'TV 주연 데뷔' 구교환, '입봉' 못한 영화감독 된다

쇼박스

구교환이 주연을 맡은 <만약에 우리>는 많지 않은 제작비로 260만 명의 관객을 동원했다.2023년 넷플릭스 영화 <길복순>에서 길복순(전도연 분)의 후배 킬러 한희성을 연기한 구교환은 그 해 여름 < D.P.2 >에서 병장으로 진급한 한호열로 돌아왔다. 구교환은 유쾌하고 가벼운 캐릭터였던 시즌1과 달리 트라우마로 인해 실어증에 걸리는 한호열의 복잡한 감정을 다채롭게 표현했다. 2024년 봄에는 연상호 감독과 재회한 <기생수: 더 그레이>에서 사라진 여동생을 찾기 위해 기생수를 쫓는 설강우를 연기했다.구교환은 2024년 여름 자신에게 러브콜을 보냈던 이제훈과 호흡을 맞춘 영화 <탈주>에서 북한 보위부 장교 리현상 역을 맡아 커리어 두 번째 청룡영화상 인기스타상을 수상했다. 작년 연말에 개봉한 영화 <만약에 우리>에서는 삼수 끝에 대학에 입학한 이은호를 연기했고 <만약에 우리>는 260만 관객을 동원하며 손익분기점의 2배가 훌쩍 넘는 흥행 성적을 기록했다(영화관입장권 통합전산망 기준).구교환이 작년 10월부터 지난 11일까지 촬영을 했던 신작 드라마 <모자무싸>가 18일 JTBC 주말드라마로 첫 방송된다. <모자무싸>는 2020년대 이후 주로 영화와 OTT 드라마에서 활동했던 구교환의 첫 TV 드라마 주연작으로 많은 기대를 모으고 있다. 구교환은 <모자무싸>에서 20년지기 영화인 모임 '8인회'에서 유일하게 데뷔를 하지 못하고 오랜 기간 예비 영화감독에 머물고 있는 황동만 역을 맡는다.<모자무싸>에는 고윤정이 영화사 최필름 소속의 PD이자 나약함의 모든 조건을 갖춘 황동만에게서 무궁무진한 가능성을 발견하는 변은아를 연기한다. 오정세는 8인회 멤버이자 5편의 영화를 연출했던 고박필름 소속 감독 박경세 역을 맡았고 강말금은 8인회 멤버이자 고박필름 대표, 경세의 아내 고혜진을 연기한다. 이밖에 박해준과 배종옥, 한선화, 최원영, 전배수, 박예니 등이 <모자무싸>를 빛낼 예정이다.구교환은 <모자무싸> 외에도 전지현, 지창욱, 신현빈 등과 함께 출연하는 연상호 감독의 신작 <군체>가 5월 개봉을 앞두고 있고 영화 <왕을 찾아서>와 <부활남>, <폭설> 등도 개봉 시기를 기다리고 있다. 여기에 구교환이 <메기>의 이옥섭 감독과 공동 연출한 <너의 나라>도 올해 개봉할 예정이다. 2026년 대한민국에서 가장 뜨거운 배우 중 한 명인 구교환은 올해도 영화와 드라마를 종횡무진 누빌 예정이다.