진짜와 가짜 어떻게 구별할까? 예지원·박하선이 찾은 답

극공작소 마방진

연극 <홍도> 공연 사진원작 <사랑에 속고 돈에 울고>는 오빠를 향한 여동생의 희생, 신분 격차를 극복한 사랑, 방해꾼에 의한 사랑의 좌절 등 신파적 요소들로 이루어져 있다. 신파극인 동시에 간단명료하게 서사를 구성하고 선과 악의 대비를 명확하게 그려낸 대중극이다. 따라서 21세기 관객에게는 자칫 잘못하면 진부하고 지루하게 느껴질 수 있을 터.지난 17일 관람한 <홍도>는 많은 것을 덜어냈다. 1930년대 한국 신파극이 21세기에 다시 공연되기 위해서는 반드시 거쳐야 하는 과정이다. 오늘날 관객에게 익숙하지 않은 한자어 등 옛 표현을 덜어내고 현대적으로 풀어 썼고, 이야기의 진행 속도를 높였다. 무대 장치도 최소화했고, 지붕을 연상케 하는 '사람 인(人)' 자 조형물 등 상징적인 표현으로 대체했다.뺀 만큼 더한 것도 있다. 홍도의 한복은 무대 조명에도 강렬한 색채를 뽐낸다. 홍도뿐 아니라 홍도를 모함하는 인물들이 입는 한복 의상의 색채도 강렬하다. 덕분에 의상은 선과 악의 대비를 부각하는 효과를 낸다. 이번 <홍도>에 사용된 한복 의상은 유명 디자이너 차이킴(김영진)이 책임졌다.고선웅 연출 특유의 과장된 몸짓 역시 <홍도>에서 두드러지는 점이다. 동작과 동선의 아주 작은 부분까지 섬세하게 설정한 덕분에, 단순하고 코믹한 몸짓이 반복됨에도 지루하지 않고 오히려 리듬감이 느껴진다. 한편 인물들의 몸짓이 때로 인형의 움직임처럼 느껴지기도 했는데, 이는 인물에게 가해지는 거대한 외부의 힘을 연상시켰다.