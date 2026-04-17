꿈을 좇다 아나콘다를 만났다, 이 황당한 모험의 결말

넷플릭스

영화 <아나콘다>의 한 장면.이 영화가 외형상 공포 스릴러가 아니라 코미디라는 점을 인지하면, 자연스럽게 '모험' 장르가 부각된다. 네 친구는 생계를 책임지는 현실을 뒤로하고 꿈을 향해 나아가는 모험과, 브라질 아마존이라는 위험한 공간으로 떠나는 모험을 동시에 감행한다.즉 모험 코미디인데, 잭 블랙과 폴 러드의 조합이 절묘한 시너지를 만들어 낸다. 코미디 장인 잭 블랙(더그 역)의 거침없는 애드리브를 폴 러드(그리프 역)가 능숙하게 받아 주며 균형을 잡는다. 일종의 '탱킹' 역할을 맡고 있다고 할 수 있다.이처럼 종횡무진 좌충우돌 모험을 펼치지만, 코믹한 장면들이 마냥 가볍게 웃기지만은 않다는 점이 이 영화의 특징이다. 이들에게 주어진 3주라는 시간은 어쩌면 잠깐의 꿈일 뿐이다. 꿈에서 깨어나면 다시 현실로 돌아가 치열하거나 혹은 지루한 삶을 이어가야 한다. 결국 꿈과 이상은 현실을 견디기 위한 휴식일 뿐일까, 아니면 그 자체로 목적이 될 수 있을까.이 코미디 영화를 보고 난 뒤 남는 감정은 묘하다. 단순히 꿈을 좇다 실패하는 이야기도 아니고, 반대로 성공을 통해 성취감을 얻는 이야기만도 아니다. 관객 각자가 처한 현실에 따라 전혀 다른 방식으로 다가올 작품이다. 생각보다 꽤 괜찮은 영화다.