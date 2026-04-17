'월드컵 로드맵' 공개한 홍명보호, 국내 출정식 생략한다

대한축구협회(KFA) 공식 홈페이지

북중미 월드컵 로드맵을 공개한 남자 축구대표팀홍명보 감독이 이끄는 대한민국 남자 축구 대표팀이 북중미 월드컵 준비를 위한 로드맵을 공개했다.대한축구협회(KFA)는 16일 공식 홈페이지를 통해 "홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀은 월드컵 조별리그 베이스캠프 장소인 멕시코 과달라하라로 이동하기에 앞서 미국 솔트레이크시티에서 약 2주간 사전캠프를 진행한다. 훈련장과 웨이트 트레이닝 시설 등은 미국 프로축구리그(MLS) 레알솔트레이크 구단 및 유타 대학 시설을 활용할 예정이다"라고 밝혔다.사전캠프 장소로 솔트레이크를 선정한 배경에 대해서는 "조별리그 경기와 베이스캠프가 열리는 과달라하라 지역의 기후 조건, 고지대 적응 필요성 등을 종합적으로 고려해 사전캠프지를 선정했다. 이를 위해 다양한 후보지를 직접 방문해 실사를 진행하고, 스포츠 과학 및 환경 적응 관련 전문가들의 의견을 청취하는 과정을 거쳤다"라며 이유를 설명했다.또한 월드컵 최종 명단 발표 일정도 발표했다. 협회는 "미국으로 출국하기에 앞서 5월 16일 최종 명단을 발표할 예정이며, 홍명보 감독을 포함한 1차 본진은 5월 18일 미국으로 출국한다. 월드컵 대표팀에 최종 승선한 선수들은 각각의 리그 일정에 따라 순차적으로 미국 솔트레이크시티로 집결한다"라고 전했다.이번 로드맵의 가장 큰 특징은 월드컵을 앞두고 정식 출정식을 겸한 국내 평가전이 없다는 점이다. 출정식은 월드컵 본선으로 향하기 전, 정식 엔트리 발표 전후로 국내 팬들 앞에서 친선 경기를 치른 후 선전과 각오를 다지는 경기였다. 특히 선수들에게는 본선으로 향하기 전 마지막 시험대이자, 최종 점검의 의미기도 했다.하지만 이번에는 월드컵 출정식이 치러지지 않게 된다. 축구협회에 따르면, 월드컵 직전 출정식이 없었던 것은 1986 멕시코 월드컵이 마지막이다.월드컵 출정식에는 기분 좋았던 추억도 있었으나 때로는 기억하기 싫은 악몽의 순간도 있었다. 가장 먼저, 우리 홈에서 개최됐던 2002년에는 수원월드컵경기장에서 프랑스를 상대로 인상적인 경기력으로 기대감을 형성하기도 했다. 2006년에는 서울에서 보스니아-헤르체고비나를 2-0으로 완파하기도 했으며, 남아공 월드컵 전에도 에콰도르를 홈으로 불러 이승렬(은퇴)·이청용(인천)의 연속 골로 2-0 완승을 챙기면서 분위기를 올렸다.이어 사이타마에서 열린 일본 대표팀 공식 출정식에 참여했던 대표팀은 박지성·박주영이 연이어 득점포를 가동하며 찬물을 끼얹은 전적이 있다. 직전 2022 카타르 월드컵 공식 출정식은 사상 첫 겨울 월드컵이라는 상황 속 당시 국내·J리그·중국에서 활약하던 선수들을 중심으로 선수단을 꾸려, 아이슬란드를 상대로 1-0 승리를 가져오기도 했다.좋지 않았던 순간도 있었다. 1998년 프랑스 대회를 앞뒀던 대표팀은 중국을 홈으로 불러들여 1-1 무승부를 거둔 것도 아쉬웠지만, 당시 핵심 스트라이커였던 황선홍(현 대전 사령탑)이 왼쪽 무릎 십자인대 파열이라는 부상으로 준비에 차질을 빚었다. 이어 2014 브라질 월드컵을 앞뒀던 홍명보호는 서울로 튀니지에 0-1로 패배하며 고개를 숙였다. 또 2018 러시아 월드컵을 앞뒀던 신태용호는 전주월드컵경기장에서 보스니아를 불러들였지만, 1-3으로 완패당하면서 아쉬움을 남긴 바가 있다.이처럼 본선을 앞두고 출정식을 여는 것은 경기력·엔트리 점검 차원에서 매 월드컵마다 이어졌던 일이다. 그러나 올해 출정식을 포기한 데는 조 편성과도 관련이 있다. 홍명보호는 월드컵 본선 진출 48개국 중 두 번째로 빠른 날짜에 경기를 펼친다.A조에 속한 우리 대표팀은 6월 12일 오전 4시(한국시간) 멕시코-남아프리카 공화국의 공식 개막전이 끝나면, 7시간 뒤에 체코와 1차전 본선 경기에 임해야만 한다. 해외에서 활동하고 있는 대표팀 일원들을 국내로 불러 출정식을 치르고 곧바로 출국하는 일정 편성을 고려할 수 있으나 이는 본선 경쟁력 저하로 이어질 수 있기에, 현실적인 방안은 아니다.현재 대표팀을 구성하는 일원들의 상태와도 관련이 있다. 직전 3월 A매치 명단에 참가했던 26명 중 해외에서 활약하는 자원은 단 4명에 불과하다. 또 중국·일본에서 뛰는 자원들까지 합치면 9명인 만큼, 국내파 위주 출정식 경기 역시 불가능하다. K리그에서 활약하는 선수들 역시 최종 발표일 직전까지 경기가 예정됐기에, 컨디션 조절 차원에서도 무리할 필요가 없다.또 고지대 변수를 최대한 제거하는 점도 고려됐을 것이다. 조별리그 1~2차전이 치러지는 멕시코 과달라하라는 해발 고도 1,500m에 자리하고 있다. 평소 고지대에서 경기를 치르지 않는 대표팀 선수들로서는 상당한 부담감이 예상된다. 고지대는 짧은 시간 운동해도 산소 농도가 낮아져서 부담이 커지게 되며, 이는 경기력 저하에 뚜렷한 원인이 될 수 있다.그렇기에 고지대에 익숙하지 않은 선수들은 소집 후 곧바로 사전 캠프지인 미국 솔트레이크로 이동하는 것이 본선 준비에 유리할 수 있다는 것. 협회 역시 이에 대해 "솔트레이크시티 훈련장은 해발 약 1,460m 고지대에 자리하며, 기온·습도 등 기후 조건이 베이스캠프 장소이자 조별리그 1·2차전 경기장이 위치한 해발 1,500m 고지대 과달라하라와 유사하다"라고 설명했다. 이어 "또한 한국과의 시차도 이 기간 미국의 서머타임 적용을 감안할 경우 15시간으로 동일하다. 이에 따라 대표팀이 단계적으로 현지 환경에 적응하기에 최적의 장소로 평가됐다"라고 덧붙이기도 했다.대표팀은 솔트레이크에서 고지대 적응에 나서게 되고, 또 2차례 평가전을 치른 후 결전지인 과달라하라로 6월 5일 이동할 예정이다.