공연장은 누구에게나 열려 있는 공간일까?

한별

지난 16일 연극 <마우스피스> '첫관람 DAY' 이벤트 무대인사에서 리비 역의 김정(왼쪽)과 데클란 역의 문유강이 포토 타임 포즈를 취하고 있다.연극이 진행되는 동안 리비는 주로 무대 왼쪽 책상에서, 데클란은 오른쪽 침대 위에서 이야기를 진행한다. 그렇게 무대 위 동선에서조차 분리된 그들이 만나는 곳은 솔즈베리 언덕, 2층 무대에서다. 기울어진 구조는 언덕의 경사를 재현하는 장치인 동시에, 두 사람 사이의 비대칭적 관계를 시각화한다.데클란은 리비에게 자신의 삶을 털어놓는다. 가난 속에서 방치된 환경, 폭력이 난무하는 집에서 어린 동생과 함께 그림을 그리던 시간, 그리고 다섯 살 때 목을 매 죽은 아버지에 대한 기억까지. 그의 이야기는 겹겹이 쌓인다. 리비는 그 축적된 서사를 바탕으로 '마우스피스' 대본을 완성한다. 그는 대본을 데클란에게 보여주면서 이 이야기를 통해 하고 싶은 말, 해야 할 말을 전하려 했다고 말한다. 그러나 데클란을 모티브로 한 인물이 결국 목을 매는 결말에 이르자, 데클란은 분노한다.이 시점에서 데클란의 분노는 설득력을 얻는다. 이야기 초반, 리비는 자신이 어떤 마음으로 글을 써왔는지, 그리고 지금은 왜 글을 쓰지 못하고 있는지를 털어놓는다. 데클란이 이미 사회에서 소외된 존재였다면, 리비는 소외된 이후에야 데클란을 발견한 사람이다. 그 고백을 들은 데클란은 '미술관에 가보자'는 제안을 받아들이고, '예술'을 새로운 방식으로 경험한다. 이 과정에서 그는 리비에게 '이해받는다'는 감각을 느꼈을 것이다.데클란은 늘 폭력에 노출돼 있었다. 동생을 돌보다 학교에서 퇴학당하고, 공원에서 그림을 그리다 쫓겨나는 경험은 그를 사회로부터 더욱 멀어지게 만든다. 그런 그에게 리비는 예외적인 존재다. 동생을 제외하면 누구도 자신의 말을 들어주지 않았던 세계에서 처음으로 다가온 사람이기 때문이다. 그렇기에 자신이 믿었던 리비가 선택한 결말 앞에서, 데클란은 진심으로 분노한다.