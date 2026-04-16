위성우 물러나고 전주원 올라서다... 우리은행 새 시대 개막

15일은 한국 여자농구에서 의미 있는 사건(?)이 3개나 있었다. 먼저 WKBL 2025-2026 시즌의 최강자를 가릴 챔피언 결정전의 대진이 결정됐다. 15일에 열린 삼성생명 블루밍스와 부천 하나은행의 플레이오프 4차전에서 삼성생명이 58-53으로 승리하면서 챔프전 티켓을 따낸 것이다. 삼성생명은 일찌감치 챔프전에 선착한 KB스타즈와 오는 22일부터 5전3선승제로 열리는 챔프전을 통해 이번 시즌 우승팀을 가린다.
우리은행 우리WON의 젊은 에이스로 활약하다가 2024년 해외 진출을 선언해 호주와 스페인, 뉴질랜드 리그에서 활약했던 국가대표 가드 박지현은 15일 미 여자프로농구 WNBA의 LA 스팍스와 계약했다. 보장 계약이 아닌 트레이닝 캠프 초청 계약이지만 만약 박지현이 트레이닝 캠프의 경쟁에서 생존하면 정선민(하나은행 코치)과 박지수(KB)에 이어 3번째로 WNBA에서 활약하는 한국 선수가 될 수 있다.
그리고 이날 빼놓을 수 없었던 여자농구의 중요한 뉴스는 지난 12일 플레이오프에서 KB에게 3연패를 당하며 시즌을 마감한 우리은행 우리WON의 위성우 감독이 감독직을 내려놓고 총감독으로 일선에서 물러난다는 소식이었다.
2012년부터 14년 동안 우리은행의 왕조시대를 만들었던 위성우 감독에 이어 우리은행을 이끌게 될 새 사령탑은 바로 현역 시절 '천재 가드'로 불렸던 우리은행의 전주원 수석코치다.