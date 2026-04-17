시한부 엄마의 마지막, 영국과 일본은 이렇게 달랐다

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영화 <위 리브 인 타임> 스틸㈜스튜디오 디에이치엘
사랑은 교통사고와도 같다고 했던가. 언제 어떻게 시작될지 모를 사랑은 10년 전으로 거슬러 올라간다. 자신의 이름을 건 식당의 오픈을 앞둔 알무트(플로렌스 퓨)는 이혼을 앞둔 토비아스(앤드류 가필드)와 교통사고로 처음 만나 사랑을 키워간다.
상대방을 알아갈 시간이 짧았던 걸까. 각자 품은 지표가 다르다는 것을 깨닫고 거친 말로 상처를 주고받으며 소원해진다. 하지만 사랑은 모든 것을 이겨내고 둘은 연인이 된다. 그러는 사이 병마가 찾아온다. 알무트는 난소암을 진단받고 수술을 권유 받지만 혹시라도 모를 상황에 대비해 다른 방식으로 치료를 감행한다. 이후 병은 완치되고 임신에 성공해 엘라를 출산하고 충만한 가정을 꾸려나간다.
세 사람은 안정기는 오래가지 않았다. 암이 재발하고 두 번째 치료를 시도했으나 큰 효과가 없다. 알무트는 고민하다 짧은 시간을 효율적으로 살아가기로 마음먹는다. 딸에게 '아팠던 엄마'보다 '멋졌던 엄마'로 남길 바라며 요리 대회에 참가해 이름을 남기겠다고 다짐한다.
<위 리브 인 타임>은 10년 동안의 러브 스토리를 비선형적 서사로 녹여냈다. <보이 A>로 처음 만난 존 크리올리 감독과 앤드류 가필드가 재결합해 섬세한 감성을 울린다. 존 크리올리는 <브루클린>을 통해 1950년대 아이리시 여성 이민자의 삶과 사랑을 선보인 경험을 토대로, 이번에는 플로렌스 퓨와 손잡았다. 21세기를 살아가는 영국 여성의 정체성과 꿈, 모성애를 세 시점에 담아 연극적인 형태로 풀었다.
두 사람의 농익은 연기로 뻔한 클리셰를 색다르게 완성했다. 애틋함과 여운이 짙게 깔린다. 특히 알무트의 성 정체성을 바꿀 만큼 강력했던 토비아스의 진심은 사랑 그 이상으로 환원되었다. 주인공은 알무트였지만 알무트의 뚜렷한 존재감을 뒤받쳐 준 토비아스의 헌신은 서로를 더욱 빛나게 하고 결국 자신마저 구원한다.
사랑은 삶 전체를 바꾸어 놓기도 하는 강력한 도구다. 사랑 없는 삶은 상상조차 할 수 없는 암흑이며 사랑하는 사람을 만나는 기적은 로또 맞는 기적보다 어렵다. 죽음을 통해 삶의 궤적을 뚜렷이 각인하려는 한 인간의 모습은 생의 의지로 읽힌다.
영원한 음악으로 기억해 줘