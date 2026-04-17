'TV 주연 데뷔' 구교환, '입봉' 못한 영화감독 된다

현재 대중들에게 가장 사랑받고 있는 드라마 작가로는 <태양의 후예>와 <도깨비>, <미스터 션샤인>, <더 글로리> 등을 집필한 김은숙 작가와 <별에서 온 그대>와<사랑의 불시착>, <눈물의 여왕>의 각본을 쓴 박지은 작가를 꼽을 수 있다. 그리고 촘촘한 스토리의 장르물을 좋아하는 사람들은 <시그널>과 <킹덤> 시리즈, <악귀> 등의 각본을 썼던 김은희 작가가 만든 이야기에 빠져들기도 한다.
그리고 통속적인 러브 스토리나 굵직한 사건으로 이야기를 풀어가는 드라마보다 캐릭터의 성장과 관계성을 중요하게 생각하는 대중들이 유난히 높게 평가하는 작가가 있다. <또! 오해영>과 <나의 아저씨> <나의 해발일지>를 집필하며 2019년과 2023년 백상예술대상 극본상을 두 차례나 수상했던 박해영 작가가 그 주인공이다. 실제로 박해영 작가의 드라마를 '인생작'으로 꼽는 시청자들이 적지 않다.
<나의 해방일지> 이후 3년 넘게 신작을 준비했던 박해영 작가는 18일 첫 방송되는 JTBC 주말 드라마 <모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다>(이하 <모자무싸>)를 통해 돌아온다. 올해 초 <이 사랑 통역 되나요?>에 출연했던 고윤정의 신작이기도 한 <모자무싸>에서 20년째 데뷔를 못 하고 있는 '예비 영화감독' 황동만 역을 맡은 배우는 데뷔 후 처음으로 TV 드라마에서 주연을 맡은 구교환이다.
2020년대부터 대중들에게 주목 받기 시작한 배우