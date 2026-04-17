꿈을 좇다 아나콘다를 만났다, 이 황당한 모험의 결말

그리프와 더그, 둘도 없는 절친인 두 사람은 어린 시절 진심으로 영화 감독을 꿈꿨으나 중년에 접어든 지금은 각기 다른 길을 걷고 있다. 그리프는 영화판에 몸담고 있지만 조연 자리조차 제대로 잡지 못하고 있고, 더그는 웨딩 영상을 제작하며 안정적이지만 재미없는 삶을 살고 있다. 더그의 생일에 만나, 그들이 함께 처음으로 만든 영화를 다시 돌려본다.
그리고 다시 만난 그들, 그리프가 대뜸 제안한다. 영화 <아나콘다>의 판권을 갖고 있으니 우리가 직접 리부트를 찍어 보자고 말이다. 다른 친구 두 명도 합세한다. 심사숙고 끝에 결심한 더그, 그렇게 초저예산으로 영화 <아나콘다 리부트>를 찍기 위해 브라질 아마존으로 향한다.
영화 촬영을 준비하고, 나름 순탄하게 촬영을 이어간다. 그런데 만나고 싶지 않았던 존재, 진짜 거대한 식인 아나콘다가 그들 앞에 모습을 드러낸다. 거기에 불법채굴꾼까지 그들을 위협한다. 이왕 영화를 찍는 김에 가짜가 아닌 진짜 아나콘다를 등장시켜 진정한 공포를 담아 보면 어떨까? 하지만 누군가 다치거나 목숨을 잃게 된다면? 그들의 선택이 궁금해진다.