대본 없는 날 것의 힘... 벌써부터 기대되는 '풍향고' 차기작

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웹예능 '핑계고'안테나플러스
이번 후일담 촬영에서 가장 큰 화제를 모은 인물은 단연 10kg 이상 체중을 감량하고 등장한 이성민이었다. 사실 제작진은 <풍향고2> 방영 직후 후일담 자리를 마련하려 했지만, 이성민이 영화 <국제시장2> 일정으로 바쁜 나날을 보내면서 녹화가 한참 뒤로 미뤄졌다.
체중 감량 비결을 묻는 질문에 이성민은 "다이어트 방법은 영화 홍보 때 공개하겠다"며 능청스럽게 답해, 예능에 완전히 적응한 모습을 보여줬다. 최근 다양한 예능 활동으로 바쁜 나날을 보내고 있는 지석진 역시 시간을 맞추기 어려워, 한때는 새벽 6시 녹화까지 검토했을 정도였다고 한다.
오랜만에 함께 촬영을 진행한 멤버들은 "여운이 다 가신 뒤에 하는 후일담이 어디 있느냐"라며 농담을 주고 받았고, 자연스럽게 당시의 이야기를 너나 할 것 없이 쏟아냈다 .
<풍향고2>가 공개된 이후 주변 지인과 시청자들이 가장 많이 던진 질문은 "정말 대본이 없는 것이냐"는 것이었다. 이에 모든 출연진은 "모두 실제였다"고 설명하면서, 방송에서는 편집됐지만 입국 심사 과정에서 돌발 상황을 겪은 유재석의 일화를 소개하기도 했다.
'풍향고3' 또는 '풍향중'? 벌써 기대되는 차기 기획