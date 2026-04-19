'페더급 GOAT' 알렉산더 볼카노프스키, 한국 온다

UFC 제공

알렉산더 볼카노프스키와 정찬성은 UFC 페더급 타이틀전에서 맞붙은바 있다.세계 최대 종합격투기 단체 UFC 페더급(65.8kg) 역사상 최고의 파이터 중 한 명으로 평가받는 '더 그레이트' 알렉산더 볼카노프스키(38, 호주)가 한국을 찾는다. 정찬성이 이끄는 MMA 단체 ZFN은 오는 5월 9일 서울 핸드볼 경기장에서 있을 'ZFN 04'대회에 볼카노프스키가 게스트 파이터로 참석한다고 밝혔다.이번 방한에서 그는 정찬성과 함께 세미나를 진행하며 국내 팬들과 직접 소통할 예정이다. '코리안 좀비'로 세계적인 인기를 누렸던 정찬성과, '페더급의 살아있는 전설' 볼카노프스키의 재회는 그 자체로 상징성이 크다."코리안 좀비는 한국보다 세계에서 훨씬 더 많이 알아준다"는 말이 있을 정도로 세계 무대에서 정찬성의 명성은 높다. 수많은 빅네임 파이터들이 정찬성을 리스펙하며 여전히 좋은 관계를 유지하고 있을 정도다. UFC 데이나 화이트 회장 또한 친분이 깊다. 은퇴 이후에도 글로벌 스타들과 관계를 이어가는 정찬성의 영향력을 다시 한번 확인시키는 대목이다.'완성형 파이터'라는 평가에서도 알 수 있듯이 볼카노프스키는 빼어난 체력과 압박, 그리고 정교한 타격을 기반으로 한 아웃파이팅을 두루 갖춘 전천후 격투 머신이다. 특히 빠른 스텝과 거리 조절, 그리고 상대의 타이밍을 빼앗는 다양한 전술은 현 MMA 최고 수준으로 꼽힌다.실제로 그는 볼륨 타격의 대가 맥스 할로웨이와의 3차전에서 전 라운드에 걸쳐 유효타에서 압도하며 완승을 거두는 등 세계 정상급 선수들을 상대로도 우세한 경기를 펼쳐왔다.타격 빈도가 높아서 그렇지 볼카노프스키는 단순 타격가가 아니다. 레슬링과 그래플링에서도 높은 완성도를 보이며, '약점이 없는 챔피언'이라는 평가를 받는다. 이런 전방위적 능력 덕분에 그는 볼륨과 효율 모두에서 최정상급 기량을 뽐내고 있으며, 역대 최고 논쟁에서 빠지지 않는 이름이 되었다.볼카노프스키의 가장 큰 특징은 '단신(165cm)임에도 긴 거리 싸움이 가능한 파이터'라는 점이다. 그는 매우 빠르고 기술적인 스텝을 활용해 타격 거리를 길게 유지하면서 치고 빠지는 전술을 구사한다. 전후좌우로 자유롭게 움직이는 풋워크에 더해 레벨 체인지 페이크를 섞으며, 잽과 롱가드 같은 부지런한 앞손 활용으로 거리 조절과 셋업을 끊임없이 만들어낸다.상대가 전진하면 즉각적인 카운터가 따라온다. 사우스포를 상대로는 체크 훅, 오소독스를 상대로는 원투나 오버핸드로 대응한다. 먼저 압박할 때조차 레벨 체인지 셋업을 활용해 유효타를 만들어내고, 필요하면 클린치로 자연스럽게 전환한다.또 하나의 핵심 무기는 '앞발 레그킥'이다. 위력 자체는 폭발적이지 않지만, 빠른 스텝과 펀치 연계 속에서 사용되기 때문에 상대의 리듬을 무너뜨리는 데 결정적 역할을 한다. 특히 앞발 레그킥-원투 조합은 볼카노프스키 타격의 상징적인 패턴으로, 짧은 리치의 약점을 보완하는 중요한 수단이다.