번즈 vs 말롯, 위니펙 메인이벤트... 웰터급 매치 빅뱅

UFC 제공

이번 매치업은 베테랑 번즈에게는 반등, 복병 말롯에게는 도약이 걸려있다.전 UFC 웰터급 도전자이자 현 랭킹 11위인 길버트 번즈(40, 브라질)와 떠오르는 복병 마이크 말롯(35, 캐나다)이 격돌한다. 오는 19일(한국시간), 캐나다 매니토바주 위니펙 캐나다 라이프 센터에서 있을 'UFC Fight Night 273'대회 메인이벤트가 그 무대다.번즈는 한때 UFC 웰터급 타이틀에 도전했던 경력을 가지고 있는 빅네임 파이터다. 그러나 최근 4연패를 기록하며 커리어 최대 위기에 직면했다. 약 1년 만의 복귀전이라는 점까지 더해지면서 이번 경기는 사실상 향후 선수 생명에도 영향을 끼칠수 있다.다만 연패의 이면을 살펴보면 사정은 단순하지 않다. 번즈가 패한 상대들은 대부분 타이틀 경쟁을 벌이던 최상위권 선수들이었다. 이는 경쟁력 자체가 급격히 떨어졌다기보다는, 높은 수준의 상대들과 연이어 맞붙은 결과로 해석할 여지도 있다.최근 번즈는 인터뷰를 통해 "결과에 대한 부담을 내려놓고 경기를 즐기겠다"는 입장을 밝히기도 했다. 이는 베테랑 특유의 여유로 볼 수 있지만, 동시에 절박함이 다소 완화된 상태라는 해석도 가능하다. 이러한 심리적 변화가 경기력에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.전술적으로 번즈의 해법은 비교적 명확하다. 브라질리안 주짓수 기반의 그래플링을 앞세워 경기를 운영하는 것이다. 초반부터 강하게 압박하며 클린치 상황을 만들고, 테이크다운으로 연결해 그라운드 싸움으로 끌고 가야 승산이 높다.다만 나이에 따른 스피드 저하와 타격 반응 속도의 감소는 부담 요소다. 특히 빠르고 정확한 타격을 구사하는 상대에게는 이러한 약점이 더욱 부각 될 수 있다. 때문에 번즈가 얼마나 신속하게 자신의 경기 방식으로 흐름을 전환하느냐가 승부의 핵심이 될 전망이다.