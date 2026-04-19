'307억 계약' 짊어진 중심타자... 노시환, 다시 출발선에 서다

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노시환은 올 시즌 개막 전 11년 총액 307억 원이라는 엄청난 금액으로 비FA 다년 계약을 체결하며 화제를 모았다.한화 이글스
프로야구 한화 이글스의 중심타자 노시환(26, 우투우타)이 다시 1군 복귀를 준비하고 있다. 올 시즌 개막 전 11년 총액 307억 원이라는 엄청난 금액으로 비FA 다년 계약을 체결하며 독수리 군단의 미래를 책임질 타자로 기대를 모았던 그는, 예상치 못한 극심한 타격 부진 속에 잠시 숨을 고르는 시간을 가졌다.
김경문 감독은 18일 롯데 자이언츠전을 앞두고 가진 언론과의 인터뷰에서 "이번 2군행은 실력이 안 돼서 보낸 게 아니다. 마음의 문제였다. 20일 경기가 끝난 다음 1군에 합류, 21~22일 동료들과 함께 하고, 23일에 시작을 하려고 한다"고 밝혔다.
노시환은 지난 13일 1군 엔트리에서 말소된 뒤 곧바로 실전에 나서지 않고 재정비에 집중했다. 이후 18일 서산에서 열린 퓨처스리그 경기에서 1번 지명타자로 선발 출전해 3타수 1안타 3볼넷을 기록하며 네 차례나 출루에 성공했다.
안타 하나보다 눈에 띄는 것은 볼넷 3개다. 이는 타격 메커니즘뿐 아니라 타석에서의 접근 방식과 심리 상태가 조금씩 안정되고 있음을 보여주는 대목이기 때문이다.
현재 한화 타선은 중심을 잡아줄 핵심 타자의 부재 속에 무게감이 크게 떨어진 상태다. 그런 상황에서 노시환의 복귀는 팀 전체 공격 흐름을 되살릴 수 있는 분위기 반전의 기회로 평가된다.
기대와 현실의 간극... 초반 성적이 남긴 충격
노시환의 부진이 더 크게 느껴지는 이유는 짊어진 기대치 때문이다. 앞서 언급한 것처럼 그는 시즌을 앞두고 프로야구 역사에서 전례가 없는 엄청난 대형 계약을 체결하며 구단의 상징적인 타자로 자리매김했다. 팀의 현재와 미래를 동시에 책임져야 하는 '프랜차이즈 스타'로서의 역할이 부여된 것이다.
하지만 시즌 초반 성적은 기대와 크게 어긋났다. 13경기에서 타율 0.145, 홈런 없이 3타점에 그쳤고 OPS는 0.394에 머물렀다. 특히 삼진이 21개에 달할 정도로 타석에서의 부진이 극심했다. 그로인해 자신감까지 떨어지는 악순환이 반복됐다.
김 감독은 타순 변경, 기용 방식 조정 등 다양한 해법을 시도했지만 흐름을 바꾸기에는 역부족이었다. 결국 구단은 기술적인 교정보다 심리적인 회복이 우선이라는 판단을 내렸고, 이는 1군 엔트리 말소라는 결단으로 이어졌다.
이 같은 선택은 당장의 전력 약화를 감수하더라도 장기적인 관점에서 선수를 회복시키겠다는 의지가 반영된 것으로 풀이된다. 동시에 대형 계약이 선수에게 상당한 심리적 부담으로 작용할 수 있음을 보여주는 대목이기도 하다.
'잘해야 된다'는 생각이 강하게 작용하는 가운데 대형 계약에 대한 주변의 관심이 워낙 많은지라 이런 부분이 외려 머릿 속을 복잡하게 했을 공산이 크다. '300억의 사나이'라는 애칭은 훈장이 아닌 끊임없이 결과로 증명해야 하는 압박으로 이어지고 있다.