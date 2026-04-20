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시간을 뚫고 살아남은 섬 사람들이 전해준 것

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[리뷰] 영화 <내 이름은>

전갑남(jun5417)
26.04.20 09:36최종업데이트26.04.20 09:36
지난 3월, 일주일간 제주도에 머물렀다. 제주는 발길 닿는 곳마다 찬란한 자연으로 눈을 사로잡았으나, 그 풍경 뒤에 숨은 4·3의 현장들은 전혀 다른 공기를 품고 있었다.

제주4·3평화공원에서 마주한 '백비(白碑)'는 나를 한동안 멈춰 서게 했다. 역사의 규정이 명확하지 않아 아무런 글자도 새기지 못한 채 누워 있는 그 하얀 비석은 여전히 해결되지 않은 우리 현대사의 거대한 공백처럼 보였다.

​이어 찾아간 너븐숭이4·3기념관에서 본 변기찬 작가의 그림 '모정'은 숨을 멎게 했다. 학살의 현장에서 이미 숨진 엄마의 가슴에 매달려 젖을 빠는 아이의 모습. 그 처절한 비극의 대비는 활자로만 접하던 역사를 실존의 고통으로 끌어올렸다.

절제의 미학

영화 <내 이름은> 스틸컷.
영화 <내 이름은> 스틸컷.츨처 : 와이드 릴리즈㈜

그 묵직한 슬픔을 안고 마주한 영화 <내 이름은>은 비극의 현장 자체보다, 그 시간을 뚫고 살아남은 이들이 '어떻게 그 침묵을 감당하며 살아왔는가'에 주목한다. 이 영화를 지탱하는 힘은 배우들의 밀도 높은 연기력에 있다.

과거의 기억을 가슴 깊이 묻어둔 어머니(염혜란 분)는 자칫 신파로 흐를 수 있는 감정을 놀라울 정도의 절제심으로 견뎌낸다. 아들의 물음 앞에 정갈하게 닦인 장독대만을 매만지거나 먼바다를 하염없이 바라보는 그녀의 텅 빈 눈망울은, 수십 년간 스스로를 가두어온 거대한 침묵의 감옥을 시각적으로 구현해 낸다.

그녀의 침묵은 단순히 말을 아끼는 태도가 아니라, 감당하기 버거운 기억을 겨우 붙들고 살아온 시간의 흔적이다. 말하는 순간 무너질지도 모르는 세계를 지키기 위해, 그는 끝내 입을 다문 채 살아간다. 그런 점에서 어머니는 고통을 '겪은 사람'을 넘어, 그 기억을 홀로 짊어지고 버텨낸 시간 그 자체를 상징하는 존재라 할 수 있다.

​이에 맞서는 아들(신우빈 분) 역시 관찰자이자 고통의 전수자로서, 진실에 다가갈수록 마주하게 되는 혼란과 연민을 과장 없이 담아낸다. 아들 민재는 단순한 관찰자가 아니라, 침묵 속에 갇혀 있던 기억을 끌어내는 질문의 주체이다.

그는 어머니의 고통을 온전히 이해하지 못한 채 출발하지만, 점차 그 기억을 자신의 몫으로 받아들이며 '기억을 이어받는 세대'로 나아간다. 이런 점에서 그는 누워 있는 백비를 일으켜 세울 가능성을 품은 존재라 할 수 있다.

​<순이 삼촌>의 고발을 넘어

너븐숭이 4·3 기념관에 전시된 그림. 학살의 현장에서 이미 숨을 거둔 어머니의 젖을 빨고 있는 아이의 모습이 처절하다. 활자로만 접하던 비극을 생생한 통증으로 치환하며 관객의 숨을 멎게 하는 대목이다.
너븐숭이 4·3 기념관에 전시된 그림. 학살의 현장에서 이미 숨을 거둔 어머니의 젖을 빨고 있는 아이의 모습이 처절하다. 활자로만 접하던 비극을 생생한 통증으로 치환하며 관객의 숨을 멎게 하는 대목이다.전갑남

이러한 방식은 현기영의 소설 <순이 삼촌>과 비교할 때 더욱 선명해진다. 소설이 옴먹밭의 학살 현장을 치열하게 고발하며 "무엇이 우리를 죽였는가"를 묻는다면, 영화는 남겨진 이들의 삶을 통해 "그 이후를 어떻게 살아내야 하는가"를 묻는다.

소설 속 순이 삼촌이 끝내 환청과 트라우마 속에서 비극적으로 생을 마감했다면, 영화는 그 아픔의 대물림을 끊어내기 위해 고통스러운 기억을 밖으로 꺼내는 '공유와 치유'의 과정을 보여준다. 비극을 과장하지 않고 인물의 고요한 일상을 따라가는 영화의 시선은 소설과는 또 다른 묵직한 울림을 준다.

물론 이 영화에 찬사만 보낼 수는 없다. 당시 청소년 인물들의 일탈이 비교적 직설적으로 제시된 장면들은, 영화가 구축해 온 절제된 정서와 다소 결을 달리하는 인상을 남긴다. 시대적 배경을 감안하더라도 이러한 표현은 일부 관객에게 몰입을 방해하는 요소로 작용할 수 있다.

또한 학교 교실에서의 폭력 수위 역시 아쉬움이 남는다. 4·3의 참혹함을 알리려는 의도는 이해되지만, 과도한 폭력 묘사는 때로 사실의 재현을 넘어 자극적으로 느껴질 수 있다.

실화가 가진 묵직한 힘은 자극적인 장면이 아니라 정제된 서사에서 더욱 깊게 전달된다. 영화가 조금 더 절제된 표현 방식을 택했더라면 그 메시지는 한층 맑고 깊게 다가왔을 것이다.

영화 후반부, 주인공 영숙이 보리밭에서 하얀 광목천을 휘날리며 추는 살풀이춤은 이름 없이 떠난 이들을 향한 깊은 위로로 다가온다. 그 춤사위는 단순한 슬픔의 표출을 넘어, 오랜 세월 불리지 못한 이름들을 불러내는 하나의 제의(祭儀)처럼 느껴진다.

영화 제목 <내 이름은>은 단순히 주인공의 성명을 묻는 것이 아닐 것이다. 그것은 평화공원 백비에 새기지 못한 이름이며, 우리가 끝내 외면하지 말고 불러주어야 할 우리 현대사의 이름이다.

우리가 그들의 이름을 온전히 불러주고 그 침묵을 우리의 목소리로 이어받을 때, 비로소 누워 있는 백비도 자리를 잡고 바로 설 수 있을 것이다.

"당신은 그 기억의 무게를 함께 짊어질 준비가 되었는가."

78년의 시린 세월을 견뎌온 어머니의 얼굴이 제주의 바람 속에 놓여 있다. "이제사 나로 살아지쿠다"라는 카피는 영화가 지향하는 치유와 회복의 핵심 주제를 관통한다. (출처: 영화 <내 이름은> 공식 포스터)
78년의 시린 세월을 견뎌온 어머니의 얼굴이 제주의 바람 속에 놓여 있다. "이제사 나로 살아지쿠다"라는 카피는 영화가 지향하는 치유와 회복의 핵심 주제를 관통한다. (출처: 영화 <내 이름은> 공식 포스터)츨처 : 와이드 릴리즈㈜




내이름은 제주4·3

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강화 마니산 밑동네 작은 농부로 살고 있습니다. 소박한 우리네 삶의 이야기를 담아내고자 합니다.

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