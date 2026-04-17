'우승 후보→3연패' 대전하나시티즌, 시즌 첫 번째 위기 극복하고 반등할까

대전하나시티즌 공식 홈페이지

11위에 자리하고 있는 대전하나시티즌개막 직전까지 우승 후보로 분류됐으나 최근 부진이 심상치 않은 대전이다. 공격과 수비, 모든 부분에서 문제점을 노출하고 있는 가운데 이들은 시즌 첫 번째 위기를 이겨내고 반등할 수 있을까.황선홍 감독이 이끄는 대전하나시티즌은 '하나은행 K리그1 2026' 7라운드가 종료된 시점, 1승 3무 3패 승점 6점 11위에 자리하고 있다.지난 시즌 퍼플 아레나 분위기는 그야말로 환상적이었다. 2024년 강등권 추락의 아픔을 딛고 개막 초반부터 연승 행진을 내달렸으며 10라운드까지 총 6승을 기록, 승점 18점을 쓸어 담으면서 1위 자리를 지켰다. 5월 이후 급격한 부진을 겪으며 전북 현대에 1위를 내줬으나 이후 흔들리지 않았고, 최종 2위로 시즌을 마감하면서 고대하던 아시아 클럽 대항전 티켓을 땄다.올해는 더욱 기대감이 커졌다. 스쿼드 내에는 국가대표급 자원인 김문환·이창근·주민규·이명재·하창래 등과 같은 걸출한 자원들이 버티고 있었고, 이적시장을 통해서 경기 차이를 내줄 수 있는 디오고·엄원상·루빅손·조성권을 품으며 전력을 한 층 더 강화하는 데 성공했다. 그렇게 맞이한 2026시즌. 대전의 초반 상황은 예상과는 달리, 그리 좋지 않아 보인다.개막 전, 펼쳐졌던 전북과 슈퍼컵에서 2-0으로 패배하며 고개를 숙였고, 개막전에서도 안양과 1-1 무승부를 거두는 데 그쳤다. 이후 부천·김천과 무승부를 거둔 후 인천전에서 1-3으로 첫 승점 3점을 쟁취했으나 분위기를 이어가지 못했다. 5라운드 전북과 홈 맞대결에서 0-1로 패배한 것을 시작으로, 포항·강원에 연달아 무릎을 꿇으면서 3연패 늪에 빠졌다.3연패 그리고 순위는 최하위 광주를 상대로 겨우 다득점에서 2점을 앞서며 턱걸이 11위에 자리하고 있는 가운데 이들은 모든 부분에서 문제점을 노출하고 있다.가장 먼저 흔들리는 수비가 큰 문제로 꼽히고 있다. 지난 시즌 대전은 후방에서 다소 불안정한 모습이 포착되면서 골머리를 앓았다. 38경기를 치르면서 46실점(최다 실점 7위)이라는 수치를 기록했으며 시즌 중반에는 주력 포메이션인 4-4-2를 대신해 3-5-2, 4-3-3과 같은 포메이션 변경과 전술 변화를 시도했으나 끝내 나아지지 않는 모습이었다.이번 시즌도 비슷한 듯하다. 겨울 이적시장에서 멀티 수비수 조성권과 국가대표 수비수 하창래를 완전 영입하면서 전력을 강화했고, 기존 스쿼드 내에 있는 강윤성·김문환·임종은·안톤·이명재를 지키면서 K리그1 최상급 수비진을 구축했다. 이름값으로 놓고 보면, 최소 실점 지표 1위에 자리해야만 하지만, 현재 상황은 그렇지 않다.7경기를 치르면서 실점은 총 8골(최다 실점 3위)이나 내주고 있고, 최근 3연패를 허용하는 과정 속에서는 4골을 내주면서 고개를 숙이고 있다. 시즌 초반 황 감독은 4-4-2, 4-3-3을 돌려 가동하면서 팀에 어울리는 전술을 찾고 있다. 지난해와 전술적인 부분에서 큰 틀은 변화하지 않고 있지만, 세부적인 디테일에는 변화가 감지되고 있다. 그 첫 번째가 강력한 압박이다.대전은 상대가 빌드업을 시작하게 되면 라인을 높게 끌어올려 강력한 압박 체계를 갖추고 있다. 이를 통해 빠른 공격 전환을 시도하면서 득점을 노리는 형태인 것. 리그 선두를 달리고 있는 서울 역시 이런 압박 체계를 잘 활용하여 재미를 보고 있지만, 대전은 아니다. 압박이 풀리게 되면, 높아진 라인 탓에 뒷공간 노출이 매 경기 나오고 있으며 집중력도 떨어진다.세부 기록으로도 문제점이 나타난다. 위험한 기회를 상대에게 내줬는지를 알 수 있는 지표인 xG 실점 값은 12.5로 12팀 중 11위에 해당하고 있고, 7경기에서 총 유효 슈팅을 내준 횟수는 무려 35회에 달할 정도로 불안정한 지표를 보여주고 있다. 또 집중력 지표도 처참하다. 경기당 평균 볼 미스는 무려 6.14개로 전체 2위에 해당하며, PK를 무려 3회(1위)나 내주고 있다.불안정한 수비 탓에 공격에서도 큰 영향력을 발휘하지 못하고 있다. 지난해 38경기를 치르면서 총 58골(경기당 1.53골)이라는 화끈한 공격력으로 상대들을 압도했던 이들이었다. 후방에서 정교한 빌드업과 롱볼·다이렉트한 패스를 통해 상대 수비진 균열을 유도했고, 주민규(14골 3도움)·마사(6골 4도움)·에르난데스(4골 3도움) 등 주력 자원들도 좋은 컨디션을 자랑했다.또 후반기에는 여름 이적시장을 통해 입성한 브라질 크랙 주앙 빅토르가 4골 2도움이라는 괴력을 발휘하며 힘을 보탰고, 결과적으로 최다 득점 3위에 오르는 기염을 토해냈다. 이번 시즌을 앞두고 측면 공격 약점을 메워줄 자원들인 루빅손·엄원상 그리고 최전방에서 주민규와는 시너지를 낼 수 있는 디오고를 수혈하며 기대감을 형성했지만, 현실은 그렇지 않다.7라운드까지 득점은 단 6골(전체 7위)에 그치고 있고, 3연패를 내주는 상황에서는 단 1골도 득점하지 못하는 빈공에 시달리고 있다. 지공 상황일 때, 대전은 측면과 하프 스페이스 지역을 적극적으로 활용하지만, 단순한 패턴으로 공격을 끝맺을 할 때가 너무 많다. 최전방에서 공중전에 능한 디오고·주민규를 향해 날리는 크로스가 대부분이다.경기 당 평균 크로스 횟수는 무려 5.71개로 전체팀 중 1위에 해당하는 수치이며, 기회를 만드는 키패스 수치 역시 평균 7.86개(전체 5위)로 효과적이지 않은 모습이다. 또 슈팅 기회를 생산한다고 해도, 부정확한 마무리가 너무 많이 나오고 있다. 평균 유효 슈팅은 3.14개(전체 9위)이며, 블락된 슈팅 역시 2.86개로 전체 3위에 해당하는 수치를 보여주고 있다.물론, 시즌 초반 좋은 퍼포먼스를 보여줬던 서진수 그리고 엄원상이 부상으로 인해 전력에서 이탈한 부분은 상당히 아쉽지만, 이를 탓하기에는 현재 대전의 성적과 경기력이 반등의 기미가 보이지 않는 상황.이런 부진한 시기를 보내고 있는 가운데 대전 황 감독은 빠르게 반등 포인트를 잡겠다는 의지를 내비쳤다. 직전 강원전 패배 후 모습을 드러냈던 그는 "독으로서 무한한 책임감을 느낄 수밖에 없다. 죄송하다는 말을 하고 싶다. 반전할 수 있는 터닝 포인트를 찾도록 고민하겠다"라며 반전 의지를 다졌다.이제 다음 상대는 압도적인 1위를 질주하고 있는 김기동 감독의 FC서울이다. 이들은 7라운드까지 진행된 현재, 6승 1무 승점 19점을 휩쓸고 있으며 이어 공·수 밸런스도 완벽하게 조화를 이루면서 10년 만에 리그 정상 탈환을 향해 성큼성큼 나아가고 있는 가운데 대전은 과연 이들을 잡아내며 반전 드라마 초석을 다질 수 있을까. 향후 경기력과 성과에 귀추가 주목된다.