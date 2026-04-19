'307억 계약' 짊어진 중심타자... 노시환, 다시 출발선에 서다

한화 이글스

큰사진보기 ▲노시환이 살아나야 한화 타선도 제대로 힘을 받을수 있다. 한화 이글스

'리셋 후 복귀'... 한화 반등의 키 쥔 노시환



2군으로 내려간 이후 노시환의 행보는 '속도'보다 '방향'에 초점이 맞춰졌다. 그는 상무와의 퓨처스리그 경기에 출전하지 않고 휴식을 취하며 몸과 마음을 정비했다. 성급하게 실전에 투입하기보다 완전히 리듬을 되찾는 데 시간을 투자한 것이다.



이후 울산 웨일즈를 상대로한 첫 실전에서 보여준 모습은 긍정적인 신호로 해석된다. 안타 1개에 그쳤지만 3개의 볼넷을 골라내며 출루 능력을 회복하는 모습을 보였고, 이는 타격감뿐 아니라 경기 운영 능력이 살아나고 있음을 시사한다. 무엇보다 조급함을 내려놓고 타석에서 공을 고르는 여유가 생겼다는 점이 중요하다.



이제 관심은 그의 복귀 이후 퍼포먼스에 집중되고 있다. 예정대로라면 LG와의 주중 3연전부터 다시 1군 무대를 밟는다. 시즌 초반 무너진 흐름을 얼마나 빠르게 회복할 수 있을지가 관건이다.



노시환의 반등 여부는 단순히 개인 성적에 그치지 않는다. 한화 타선 전체의 연결 고리를 복원하고, 득점 생산력을 끌어올리는 핵심 열쇠다. 중심타자가 제 역할을 해줄 때 팀 공격은 훨씬 유기적으로 움직일 수 있기 때문이다. 팬들이 기대하는 강백호(27, 우투좌타)와의 쌍포도 제대로 시너지를 낼 수 있다.



결국 이번 복귀는 이래저래 의미가 크다. 초대형 계약 이후 처음 맞이한 위기를 어떻게 극복하느냐에 따라 노시환의 커리어 방향은 물론, 한화의 시즌 흐름까지 달라질 수 있다. 부담을 내려놓고 다시 방망이를 들고 나서는 그의 발걸음이 팀 반등의 출발점이 될지 주목된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 노시환이 살아나야 한화 타선도 제대로 힘을 받을수 있다.2군으로 내려간 이후 노시환의 행보는 '속도'보다 '방향'에 초점이 맞춰졌다. 그는 상무와의 퓨처스리그 경기에 출전하지 않고 휴식을 취하며 몸과 마음을 정비했다. 성급하게 실전에 투입하기보다 완전히 리듬을 되찾는 데 시간을 투자한 것이다.이후 울산 웨일즈를 상대로한 첫 실전에서 보여준 모습은 긍정적인 신호로 해석된다. 안타 1개에 그쳤지만 3개의 볼넷을 골라내며 출루 능력을 회복하는 모습을 보였고, 이는 타격감뿐 아니라 경기 운영 능력이 살아나고 있음을 시사한다. 무엇보다 조급함을 내려놓고 타석에서 공을 고르는 여유가 생겼다는 점이 중요하다.이제 관심은 그의 복귀 이후 퍼포먼스에 집중되고 있다. 예정대로라면 LG와의 주중 3연전부터 다시 1군 무대를 밟는다. 시즌 초반 무너진 흐름을 얼마나 빠르게 회복할 수 있을지가 관건이다.노시환의 반등 여부는 단순히 개인 성적에 그치지 않는다. 한화 타선 전체의 연결 고리를 복원하고, 득점 생산력을 끌어올리는 핵심 열쇠다. 중심타자가 제 역할을 해줄 때 팀 공격은 훨씬 유기적으로 움직일 수 있기 때문이다. 팬들이 기대하는 강백호(27, 우투좌타)와의 쌍포도 제대로 시너지를 낼 수 있다.결국 이번 복귀는 이래저래 의미가 크다. 초대형 계약 이후 처음 맞이한 위기를 어떻게 극복하느냐에 따라 노시환의 커리어 방향은 물론, 한화의 시즌 흐름까지 달라질 수 있다. 부담을 내려놓고 다시 방망이를 들고 나서는 그의 발걸음이 팀 반등의 출발점이 될지 주목된다. 300억원의사나이 노시환 한화이글스 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '페더급 GOAT' 알렉산더 볼카노프스키, 한국 온다

노시환은 올 시즌 개막 전 11년 총액 307억 원이라는 엄청난 금액으로 비FA 다년 계약을 체결하며 화제를 모았다.프로야구 한화 이글스의 중심타자 노시환(26, 우투우타)이 다시 1군 복귀를 준비하고 있다. 올 시즌 개막 전 11년 총액 307억 원이라는 엄청난 금액으로 비FA 다년 계약을 체결하며 독수리 군단의 미래를 책임질 타자로 기대를 모았던 그는, 예상치 못한 극심한 타격 부진 속에 잠시 숨을 고르는 시간을 가졌다.김경문 감독은 18일 롯데 자이언츠전을 앞두고 가진 언론과의 인터뷰에서 "이번 2군행은 실력이 안 돼서 보낸 게 아니다. 마음의 문제였다. 20일 경기가 끝난 다음 1군에 합류, 21~22일 동료들과 함께 하고, 23일에 시작을 하려고 한다"고 밝혔다.노시환은 지난 13일 1군 엔트리에서 말소된 뒤 곧바로 실전에 나서지 않고 재정비에 집중했다. 이후 18일 서산에서 열린 퓨처스리그 경기에서 1번 지명타자로 선발 출전해 3타수 1안타 3볼넷을 기록하며 네 차례나 출루에 성공했다.안타 하나보다 눈에 띄는 것은 볼넷 3개다. 이는 타격 메커니즘뿐 아니라 타석에서의 접근 방식과 심리 상태가 조금씩 안정되고 있음을 보여주는 대목이기 때문이다.현재 한화 타선은 중심을 잡아줄 핵심 타자의 부재 속에 무게감이 크게 떨어진 상태다. 그런 상황에서 노시환의 복귀는 팀 전체 공격 흐름을 되살릴 수 있는 분위기 반전의 기회로 평가된다.노시환의 부진이 더 크게 느껴지는 이유는 짊어진 기대치 때문이다. 앞서 언급한 것처럼 그는 시즌을 앞두고 프로야구 역사에서 전례가 없는 엄청난 대형 계약을 체결하며 구단의 상징적인 타자로 자리매김했다. 팀의 현재와 미래를 동시에 책임져야 하는 '프랜차이즈 스타'로서의 역할이 부여된 것이다.하지만 시즌 초반 성적은 기대와 크게 어긋났다. 13경기에서 타율 0.145, 홈런 없이 3타점에 그쳤고 OPS는 0.394에 머물렀다. 특히 삼진이 21개에 달할 정도로 타석에서의 부진이 극심했다. 그로인해 자신감까지 떨어지는 악순환이 반복됐다.김 감독은 타순 변경, 기용 방식 조정 등 다양한 해법을 시도했지만 흐름을 바꾸기에는 역부족이었다. 결국 구단은 기술적인 교정보다 심리적인 회복이 우선이라는 판단을 내렸고, 이는 1군 엔트리 말소라는 결단으로 이어졌다.이 같은 선택은 당장의 전력 약화를 감수하더라도 장기적인 관점에서 선수를 회복시키겠다는 의지가 반영된 것으로 풀이된다. 동시에 대형 계약이 선수에게 상당한 심리적 부담으로 작용할 수 있음을 보여주는 대목이기도 하다.'잘해야 된다'는 생각이 강하게 작용하는 가운데 대형 계약에 대한 주변의 관심이 워낙 많은지라 이런 부분이 외려 머릿 속을 복잡하게 했을 공산이 크다. '300억의 사나이'라는 애칭은 훈장이 아닌 끊임없이 결과로 증명해야 하는 압박으로 이어지고 있다.