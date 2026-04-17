'참회하는' 서인영에 구독자가 몰렸다

서인영

'개과천선 서인영'지난달 28일 서인영은 "10년 만에 복귀한 서인영 악플 읽기"라는 제목의 첫 영상을 공개하며 본격적인 채널 운영을 시작했다. 이후 자신의 집은 물론 새어머니까지 깜짝 공개하며 대중의 호기심을 자극했다. 이어 15일에는 교회 성가대원으로 활동 중인 일상을 소개해 또 한 번 화제를 모았다.우리가 기억하던 20년 전 서인영과는 전혀 어울리지 않는 듯한 일상이 화면을 통해 소개됐다. 서인영은 "목사님들이 내 손톱을 보고 놀랄 것 같다"며 걱정하는가 하면, 동생 이야기에 욱하다가도 금세 "하나님 아버지, 저의 더러운 입을 용서해달라"고 태세를 전환해 폭소를 유발했다. 세례받는 과정에서도 긴 손톱을 숨기려 애쓰며 진지하게 찬송가를 불렀다. 앞서 서인영은 자신의 네일을 두고 "내 마지막 남은 속세"라고 표현했다.해당 영상들은 의외의 웃음을 유발했다. 늘 당당하고 자신감 넘치던 서인영이 교회에서 노래하다 갑자기 주눅 들고 경건한 자세로 종교 활동에 임하는 모습은 신선했다. 이런 장면들은 시청자들에게 단순한 재미를 넘어 격려와 응원의 감정까지 불러일으켰다. 그녀 특유의 '솔직함'은 여전했다. 과거 엠넷 <서인영의 카이스트>와 MBC <우리 결혼했어요> 출연하던 당시 서인영은 호불호가 갈리긴 했지만 거침없는 화법으로 강한 인상을 남겼다.