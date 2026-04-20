누가 돌보고, 누가 돌봄을 받을까... 이 관계를 정의하는 법

▲나의특별한형제메인예고편 넷플릭스

"우리 그 사람들한테 가족 아니야. 짐이라니까."



세하는 알고 있었다. 가족이라는 이름이 돌봄을 보장하지 않는다는 것을. 사회가 가족을 돌봄의 기본 단위로 전제하는 동안, 그는 이미 그 바깥에 있었다. 세하의 그 말은 체념이 아니었다. 관계를 먼저 역할로 갈라놓는 시선에 대한 거부였다.



돌봄은 어느 순간부터 서비스로 설명되기 시작했다. 누가 제공하고, 누가 수혜를 받는가. 얼마나 효율적으로 연계되는가. 통합 돌봄이 시행된 이후에도 그 구조는 크게 달라지지 않는다. 신청하고, 조사받고, 분류되고, 연계된다. 그 과정 어디에도 세하가 힘들게 고개를 돌리며 꺼낸 말이 들어설 자리는 없다.



지금의 돌봄은 먼저 묻는다. 이 사람에게 무엇이 필요한가. 그래서 활동 지원사와 서비스를 연결하고, 지원은 전달된다. 하지만 다른 질문도 가능하다. 이 사람에게 이미 어떤 관계가 있는가. 세하와 동구의 경우, 지금의 방식은 두 사람을 각각의 수혜자로 나눈다. 그러나 20년을 함께 살아온 관계라면, 그 관계를 유지하는 것 자체가 하나의 지원이 될 수는 없을까.



제도가 관계를 이해하도록 설계되기는 어렵다. 관계는 측정되지 않고, 수치화되지 않는다. 그러나 질문하는 것은 다르다. 이 사람에게 무엇이 필요한가,라고 묻기 전에 이 사람 곁에 이미 있는 관계는 무엇인가,라고 먼저 묻는 것. 그 질문 하나가 설계의 출발점이 될 수 있다.



육상효 감독은 말했다. "강한 존재라면 혼자 살 수 있다. 그런데 우리는 서로 도와야 한다. 그래야 죽지 않고 버텨낼 수 있다."



돌봄은 서로를 필요로 하는 관계에 더 가깝다. 그러나 우리가 사용하는 돌봄의 언어는 여전히 누가 누구를 돕는가를 묻는다. 그래서 어쩌면, 우리가 만들어야 할 돌봄의 언어는 이미 그 순간에 있었는지도 모른다. 세하가 힘들게 고개를 돌리던, 그 순간에.

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