양궁 대표팀, 이번 아시안 게임도 '금빛 활시위' 부탁해

박장식

양궁 남자 리커브 대표팀의 막내 김제덕은 지난해 형들이 하지 못했던 세계선수권 개인전 메달을 홀로 차지하며 한 단계 올라선 자신의 모습을 자랑했다.2026 아이치·나고야 아시안 게임의 '금빛 소식'을 이번에도 양궁이 책임진다. 리커브 대표팀은 빼어난 국제 경험을 바탕으로 지난 항저우 아시안 게임에서의 호성적을 이어가고, 컴파운드 대표팀은 베테랑의 남자 선수들과 '젊은 피' 여자 선수들이 합심해 일격을 노린다.오는 26일부터 아이치현 오카자키시에서 펼쳐지는 예선전 경기를 시작으로 10월 3일까지, 총 10개의 금메달을 두고 치열한 사대 위 다툼을 펼치는 이번 아시안 게임 양궁 종목. 3년 전 열린 항저우 대회에서 컴파운드 대표팀이 '신흥 강호' 인도에 밀려 단 하나의 금메달을 따지 못했던 아쉬움을 딛고 이번 대회 8개의 금메달을 노린다.이번 아시안 게임에 출전하는 종목·성별에 따른 양궁 대표팀은 색다른 특징이 눈에 띈다. 남자 리커브와 컴파운드에는 국제 무대에서 오랫동안 함께 합을 맞췄던 '믿고 보는 조합'이 등판한다. 여자 리커브에는 이제 베테랑으로 올라선 강채영이 후배 선수들을 이끌고, 여자 컴파운드는 새로운 조합으로 아시안 게임에 나선다.2026 아이치·나고야 아시안 게임에 출전할 선수들은 남자 컴파운드의 김종호·최은규·최용희, 여자 컴파운드의 박예린·박정윤·강연서, 남자 리커브의 김제덕·김우진·이우석, 여자 리커브 강채영·오예진·이윤지. 이번 대회 포디움 정상에는 다가오는 2028 LA 올림픽의 출전권도 걸려 있어, 어느 때보다도 중요도가 큰 대회가 이번 아시안 게임이다.여자 리커브에서는 '대기만성의 신궁', 강채영이 주목된다. 2021년 열렸던 도쿄 올림픽에서 단체전 우승을 합작했던 강채영은 그간 국가대표에 여러 차례 선발되지 못했던 부진을 딛고, 홈에서 열린 세계선수권 정상에 올랐다. 지난해 광주 세계선수권에서 개인전 정상에 올랐던 강채영은 이번 AG 대표 선발로 자신의 꿈이었던 국제대회 우승 석권, 그랜드슬램에 한 발짝 다가섰다.선발전에서 강채영과 막판까지 우승 경쟁을 펼쳤던 오예진도 기량이 못잖은 선수다. 2년 전 파리 올림픽 선발전에서 한 끗 차이로 4위를 기록하며 아쉬움을 달랬던 오예진은 올해 선발전에서 드디어 2위를 기록하며 아시안 게임 출전의 꿈을 이루게 되었다. 이윤지 역시 이번 시즌이 첫 국가대표 A팀 승선이다.강채영에게는 이번 아시안 게임이 2018년 인도네시아, 2023년 중국에 이은 세 번째 출전이다. 지난봄 국가대표 선발전이 마무리된 뒤 만났던 강채영은 "이번 아시안게임도 나갈 수 있게 되어서 너무 기분이 좋다. 우리 선수들이 국제 대회 경험이 적기는 하지만, 그래도 우리가 호흡을 맞추는 것을 중점으로 두고 훈련하고, 최선을 다해 후회 없는 경기를 보여드리겠다"고 각오했다.그래서 강채영의 목표 역시 개인전 우승이 아닌 단체전 연패 행진을 이어가는 것이다. 함께 대표팀에 승선한 후배 선수들에 대해서도 강채영은 "오예진은 자신감이 넘치는 것이 강점인 선수이고, 이윤지는 열심히 하는 모습을 보여주고 있어서 기대가 된다"고 말했다.