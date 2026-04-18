이의리의 '평범한 투구', 그래서 더 특별했다

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이의리는 올시즌 KIA 타이거즈 성적의 키를 가지고 있는 선수중 한명이다.KIA 타이거즈
프로야구 KIA 타이거즈가 17일 잠실에서 있었던 두산 베어스와의 1차전에서 7-3 승리를 거두며 8연승의 상승세를 이어갔다. 2024년 7월 이후 632일 만의 8연승이다. 8연승 못지않게 기쁜 것은 선발투수 이의리(24, 좌투좌타)의 첫승이다.
5이닝을 5피안타 무실점으로 막았다. 시즌 4번째 등판 만에 처음으로 5회를 채웠으며 볼넷도 2개밖에 허용안했다. 직구 최고 구속은 시속 156㎞까지 나왔다. 사실 직구 구속 말고는 크게 대단할 것은 없다. 5이닝을 무실점으로 막아준 것은 잘한건 맞지만 연승보다 더 의미깊다는 표현은 다소 과하게 느껴질 수도 있다.
하지만 KIA 팬들의 분위기는 다르다. 이의리가 이만큼 해줬다는 사실에 칭찬을 넘어 감격(?) 일색인 반응이다. 그만큼 이의리의 부진 탈출을 간절하게 고대했기 때문이다.
경기 전까지만 해도 분위기는 기대보다는 우려에 가까웠다. 시즌 초반 반복된 부진, 그리고 등판 때마다 경기 흐름을 급격히 무너뜨리는 모습 때문에 팬들 사이에서도 "오늘은 어렵겠다"는 시선이 적지 않았다.
이날 등판은 당사자 이의리에게도 무척 중요했다. 만약 또다시 흔들리는 모습을 보였다면, 2군 조정이라는 선택지도 현실적으로 거론될 수 있는 상황이었기 때문이다. 그만큼 이의리에게는 중요한 시험대였다.
결과는 기대 이상이었다. 경기 초반부터 큰 위기 없이 흐름을 유지했고, 무엇보다 이전 경기들과 달리 '무너지지 않았다'는 점이 가장 큰 변화였다.
두 외국인 투수와 양현종 정도를 제외하면 안정적으로 이닝을 책임질 선발 자원이 부족한 상황에서, 한 명의 선발이 버텨주는 것만으로도 불펜 운영 전체가 달라진다. 그런 점에서 이날 투구는 팀 전체에 숨통을 틔워준 경기였다는 평가다.
완벽하지 않아도 괜찮다, '스트라이크 승부'로 찾은 해답
사실 이날 이의리의 제구는 한창 좋았을 때와 비교해 여전히 아쉬웠다. 공이 손에서 빠지는 장면이 몇차례 있었고, 원하는 코스로 완벽하게 꽂히는 것도 아니었다. 아직은 회복 과정에 있다고 보는 것이 맞다.
그럼에도 불구하고 이날 투구가 의미 있었던 이유는 접근 방식의 변화 때문이다. 가장 눈에 띄는 부분은 포심 패스트볼의 활용이다. 복잡하게 코스를 쪼개기보다는, 비교적 단순하게 가운데를 보고 던지는 선택이 많았다.
얼핏 보면 위험한 선택처럼 보일 수 있겠지만, 실제 결과는 달랐다. 한가운데로 몰리지 않으면서도, 스트라이크 존 경계에 형성되며 타자에게 애매한 구질이 됐다. 제구가 완벽하지 않은 것을 역이용한 발상이었다.
이는 포수 주효상의 리드와도 맞물린다. 제구에 어려움을 겪고있는 투수에게 다양한 사인을 내기보다는, 일정한 타겟을 유지하면서 '던지는 감각'에 집중할 수 있도록 도왔다. 결과적으로 이의리는 복잡한 계산 대신 자신의 구위와 리듬에 집중할 수 있었고, 이는 투구 안정으로 이어졌다는 분석이다.
결국 핵심은 단순하다. 구위형 투수에게 필요한 것은 완벽한 제구 이전에 '스트라이크를 던지는 것'이다. 이날 이의리는 오랜만에 그 기본에 충실했다. 그리고 그 단순한 변화가 경기 전체의 흐름를 바꿨다.