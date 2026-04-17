'일 국대영입' IBK-'FA 최대어' 합류 흥국, '영입 전쟁' 시작

지난 5일 GS칼텍스 KIXX의 4번째 우승으로 끝난 V리그가 8일 자유계약 시장이 열리면서 본격적으로 다음 시즌을 위한 준비에 들어갔다. 특히 이번 시즌까지 드래프트를 통해 선발했던 아시아쿼터가 자유계약으로 바뀌면서 각 구단들의 영입 경쟁이 더욱 치열해졌다. 지난 세 시즌을 통해 아시아쿼터의 중요성이 충분히 증명된 만큼 아시아쿼터 계약에 따라 다음 시즌 팀 운명이 크게 달라질 수 있기 때문이다.
아시아쿼터 시장에서 가장 발 빠르게 움직인 팀은 이번 시즌 승점 1점이 부족해 봄 배구 진출에 실패한 IBK기업은행 알토스였다. 기업은행은 15일 보도자료를 통해 2026-2027 시즌에 활약하게 될 새 아시아쿼터로 일본 국가대표 출신 아웃사이드히터 오사나이 미와코를 영입했다고 발표했다. 기업은행이 7개 구단 중 가장 먼저 아시아쿼터를 영입하면서 다음 시즌을 위한 빠른 준비를 시작한 것이다.
준플레이오프에서 GS칼텍스에게 패했던 흥국생명 핑크스파이더스도 16일 보도자료를 통해 FA 미들블로커 정호영과 계약기간 3년, 연봉 총액 5억 4000만 원(연봉 4억 2000원,옵션 1억 2000만 원)에 계약을 체결했다고 발표했다. 흥국생명은 작년 이다현에 이어 2년 연속 FA 시장에서 미들블로커 최대어를 영입했다. 중위권 팀들의 잇따른 전력 보강은 다음 시즌 V리그의 재미를 더욱 높여줄 전망이다.
공수 겸비한 일본 국가대표 출신 아웃사이드히터