'우승-FA-국대' 여자배구 안혜진, 스스로 걷어찬 전성기

안혜진 SNS 화면 캡처

안혜진은 구단에 음주운전 적발을 자진신고한 후 자신의 SNS에 자필 사과문을 올렸다.2016년 GS칼텍스에 입단한 안혜진은 이고은(흥국생명 핑크스파이더스)의 트레이드로 세터진이 약해졌다고 평가 받았던 2020-2021 시즌 GS칼텍스의 주전세터로 활약하며 '트레블(컵대회,정규리그,챔프전 우승)'을 견인했다.2021-2022 시즌까지 GS칼텍스의 주전 세터로 좋은 활약을 해준 안혜진은 FA 자격을 얻은 후 2022년4월 계약 기간 3년, 연봉 총액 2억8000만 원의 좋은 조건에 GS칼텍스와 계약을 체결했다.하지만 안혜진은 FA 계약 이후 어깨 부상이 심해지며 토스의 안정감이 떨어졌고 결국 2022-2023 시즌이 끝나고 어깨 수술을 받으며 2023-2024 시즌 7경기, 2024-2025 시즌 17경기 출전에 그쳤다. 주전세터 안혜진이 부상으로 제 역할을 해주지 못했던 세 시즌 동안 GS칼텍스는 한 번도 봄 배구 무대를 밟지 못했다. 안혜진은 이번 시즌에도 11경기에 결장하며 김지원 세터와의 주전 경쟁에서 우위를 점하지 못했다.하지만 정규리그에서 기대에 미치지 못했던 안혜진은 흥국생명과의 준플레이오프 2세트에 교체 투입돼 GS칼텍스의 역전승을 이끌었고 봄 배구 내내 GS칼텍스의 주전 세터로 활약하며 팀의 4번째 우승을 이끌었다. 물론 GS칼텍스 우승을 이끈 선수는 단연 지젤 실바였지만 봄 배구에서 부활한 안혜진 세터의 과감한 토스가 없었다면 GS칼텍스의 봄 배구 6연승과 통산 4번째 우승은 결코 쉽지 않았을 것이다.안혜진 세터는 팀 우승과 함께 커리어 두 번째 FA 자격을 얻었고 국가대표까지 선발되면서 '제2의 전성기'를 활짝 열었다. 하지만 안혜진은 선수 생활에서 가장 빛나는 순간에 음주운전이라는 치명적인 실수를 저지르고 말았다. 안혜진은 16일 음주운전에 적발된 후 다음날 곧바로 구단에 자진 신고 했지만 외국인 선수 실바를 제외하면 김미연 다음으로 고참 선수이기 때문에 팬들의 실망은 클 수 밖에 없다.안혜진은 GS칼텍스 잔류 여부와 상관없이 '우승팀 세터'로서 FA시장에서 4년 전 받았던 것 만큼의 좋은 대우를 기대할 수 있었다. 하지만 순간의 유혹을 참지 못하고 음주운전이라는 큰 잘못을 저지르면서 'FA 대박'은커녕 한국배구연맹과 구단의 징계를 기다려야 하는 처지로 전락했다. 더불어 안혜진은 이적 선수가 유난히 많은 GS칼텍스에서 팀의 프랜차이즈 스타가 되길 바랐던 팬들에게도 큰 배신을 한 셈이다.