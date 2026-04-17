'일 국대영입' IBK-'FA 최대어' 합류 흥국, '영입 전쟁' 시작

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큰사진보기 ▲흥국생명은 FA 미들블로커 정호영을 영입하면서 리그 정상급 미들블로커 3명을 거느리게 됐다. 흥국생명핑크스파이더스

2024-2025 시즌 통산 5번째 챔프전 우승을 차지한 흥국생명은 '배구여제' 김연경 은퇴 후 요시하라 토모코 감독을 선임했고 FA 시장에서 '최대어' 이다현을 영입했다. 그렇게 흥국생명은 2024-2025 시즌 블로킹 부문 1,2위를 차지하며 나란히 미들블로커 부문 베스트7에 선정됐던 이다현과 아닐리스 피치로 이어지는 최강의 '트윈타워'를 거느리게 됐다. 새 시즌 높이의 힘'으로 승부를 걸겠다는 전략이었다.



2024-2025 시즌 블로킹 2위였던 피치는 이번 시즌 세트당 0.81개의 블로킹을 기록하며 양효진(세트당 0.78개)을 제치고 새로운 블로킹 여왕에 등극했다. 지난 시즌 속공 1위였던 이다현도 53.54%의 성공률로 두 시즌 연속 속공 1위에 올랐다. 하지만 흥국생명은 리그 최고의 미들블로커 듀오를 보유하고도 5, 6라운드에서 5승7패에 그치며 4위로 밀려났고 준플레이오프에서 GS칼텍스에게 패하며 탈락했다.



후반기 부진으로 아쉽게 시즌을 마쳤던 흥국생명은 16일 FA 시장에서 미들블로커 최대어로 꼽히는 정호영을 계약 기간 3년, 연봉 총액 5억 4000만 원의 거액을 투자해 영입했다. 정호영은 계약 후 "흥국생명에 합류하게 되어 기쁘고 설렌다"며 "새로운 환경에서 빠르게 적응해 팀에 보탬이 되, 팬분들께 더 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 입단 소감을 밝혔다. 흥국생명에겐 확실한 전력 보강이 된 셈이다.



하지만 흥국생명은 정호영이 합류하면서 중앙에 이다현과 피치, 정호영까지 리그 정상급 미들블로커 3명의 포지션이 중복된다는 고민이 생겼다. 반면에 이번 시즌 아웃사이드히터 포지션에서는 김다은이 294득점, 정윤주가 239득점, 최은지가 219득점을 기록하며 김연경의 공백을 실감했다. 따라서 피치 대신 새 아시아쿼터로 공수에서 쏠쏠한 역할을 해줄 아웃사이드히터를 영입하는 것이 좋은 해법이 될 수 있다.



하지만 피치는 지난 시즌에 이어 이번 시즌에도 미들블로커 부문 베스트7에 선정된 리그 최고의 미들블로커 중 한 명이다. 피치와의 재계약을 포기한다면 미들블로커에 약점이 있던 팀들이 피치를 영입해 피치와 다음 시즌 네트를 사이에 두고 적으로 만날 수도 있다는 뜻이다. 흥국생명은 현재의 전력을 극대화해 다음 시즌 더 좋은 성적을 내기 위한 요시하라 감독과 구단의 영리한 판단이 필요한 시점이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 흥국생명은 FA 미들블로커 정호영을 영입하면서 리그 정상급 미들블로커 3명을 거느리게 됐다.2024-2025 시즌 통산 5번째 챔프전 우승을 차지한 흥국생명은 '배구여제' 김연경 은퇴 후 요시하라 토모코 감독을 선임했고 FA 시장에서 '최대어' 이다현을 영입했다. 그렇게 흥국생명은 2024-2025 시즌 블로킹 부문 1,2위를 차지하며 나란히 미들블로커 부문 베스트7에 선정됐던 이다현과 아닐리스 피치로 이어지는 최강의 '트윈타워'를 거느리게 됐다. 새 시즌 높이의 힘'으로 승부를 걸겠다는 전략이었다.2024-2025 시즌 블로킹 2위였던 피치는 이번 시즌 세트당 0.81개의 블로킹을 기록하며 양효진(세트당 0.78개)을 제치고 새로운 블로킹 여왕에 등극했다. 지난 시즌 속공 1위였던 이다현도 53.54%의 성공률로 두 시즌 연속 속공 1위에 올랐다. 하지만 흥국생명은 리그 최고의 미들블로커 듀오를 보유하고도 5, 6라운드에서 5승7패에 그치며 4위로 밀려났고 준플레이오프에서 GS칼텍스에게 패하며 탈락했다.후반기 부진으로 아쉽게 시즌을 마쳤던 흥국생명은 16일 FA 시장에서 미들블로커 최대어로 꼽히는 정호영을 계약 기간 3년, 연봉 총액 5억 4000만 원의 거액을 투자해 영입했다. 정호영은 계약 후 "흥국생명에 합류하게 되어 기쁘고 설렌다"며 "새로운 환경에서 빠르게 적응해 팀에 보탬이 되, 팬분들께 더 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 입단 소감을 밝혔다. 흥국생명에겐 확실한 전력 보강이 된 셈이다.하지만 흥국생명은 정호영이 합류하면서 중앙에 이다현과 피치, 정호영까지 리그 정상급 미들블로커 3명의 포지션이 중복된다는 고민이 생겼다. 반면에 이번 시즌 아웃사이드히터 포지션에서는 김다은이 294득점, 정윤주가 239득점, 최은지가 219득점을 기록하며 김연경의 공백을 실감했다. 따라서 피치 대신 새 아시아쿼터로 공수에서 쏠쏠한 역할을 해줄 아웃사이드히터를 영입하는 것이 좋은 해법이 될 수 있다.하지만 피치는 지난 시즌에 이어 이번 시즌에도 미들블로커 부문 베스트7에 선정된 리그 최고의 미들블로커 중 한 명이다. 피치와의 재계약을 포기한다면 미들블로커에 약점이 있던 팀들이 피치를 영입해 피치와 다음 시즌 네트를 사이에 두고 적으로 만날 수도 있다는 뜻이다. 흥국생명은 현재의 전력을 극대화해 다음 시즌 더 좋은 성적을 내기 위한 요시하라 감독과 구단의 영리한 판단이 필요한 시점이다. 여자배구 IBK기업은행알토스 흥국생명핑크스파이더스 오시나이미와코 정호영 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

기업은행은 7개구단 중 제일 먼저 일본 국가대표 출신 아웃사이드히터 오사나이 미와코를 새 아시아쿼터로 영입했다.2021년 조송화 세터와의 계약 해지 후 꾸준히 세터 약점이 지적되던 기업은행은 아시아쿼터 제도가 도입된 후 태국 국가대표 주전세터 폰푼 게드파르드(올랜도 발키리스)를 전체 1순위로 지명했다. 기업은행은 2023-2024 시즌 정규리그 5위(17승19패)로 봄 배구 진출에 실패했지만 폰푼이라는 듬직한 주전 세터를 얻는 수확도 있었다. 하지만 폰푼은 기업은행과의 재계약을 포기하고 미국리그로 진출했다.기업은행은 2024-2025 시즌에도 중국 출신의 베테랑 천신통 세터(선전 중싸이)를 지명하며 다시 한 번 아시아쿼터를 통해 세터 문제를 해결하려 했다. 천신통은 시즌 중반까지 좋은 활약으로 기업은행을 상위권으로 이끌었지만 발목 부상 이후 토스가 흔들리고 벤치로 물러나는 경기가 늘어났다. 결국 천신통은 작년 2월 시즌을 완주하지 못하고 중국으로 돌아갔고 기업은행도 봄 배구에 진출하지 못했다.아시아쿼터 세터로 크게 재미를 보지 못했던 기업은행은 이번 시즌 호주 출신의 장신(191cm) 아웃사이드히터 알리사 킨켈라를 새 아시아쿼터로 선택했다. 킨켈라는 외국인 선수 빅토리아 댄착과 함께 기업은행의 '쌍포'로 활약해 줄 것으로 기대를 모았지만 리시브 효율 20.22%에 그쳤던 수비는 물론이고 공격에서도 35.12%의 성공률로 254득점으로 기대에 미치지 못했고 시즌 막판 발목 부상으로 시즌을 마감했다.그렇게 세 시즌 연속 아시아쿼터로 큰 재미를 보지 못했던 기업은행은 아시아쿼터가 자유 계약으로 바뀌자마자 가장 발 빠르게 움직여 오사나이를 영입했다. 2015년부터 아스테모 리발레 이바라키에서 11년 동안 활약한 오사나이는 지난 2019년 아시아선수권대회에서 이탈리아 리그에서 활약 중인 이시카와 마유(이고르 고르곤졸라 노바라)와 함께 쌍포로 활약하며 일본의 우승을 이끌었던 선수다.오사나이는 지난 시즌에도 이바라키의 주포로 활약하며 일본의 SV리그에서 득점 8위에 올랐고 안정된 리시브 능력까지 겸비한 공수겸장으로 꼽힌다. 오사나이는 "새로운 환경에서 도전을 할 수 있는 기회를 준 구단에 진심으로 감사하다"며 "많은 것을 배우며 동료들과 함께 승리에 공헌할 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 소감을 밝혔다. 오사나이는 다음 시즌 육서영과 함께 기업은행의 왼쪽을 책임질 예정이다.