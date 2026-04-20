공연장은 누구에게나 열려 있는 공간일까?

한물간 작가와 가난한 소년이 서로를 이해할 수 있을까. 지난 16일 관람한 연극 <마우스피스>는 다른 환경에서 살아왔던 이들이 만나 벌어지는 일들을 다루고 있었다. 한때 촉망받았지만 슬럼프를 겪고 있는 극작가 리비는 우연히 데클란을 만난다. 데클란의 그림에 영감을 받은 리비는 그와 가까워지고, 데클란이 들려준 가난과 삶에 대한 이야기를 쓴다.
<마우스피스>는 예술과 창작의 윤리, 가난과 이어지는 절망에 대해 이야기한다. 이 과정에서 '빈곤 프로노'에 대한 비판도 나온다. 빈곤 포르노는 실제 현실에 존재하는 '가난'을 소비 가능한 소재로 활용하는 것을 의미한다. 리비는 데클란의 이야기를 통해 작품을 쓰지만, 그의 불행을 타자화함으로써 그의 인생을 전유한다.
리비와 데클란은 서로를 향해 말을 건네지만, 동시에 관객에게 이야기를 전달한다. 관찰자로 무대 너머 객석에 존재하던 사람들은 어느새 그들의 이야기에서 벗어날 수 없는 존재가 된다. 리비가 데클란의 삶을 모티브로 올린 첫 공연의 관객이 되어, 극 속 데클란을 '어떻게' 바라보고 있었는지 되묻게 된다.