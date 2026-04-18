'우승-FA-국대' 여자배구 안혜진, 스스로 걷어찬 전성기

'추추트레인' 추신수(SSG 랜더스 구단주 보좌역 겸 육성총괄)는 빅리그에서 16년 동안 활약하면서 통산 타율 .275 1671안타218홈런782타점961득점157도루를 기록했다. 20-20 클럽 3회 가입, 2018년 올스타 선정 같은 세부 기록을 언급하지 않더라도 추신수는 한국야구 역대 최고의 타자로 불리기에 손색이 없다. 추신수는 2021년 SSG와 계약할 때 10억 원을 기부하는 등 빅리그 시절부터 많은 기부와 선행을 이어오기도 했다.
하지만 추신수는 2010년 광저우 아시안게임에서 병역 혜택을 받은 이후 대표팀 차출을 거부했던 이력과 두 아들의 대한민국 국적 포기 등으로 야구팬들에게 비판을 받기도 했다. 그리고 무엇보다 추신수가 야구팬들에게 큰 실망을 안겨줬던 사건은 지난 2011년5월에 있었던 음주운전 적발이었다. 당시 추신수의 혈중 알콜농도는 무려 0.201%로 현지 법정 기준치(0.08%)를 2배 이상 초과한 수치였다.
이처럼 음주운전은 자칫 다른 사람의 생명과 안전을 해할 수 있는 큰 사고로 직결될 수 있기 때문에 유명인들의 음주운전은 사회적으로 크게 지탄을 받는 경우가 많다. 그리고 불과 열흘 전 팀을 우승으로 이끈 후 FA 자격을 얻었고 4년 만에 국가대표까지 선발되며 최고의 순간을 보내던 선수가 16일 음주운전에 적발되면서 물의를 일으켰다. '제2의 전성기'를 스스로 걷어찬 GS칼텍스 KIXX의 세터 안혜진이다.
음주운전 적발로 팬들 실망 시킨 선수들