대본 없는 날 것의 힘... 벌써부터 기대되는 '풍향고' 차기작

▲웹예능 '핑계고' 안테나플러스

<풍향고> 시리즈가 기대 이상의 사랑을 받은 이유는 비교적 단순하다. 누군가가 미리 완벽하게 준비해 둔 경로 대신, 예상치 못한 변수와 실수가 고스란히 담긴 날 것 그대로의 여행이었기 때문이다. 출연진들은 지난해 춥지만 즐거웠던 오스트리아-헝가리의 추억을 함께 떠올리며 시즌3 혹은 <풍향중>등 차기 프로젝트에 벌써부터 들뜬 기분을 감추지 못했다.

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이번 방송에서 확인된 것은 <풍향고2>가 결코 단순한 여행 예능이 아니라는 점이다. 친구들과 떠나는 진짜 여행의 감정, 그리고 예상 밖의 순간들이 만들어낸 이야기들이 시청자들에게 깊은 공감을 선사하고 있음을 확인했다.

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"언제가 될지는 모르지만 다시 만나자"는 출연진의 약속에 시청자들이 설레는 이유 역시 여기에 있다. 무계획 속에서도 진정성을 잃지 않았던 그들의 여행이야말로, 바쁜 시대를 살아가는 사람들에게 작은 휴식처럼 다가오지 않았을까.

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<풍향고3>가 만들어질지, 아니면 국내 여행 스핀오프 <풍향중>으로 이어질지는 아직 알 수 없다. 다만 이들이 보여준 '초심'이 변하지 않는 한, <풍향고> 시리즈의 여정은 앞으로도 계속될 전망이다. 또 다른 무계획 여행이 어떤 이야기와 웃음을 만들어낼지 벌써부터 기대된다.

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