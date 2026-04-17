'다이어트 성공' 류지혁, 삼성 질주 이끄는 최강 만능키

삼성라이온즈

시즌 초반 4할 맹타를 휘두르고 있는 삼성 류지혁2026 KBO리그 초반, 삼성 라이온즈가 파죽지세 6연승 가도를 달리며 단독 1위(11승 1무 4패)를 질주하고 있다. 구자욱, 김성윤, 김영웅 등 주축 좌타 라인의 연이은 부상 악재에도 불구하고 삼성이 선두에 오른 가장 큰 이유로는 매 경기 불방망이를 휘두르고 있는 '최강 만능키' 류지혁의 활약을 꼽을 수 있다.올시즌 현재(4월16일 기준) 류지혁의 타격 성적은 리그 전체를 통틀어서도 최상위권이다. 시즌 타율 0.431(58타수 25안타)로 해당 부문 2위이고 2홈런 13타점 14득점 도루 6개를 기록 중이다. 13개의 볼넷을 얻어내는 동안 삼진은 단 8개에 불과할 정도로 선구안도 확 개선됐다. 출루율과 장타율을 합친 OPS는 무려 1.225에 달하고 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준)도 1.72로 리그 야수 중 2위다.과거 두산 베어스와 KIA 타이거즈를 거쳐 2023시즌 중 트레이드(김태군↔ 류지혁)를 통해 삼성에 합류한 류지혁은 그간은 타격보다는 전천후 내야 수비 능력을 더 높게 평가받던 멀티 플레이어였다. 2012시즌 프로 데뷔 후 줄곧 리그 평균 수준의 타격을 보였던 류지혁이 올시즌 타격에서 돋보이는 활약을 펼치는 비결은 무엇일까?