사랑에 빠졌으나, 신분 차이를 달갑지 않게 여긴 광호의 모친과 전 약혼녀가 음모를 꾸며 홍도를 몰아내는 이야기다.
중견 연출가 고선웅이 원작을 각색해 2026년 다시 무대에 올리는 작업을 주도했다. 고선웅 연출이 이끄는 극공작소 마방진은 올해로 20주년을 맞이하여 대표 레퍼토리 연극 세 편을 연달아 선보였는데, <홍도>가 그 마지막이다. 셰익스피어의 <맥베스>를 각색해 '무협액션극'이라 이름 붙인 <칼로막베스>, <리어왕>을 재해석해 '오락적 막장비극'이라 명명한 <리어왕외전>에 이어, <홍도>는 '화류비련극'이라는 이름을 앞세워 돌아왔다.
10년 전 주인공 홍도를 연기한 배우 예지원이 다시 돌아와 오로지 연기력만으로 18세 소녀를 표현하는 저력을 보여준다. 여기에 박하선과 최하윤이 홍도를 번갈아 연기하고, 다양한 장르를 넘나들며 활약한 정보석이 홍도와 광호의 사랑을 믿는 광호 아버지 역할을 맡아 연극의 중심을 잡는다.예술의전당 예술대상, 동아연극상 등 유수의 연극상을 수상하며 작품성을 인정받은 <홍도>는 오는 26일까지 예술의전당 CJ토월극장에서 제 가치를 다시 증명해 보인다.