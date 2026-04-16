소방수에서 물러난 김서현, '한국의 에드윈 디아즈'로 돌아올까?

한화 이글스

지난 시즌 각종 언론 매체는 김서현을 ‘한국의 에드윈 디아즈’로 밀었다.한화 이글스 '와일드 씽' 김서현(22, 우투우타)이 결국 마무리 자리에서 내려왔다. 지난 시즌 '한국의 에드윈 디아즈'라는 엄청난 애칭과 함께 팀의 현재와 미래를 책임질 수호신으로 기대를 모았던 그였지만, 불과 한 시즌 만에 다시 출발선으로 돌아오게 됐다.한화는 최근 김서현의 보직을 조정하며 마무리 투수 교체를 단행했다. 이는 단순한 컨디션 조절 차원을 넘어, 현재의 투구 내용으로는 경기 후반을 책임지기 어렵다는 판단이 반영된 결정이다. 팀이 부여했던 상징성과 역할이 사실상 리셋된 셈이다.공석이 된 마무리 투수는 단기 대체 외국인 선수로 이달 초부터 함께하고 있는 잭 쿠싱(30, 우투우타)이 당분간 맡을 전망이다. 쿠싱은 구위보다는 무브먼트를 이용하여 빗맞은 타구를 많이 유도하는 스타일의 투수다. 제구 또한 좋은 편이며 주로 낮은 존에서 로케이션을 형성하는지라 ABS존에 잘 적응한다면 안정적인 투구가 기대되고 있다.김서현은 데뷔 초부터 150km 중후반을 넘나드는 강속구로 주목받으며 '차세대 마무리 투수'로 꼽혀왔다. 특히 지난 시즌에는 과감한 투구와 강한 승부욕을 바탕으로 팀 내 입지를 빠르게 끌어올렸다. 구단과 현장 모두 그를 중심으로 불펜의 미래를 설계하려는 움직임을 보였고, 팬들 역시 그를 '끝판왕'으로 받아들이기 시작했다.하지만 올 시즌 들어 상황은 급격히 달라졌다. 기대가 컸던 만큼, 흔들림은 더욱 크게 체감되고 있는 분위기다.김서현이 마무리 자리에서 내려오게 된 결정적 이유는 명확하다. 제구력 붕괴다. 단순한 부진을 넘어, 경기 운영 자체가 어려운 수준의 난조가 이어졌다.특히 최근 등판에서는 그 문제가 극단적으로 드러났다. 팀이 5-0으로 앞선 상황에서 마운드에 오른 김서현은 단 한 이닝도 안정적으로 막아내지 못했다. 스트라이크존을 크게 벗어나는 공이 이어졌고, 타자와의 승부 자체가 성립되지 않았다. 사사구가 연이어 나오면서 순식간에 흐름이 뒤집혔고, 결국 팀은 리드를 지키지 못한 채 충격적인 역전패를 허용했다.이 경기에서 기록된 다수의 볼넷과 사구는 단순한 기록 이상의 의미를 갖는다. 마무리 투수에게 요구되는 가장 기본적인 조건인 '스트라이크를 던질 수 있는 능력'이 흔들렸다는 점에서, 보직 유지가 어려운 상황임을 명확히 보여줬다.문제는 일회성이 아니라는 데 있다. 시즌 초반부터 김서현은 꾸준히 제구 불안을 노출해왔다. 볼카운트를 유리하게 가져가지 못하면서 스스로 위기를 자초하는 패턴이 반복됐고, 이는 곧 투구 수 증가와 부담으로 이어졌다. 짧은 이닝을 책임지는 마무리 투수에게는 치명적인 약점이다.결국 한화 벤치는 더 이상 상황을 지켜볼 수 없다고 판단했다. 경기 후반을 안정적으로 책임질 새로운 카드가 필요했고, 김서현에게는 재정비의 시간이 주어졌다.