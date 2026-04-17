부산 남자 '짱구'에 장항준 감독이 왜?... 정우 "울컥했다"

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영화 <짱구> 스틸컷㈜바이포엠스튜디오
캐릭터 '짱구'는 아버지가 어릴 때 불러주던 별명이자 당초 <오디션 109>란 가제에서 제목으로 확정되기까지 했다. 이에 정우는 "짱구를 논하려면 <바람>을 빼놓을 수 없다"며 "영화 제작 환경이 어려운 시기인 만큼 제가 쓴 이야기를 영화로 만들 수 있어 행복했다. 즐기면서 촬영했는데 짱구와 재회 반가움이 관객에게도 전달되길 바란다"며 각별한 애정을 전했다.
부산 남자 짱구의 10년 후를 다루면서도 자전적인 이야기를 꺼내게 된 계기에 대해서는 "사적인 이야기 시작되었으나 모든 캐릭터가 실존 인물은 아니다. 민희(정수정)는 남성들의 워너비이자 허구적 인물로 현실적인 벽을 상징한다. 장재(신승호), 깡냉이(조범규), 수영(권소현)은 직간접적으로 경험한 친구나 지인이 모티브가 되었다"고 설명했다.
이어 "경험담을 영화적으로 각색했다. 특히 오디션을 보는 장면이 많은데 실제 에피소드를 녹여 냈다. 극 중 수영을 배우는 장면은 <실미도> 오디션 경험이고, <쉬리>의 독백 장면은 자유연기 경험이다"라며 회상했다.
영화 말미에는 <왕과 사는 남자>로 천만 감독이 된 장항준 감독이 깜짝 등장한다. 그는 "첫 오디션이 장항준 감독님 작품이었다. 핵심 장면에서 다시 감독님 앞에 서다 보니 울컥했다. 과거의 짱구와 실제 정우의 마음이 공존했다"며 복합적인 감정을 고백했다.
정우는 이번 기회를 통해 각본, 연출, 연기를 소화하며 재능을 발휘했다. 그는 "친구와 놀듯이 대본을 썼다. 절친 케미를 위해 사전에 그룹 리딩을 자주 했다. 특히 경상도 지역에서 실제 쓰는 리얼한 사투리에 공들였다"며 "범규씨는 지금도 배우를 꿈꾸는 전국의 짱구를 대표한다. 영화 속 모든 단역을 오디션으로만 뽑았는데, 범규씨는 3차 테스트까지 통과한 영화 속 진정한 짱구다"라며 칭찬했다.
부산 사투리의 리얼리티