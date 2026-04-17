기아 타이거즈 상승세의 비결, 이범호 감독이 버린 이것 때문?

▲
연승을 달리는 동안 KIA 타이거즈의 팀 분위기는 한껏 좋아져 있는 상태다.KIA 타이거즈
프로야구 KIA 타이거즈의 최근 흐름이 예사롭지 않다. 시즌 초반만 해도 기복 있는 경기력과 불안한 불펜, 침체된 타선 등으로 우려를 샀던 팀이지만, 어느새 안정적인 경기력을 바탕으로 가파른 상승세를 타고 있다.
단순한 분위기 반전 이상의 변화다. 팀 운영 전반에 걸친 구조적인 전환이 눈에 띈다. 그 중심에는 이범호 감독의 결단이 있다. 기존에 고수하던 '믿음의 야구'를 내려놓고, 철저하게 현재 컨디션과 경쟁력을 기준으로 선수단을 운영하는 방향으로 선회한 것이다.
최근 경기에서 그 변화는 더욱 뚜렷하게 드러났다. KIA는 과감한 타순 조정과 선수 기용 등을 통해 공격 흐름을 끌어올렸고, 매경기 인상적인 결과와 내용을 만들어내고 있다. 특정 선수에게 의존하는 방식이 아닌, 팀 전체가 살아 움직이는 야구가 구현되기 시작한 것이다.
이제 KIA의 반등은 단순한 '감'이 아닌, '변화된 철학'에서 비롯된 결과로 읽힌다.
"이름값 없다"…무한 경쟁 체제 선언
올 시즌 KIA에서 가장 크게 달라진 점은 '기회의 기준'이다. 과거에는 주전과 비주전의 경계가 비교적 뚜렷했고, 한 번 신뢰를 얻은 선수는 일정 기간 꾸준히 기회를 보장받는 구조였다. 그러나 지금은 다르다. 이름값이나 과거 성적보다 현재 컨디션과 경기력이 우선이다.
불펜 운용이 대표적인 사례다. 여러 시즌에 걸쳐 핵심 불펜으로 활약했던 정해영, 전성현 등은 여전히 이름값만 놓고 보면 리그 정상급 자원이다. 그러나 올 시즌 초반 부진이 이어지자 이 감독은 과감하게 이들을 2군으로 내려보냈다.
대신 컨디션이 올라온 투수들을 중심으로 불펜을 재편했고, 결과는 긍정적이다. 경기 후반 흔들리던 모습이 줄어들었고, 승부처에서의 집중력도 눈에 띄게 개선됐다. 던지는 투수마다 호투를 이어가고 있다.
이 선택이 의미하는 바는 분명하다. "지금 잘하는 선수가 뛴다"는 원칙이다. 모든 선수에게 기회가 열려 있다는 신호이자, 동시에 누구도 자리를 보장받을 수 없다는 긴장감이다.
타선에서도 같은 흐름이 이어진다. 기존에 꾸준히 기회를 받던 선수들이 부진할 경우 과감히 2군으로 내려가고, 대신 컨디션이 좋거나 가능성을 보여주는 타자들이 기회를 얻는다. 이렇게 기용된 박상준, 박재현, 김규성 등이 활력을 불어넣으며 팀 공격에 새로운 에너지를 더하고 있다.
결국 '무한 신뢰'는 사라지고 '무한 경쟁'이 자리를 잡았다. 한정된 기회 속에서 특정 선수에게 집중된 믿음은 반대로 다른 선수에게는 '아무리 열심히 해도 내 자리는 없겠구나'하는 불신이 될 수 있다. 이범호 감독은 그 구조를 끊어냈고, 팀은 보다 건강한 경쟁 환경을 갖추게 됐다.