누가 돌보고, 누가 돌봄을 받을까... 이 관계를 정의하는 법

|[이 장면 이후 우리 사회는] 영화, 방송, 책등 작품 속 한 장면을 통해, 오늘의 사회적 장면과 감정의 흐름을 살펴봅니다.[기자말]
당신에게도 그런 관계가 있을지 모른다. 가족도 아니고, 친구라고 하기엔 너무 깊고, 동료라고 하기엔 너무 오래된. 서류 한 장으로 설명되지 않지만, 그 사람 없이는 하루가 온전히 돌아가지 않는 관계.
그런 관계를누군가 앞에서 설명해야 했던 순간이 있다면, 당신은 그때 무엇이라고 했을까.
휠체어에 앉은 사람과 그 휠체어를 미는 사람이 있다. 이 장면을 보는 순간 우리는 거의 망설임 없이 역할을 나눈다. 돌보는 사람과 돌봄을 받는 사람. 서로를 필요로 한다는 사실보다, 우리는 먼저 가늠해 본다. 누가 더 의지하고 있는지, 누가 더 감당하고 있는지.
그런데 애초에 그 구분이 잘못된 것이라면. 미는 사람 없이는 이동할 수 없고, 앉은 사람 없이는 방향을 잃는다면. 누가 누구를 필요로 하는 것일까. 누가 누구의 짐이고, 누가 누구의 이유일까.
영화 <나의 특별한 형제>는 이 질문에 답하지 않는다. 두 사람이 함께 살아온 시간을 통해, 그 질문 자체가 성립하지 않는다는 것을 보여줄 뿐이다. 그 질문이 무너지는 곳이, 바로 이 두 사람 사이이다.
약한 사람끼리 돕고 사는 것