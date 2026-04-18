3위 유지 전북 현대... 강원과 맞대결서 발목 잡은 '결정력' 문제점

연합뉴스

경합하는 전북 이승우(왼쪽)와 강원 모재현.결국 최전방에서 해결해야만 승점 3점을 쟁취할 수 있다. 2경기 연속 무승의 늪에 빠진 전북은 기회를 잘 만들어 내고 있으나 득점까지 연결하지 못하면서 골머리를 앓고 있다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 18일 오후 2시 강릉하이원아레나에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드서 정경호 감독의 강원FC와 1-1 무승부를 거뒀다. 이로써 전북은 3승 3무 2패 승점 12점 3위에, 강원은 2승 4무 2패 승점 10점 4위에 자리했다.직전 경기서 희비가 엇갈린 양 팀이다. 원정을 떠나온 전북은 선두 FC서울 원정 맞대결서 3205일 만에 무패 행진이 끊기며 자존심을 구겼으며 또한 2위에서 3위까지 순위가 추락하며 위기를 맞았다. 반면, 강원은 광주·대전에 2연승을 챙기면서 하위권에서 4위로 순위를 끌어 올리는 데 성공했다. 또한 약점으로 지적받고 있던 공격이 터지면서 활짝 웃는 상황.동기부여도 확실했던 이들이었다. 강원은 이번 경기서 승점 3점이면 전북을 끌어내리고 3위까지 상승할 수 있었고, 전북은 2위 울산을 내리고 1위 서울을 바짝 추격할 수 있었다. 리그 초반 상위권 판도에 있어 가장 중요한 맞대결. 양 팀은 최고 전력을 꺼냈다. 전북은 송범근·최우진·김영빈·조위제·김태환·감보아·오베르단·이승우·김승섭·이동준·티아고를 선발로 내세웠다.강원은 박청효·강준혁·강투지·이기혁·송준석·모재현·이유현·서민우·김대원·최병찬·고영준이 선발로 나섰다. 경기 초반에는 강원이 볼 점유율을 높여갔으나 전북이 먼저 선제골을 터뜨렸다. 전반 32분 높게 뜬 볼을 이승우가 감각적으로 슈팅했으나 박청효가 쳐냈다. 하지만, 흘러나온 볼을 티아고가 빠르게 접근, 오른발 슈팅으로 강원 골망을 흔드는 데 성공했다.득점을 허용한 강원은 반격에 나섰고, 결국 후반 10분 김대원의 전진 패스를 받은 모재현이 정확한 오른발 슈팅으로 승부의 균형을 맞췄다. 이후 양 팀은 치열하게 맞붙었으나 결정적 기회를 살리지 못했고, 경기는 1-1 무승부로 종료됐다.치열했던 한 판이었으나 결국 승자는 없었다. 승점 1점을 나눠 가지는 데 그친 양 팀인 가운데 원정을 떠나온 전북은 특히나 아쉬웠던 경기였다. 지난해 더블(리그·코리아컵)을 달성했던 이들은 공격에서 상당한 화력을 자랑했다. 최전방에 자리하고 있는 콤파뇨(13골)·티아고(9골 5도움)·전진우(16골 2도움)·이승우(4골 1도움)가 차례로 상대 골문을 폭격하며 포효했다.전북은 지난해 경기 당 평균 1.68골(전체 1위)이라는 화끈한 공격력을 과시했고, 이를 토대로 압도적인 1위를 달성할 수 있었다. 더군다나 밀리는 상황·분위기에서도 확실한 한방을 통해 승점 3점을 가져왔고, 이는 팀이 확실하게 단단해졌다는 것을 만연하게 느낄 수 있었다. 하지만, 이번 시즌 흐름은 다소 다르다. 쉽게 기회를 만들지만, 결정력을 살리지 못하고 있다.정 감독은 지난 시즌 지휘봉을 잡았던 거스 포옛 감독과는 다르게, 후방에서 패턴 플레이를 통해 상대 압박을 벗겨내는 작업을 선호한다. 경기 당 평균 수비 진영 패스는 120.29개(전체 4위)에 달할 정도로 후방 빌드업 중요성을 강조하며, 이를 토대로 측면·하프 스페이스 지역을 파괴하는 장면을 연출하고는 한다.여기까지는 굉장히 효율적이다. 실제로 경기 당 평균 키패스는 8개(전체 4위)에 달할 정도이며, 공격 진영 패스 성공도 평균 74개(전체 4위)로 통하는 모습을 보여주고 있다. 이처럼 상대 골문까지 잘 도달하지만, 결국 결정력이 발목을 잡는 모양새다. 직전 서울전에서도 결정적 기회를 살리지 못하면서 0-1 패배를 맛본 가운데 이번 경기서도 똑같은 장면이 나왔다.전반전 흐름은 좋았다. 전반 33분 만에 티아고가 선제골을 터뜨리면서 앞서갔으나 이후가 문제였다. 추가 득점을 넣을 기회가 계속해서 찾아왔지만, 이를 살리지 못했다. 전반에는 무려 5개의 슈팅이 모두 골문 안으로 들어가는 미친 정확도를 자랑했으나 골을 넣지 못했고, 특히 후반 시작과 함께 1대1 상황을 맞은 티아고가 기회를 놓치면서 고개를 숙였다.결국 추가 골 기회를 살리지 못한 대가를 톡톡히 치러야만 했다. 후반 11분, 강원이 교체를 단행하며 어수선한 분위기가 연출됐고, 결국 김대원의 전진 패스로 라인이 완벽하게 무너지면서 동점 득점을 내줬다.이후 전북은 분위기를 다잡고, 기회를 노렸으나 연이어 득점에 실패했다. 후반 38분 맹성웅·이동준으로 이어지는 크로스를 받은 이승우가 오픈 찬스에서 오른발 슈팅을 날렸으나 골대 근처에도 가지 못했다. 이외에도, 골문 앞에서 김승섭과 모따가 연이어 절호의 기회를 날리면서 추가 득점에 실패하는 모습을 보여줬다.패스 횟수는 강원보다 무려 141개나 많았고, 키패스 역시 6개나 달할 정도로 좋은 기회를 만들었으나 추가 득점을 만들지 못했다. 더군다나 슈팅 역시 2회나 많았지만, 벗어난 슈팅이 무려 4개에 달할 정도로 정확성이 매우 떨어지는 모습을 보여줬다. 결국 이런 중요한 순간에서 결정하지 못하게 될 경우, 전북은 상위권 경쟁에서 뒤처지는 흐름을 만들 수밖에 없다.선수 개개인 역시 분발이 요구된다. 우측면에서 활발한 움직임을 보여주고 있는 이동준(3골)과 모따(2골 1도움)을 제외하면, 다른 최전방·2선 자원들은 계속해서 침묵하고 있다. 이번 경기서 티아고가 시즌 1호 골을 기록하며 웃은 부분은 고무적이지만, 아직 공격 포인트를 올리지 못하고 있는 자원들이 공격 포인트를 쌓아줘야만 팀이 승리로 가는 지름길에 쉽게 탑승할 수 있다.한편, 전북은 홈으로 돌아와 짧은 휴식 후 오는 21일 인천 유나이티드와 리그 9라운드 일전을 치르게 된다.