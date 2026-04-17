NBA '봄 농구' 개막… 16개 팀, 두 달간의 왕좌 전쟁 돌입

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NBA 플레이오프 대진표(플레이-인 토너먼트 포함)미국프로농구(NBA) 2025~26시즌 플레이오프(PO)가 본격적인 막을 올린다. 82경기의 정규시즌을 통과한 각 컨퍼런스 상위 팀들이 총출동해, 리그 최강자를 가리는 두 달간의 대장정에 돌입한다.현재는 플레이-인 토너먼트(PIT)가 진행 중이다. 동·서부 컨퍼런스 각각 7~10위 팀들이 마지막 4장의 플레이오프 티켓을 두고 치열한 단판 승부를 펼치고 있으며, 15일부터 사흘간 이어지는 일정이 마무리되면 최종 16강 대진표가 완성된다.플레이오프는 각 콘퍼런스 8개 팀씩 총 16개 팀이 참가해 7전 4선승제 토너먼트로 진행된다. 1라운드를 시작으로 컨퍼런스 준결승, 컨퍼런스 결승을 거쳐 최종적으로 NBA 파이널에서 우승팀이 가려진다.이번 시즌은 특히 전력 평준화와 경기 스타일의 다양화가 두드러진 해로 평가받는다. 특정 팀이 압도적인 우위를 점하기보다, 다수의 경쟁 팀이 혼전을 이루는 구도가 형성되면서 플레이오프 역시 예측 불가능성이 한층 커졌다는 분석이다.'플레이-인 토너먼트'는 이제 NBA 포스트시즌의 핵심 관문으로 자리 잡았다. 각 컨퍼런스 7위와 8위가 맞붙어 승자가 7번 시드를 확정하고, 패자는 9위와 10위 경기 승자와 다시 한 번 승부를 펼쳐 마지막 8번 시드를 결정하는 방식이다. 단 한 경기로 운명이 갈리는 구조는 선수들에게 극도의 긴장감을 요구한다.이번 시즌 역시 초반부터 명승부가 이어지고 있다. 서부 컨퍼런스에서는 포틀랜드 트레일 블레이저스가 피닉스 선즈를 꺾고 가장 먼저 7번 시드를 확보하며 플레이오프 진출을 확정했다. 공격과 수비에서 균형 잡힌 경기 운영으로 상대를 압도하며 인상적인 경기력을 보여줬다.또 다른 경기에서는 골든스테이트 워리어스가 LA 클리퍼스를 상대로 생존에 성공했다. 스테판 커리는 3점슛 7개를 포함해 35득점을 기록하며 경기 흐름을 단숨에 뒤집는 결정적인 활약을 펼쳤다. 플레이-인 특유의 '한 방 승부'가 만들어낸 대표적인 장면이었다.동부 컨퍼런스 역시 상황은 비슷하다. 경기 종료 직전까지 결과를 예측할 수 없는 접전이 이어지며, 사실상 플레이오프 못지않은 강도의 경기가 펼쳐지고 있다. 하위 시드 팀들이 보여주는 집중력과 투지는 상위 시드 팀들에게 결코 가볍지 않은 위협 요소다.플레이-인을 통해 올라온 팀들은 이미 높은 긴장감 속에서 실전 감각을 끌어올린 상태라는 점에서 강점이 있다. 반면 체력 소모라는 부담도 안고 있다. 이 상반된 요소가 플레이오프 초반 판세에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.이번 플레이오프의 우승 판도는 '확실한 중심'과 '치열한 추격'이라는 두 축으로 요약된다. 서부 컨퍼런스에서는 오클라호마 시티 썬더가 가장 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 정규시즌 내내 안정적인 경기력을 유지하며 리그 최고 수준의 성적을 기록했고, 공수 밸런스와 조직력이 완성 단계에 올라섰다는 평가다. 디펜딩 챔피언으로서의 경험 역시 큰 강점이다.이들을 추격하는 팀들도 만만치 않다. 덴버 너게츠는 강력한 골밑 장악력을 바탕으로 꾸준한 경쟁력을 유지하고 있고, LA 레이커스는 루카 돈치치를 중심으로 한 공격력이 위협적이다. 샌안토니오 스퍼스와 휴스턴 로케츠 등 젊은 전력을 앞세운 팀들도 빠른 템포와 활동량을 무기로 이변을 노린다.동부 컨퍼런스는 상대적으로 더 예측이 어려운 구도다. 상위권 팀 간 전력 차가 크지 않아 어느 팀이 올라서도 이상하지 않다는 평가가 지배적이다. 시즌 막판까지 순위 경쟁이 이어진 만큼 체력 부담은 존재하지만, 실전 감각이 유지된다는 점은 긍정적으로 작용할 수 있다.결국 이번 플레이오프는 완성형 전력을 갖춘 최상위 팀, 폭발력을 지닌 추격자, 그리고 플레이-인을 통해 올라온 변수 팀 등 세 요소가 복합적으로 얽히며 우승 경쟁의 향방을 결정지을 전망이다.플레이오프는 정규시즌과는 전혀 다른 무대다. 특히 단기전에서는 세밀한 전술보다 결정적인 순간을 책임지는 '스타의 힘'이 더욱 크게 작용한다.이번 플레이오프 역시 슈퍼스타들의 활약 여부가 핵심 변수로 꼽힌다. 스테판 커리처럼 외곽슛 하나로 흐름을 뒤집을 수 있는 선수, 니콜라 요키치같이 경기 전체를 지배할 수 있는 에이스의 존재는 시리즈 전체의 결과에 끼치는 영향력이 높다. 오클라호마가 강력한 우승후보로 꼽히는 배경에도 샤이 길저스-알렉산더의 존재감이 크다.체력과 일정 또한 중요한 변수다. 플레이-인을 거친 팀들은 이미 높은 강도의 경기를 치른 상태에서 곧바로 플레이오프에 돌입해야 한다. 상승세를 이어갈 수 있다는 장점이 있는 반면, 체력 저하라는 리스크도 분명하다. 반대로 상위 시드 팀들은 충분한 휴식을 바탕으로 조직적인 경기 운영이 가능하다.무엇보다 눈여겨볼 요소는 '이변'이다. 최근 NBA는 전력 격차가 줄어들며 업셋이 빈번하게 발생하고 있다. 특히 플레이-인을 통해 올라온 팀들은 위기를 극복한 경험과 강한 정신력을 바탕으로 예상 밖의 결과를 만들어내는 경우가 많다.플레이오프는 단순한 기록 경쟁이 아니다. 경험, 집중력, 그리고 결정적인 순간의 선택이 승패를 가른다. 두 달간 이어질 NBA '봄 농구'는 이제 막 출발선에 섰다. 16개 팀이 만들어낼 치열한 승부 속에서 새로운 영웅이 탄생할지, 혹은 기존 강자가 왕좌를 지켜낼지 전 세계 농구 팬들의 이목이 집중되고 있다.