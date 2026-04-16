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소방수에서 물러난 김서현, '한국의 에드윈 디아즈'로 돌아올까?

소방수에서 물러난 김서현, '한국의 에드윈 디아즈'로 돌아올까?

재능은 여전히 충분, 이 보 전진을 위한 일 보 후퇴

김종수(oetet)
26.04.16 15:40최종업데이트26.04.16 15:40
지난 시즌 각종 언론 매체는 김서현을 ‘한국의 에드윈 디아즈’로 밀었다.
지난 시즌 각종 언론 매체는 김서현을 ‘한국의 에드윈 디아즈’로 밀었다.한화 이글스

한화 이글스 '와일드 씽' 김서현(22, 우투우타)이 결국 마무리 자리에서 내려왔다. 지난 시즌 '한국의 에드윈 디아즈'라는 엄청난 애칭과 함께 팀의 현재와 미래를 책임질 수호신으로 기대를 모았던 그였지만, 불과 한 시즌 만에 다시 출발선으로 돌아오게 됐다.

한화는 최근 김서현의 보직을 조정하며 마무리 투수 교체를 단행했다. 이는 단순한 컨디션 조절 차원을 넘어, 현재의 투구 내용으로는 경기 후반을 책임지기 어렵다는 판단이 반영된 결정이다. 팀이 부여했던 상징성과 역할이 사실상 리셋된 셈이다.

공석이 된 마무리 투수는 단기 대체 외국인 선수로 이달 초부터 함께하고 있는 잭 쿠싱(30, 우투우타)이 당분간 맡을 전망이다. 쿠싱은 구위보다는 무브먼트를 이용하여 빗맞은 타구를 많이 유도하는 스타일의 투수다. 제구 또한 좋은 편이며 주로 낮은 존에서 로케이션을 형성하는지라 ABS존에 잘 적응한다면 안정적인 투구가 기대되고 있다.

김서현은 데뷔 초부터 150km 중후반을 넘나드는 강속구로 주목받으며 '차세대 마무리 투수'로 꼽혀왔다. 특히 지난 시즌에는 과감한 투구와 강한 승부욕을 바탕으로 팀 내 입지를 빠르게 끌어올렸다. 구단과 현장 모두 그를 중심으로 불펜의 미래를 설계하려는 움직임을 보였고, 팬들 역시 그를 '끝판왕'으로 받아들이기 시작했다.

하지만 올 시즌 들어 상황은 급격히 달라졌다. 기대가 컸던 만큼, 흔들림은 더욱 크게 체감되고 있는 분위기다.

제구 난조의 심각성… "승부가 아닌 자멸의 반복"

김서현이 마무리 자리에서 내려오게 된 결정적 이유는 명확하다. 제구력 붕괴다. 단순한 부진을 넘어, 경기 운영 자체가 어려운 수준의 난조가 이어졌다.

특히 최근 등판에서는 그 문제가 극단적으로 드러났다. 팀이 5-0으로 앞선 상황에서 마운드에 오른 김서현은 단 한 이닝도 안정적으로 막아내지 못했다. 스트라이크존을 크게 벗어나는 공이 이어졌고, 타자와의 승부 자체가 성립되지 않았다. 사사구가 연이어 나오면서 순식간에 흐름이 뒤집혔고, 결국 팀은 리드를 지키지 못한 채 충격적인 역전패를 허용했다.

이 경기에서 기록된 다수의 볼넷과 사구는 단순한 기록 이상의 의미를 갖는다. 마무리 투수에게 요구되는 가장 기본적인 조건인 '스트라이크를 던질 수 있는 능력'이 흔들렸다는 점에서, 보직 유지가 어려운 상황임을 명확히 보여줬다.

문제는 일회성이 아니라는 데 있다. 시즌 초반부터 김서현은 꾸준히 제구 불안을 노출해왔다. 볼카운트를 유리하게 가져가지 못하면서 스스로 위기를 자초하는 패턴이 반복됐고, 이는 곧 투구 수 증가와 부담으로 이어졌다. 짧은 이닝을 책임지는 마무리 투수에게는 치명적인 약점이다.

결국 한화 벤치는 더 이상 상황을 지켜볼 수 없다고 판단했다. 경기 후반을 안정적으로 책임질 새로운 카드가 필요했고, 김서현에게는 재정비의 시간이 주어졌다.

한화는 당분간 대체 외국인투수 잭 쿠싱을 마무리 투수로 활용할 계획이다.
한화는 당분간 대체 외국인투수 잭 쿠싱을 마무리 투수로 활용할 계획이다.한화 이글스

'에드윈 디아즈' 패러디의 아이러니… 과도한 기대가 남긴 그림자

김서현을 둘러싼 기대감은 단순한 성적을 넘어 KBO 대표 '캐릭터'로까지 확장된 바 있다. 메이저리그 최고의 마무리 투수 중 한 명인 에드윈 디아즈(32, 우투우타)의 등장 장면을 패러디한 중계 연출은 팬들 사이에서 큰 화제를 모았다.

화려한 음악과 함께 마운드에 오르는 연출, 그리고 강속구로 타자를 압도하는 이미지까지 더해지며 김서현은 자연스럽게 '한국의 에드윈 디아즈'라는 애칭을 얻게 됐다. 이는 단순한 재미 요소를 넘어, 그가 한화를 넘어 국내 프로야구 전체를 아우르는 상징적인 마무리로 성장할 것이라는 기대를 반영한 장면이었다.

그러나 이 같은 상징성은 '양날의 검'이기도 했다. 실제 경기력보다 앞서 형성된 이미지와 기대는, 작은 흔들림조차 크게 부각시키는 요인이 됐다. 마무리 투수라는 자리의 특성상 한 번의 실패가 곧 경기 결과로 이어지기 때문에, 부담감 역시 배가될 수밖에 없다.

디아즈 역시 메이저리그에서 정상급 투수로 자리 잡기까지 수많은 기복과 시행착오를 겪었다. 하지만 김서현은 아직 그 과정을 충분히 거치지 않은 상태에서 '완성형 마무리'라는 기대를 떠안았다. 결과적으로 이는 현재의 부진과 맞물리며 더 큰 괴리감을 낳고 있다.

화려했던 패러디 장면은 여전히 팬들의 기억에 남아 있지만, 지금의 김서현에게 필요한 것은 연출이 아닌 실질적인 투구 완성도다.

한화 이글스는 주전 마무리 김서현에게 재정비할 시간을 줄 예정이다.
한화 이글스는 주전 마무리 김서현에게 재정비할 시간을 줄 예정이다.한화 이글스

다시 '유망주'로… 김서현이 넘어야 할 현실적인 과제

이번 보직 변경은 김서현에게 있어 후퇴라기보다 재정비의 기회로 보는 시각이 지배적이다. 여전히 그는 리그에서 손꼽히는 구속과 잠재력을 지닌 젊은 투수다. 문제는 이미 드러났다. 제구력과 경기 운영 능력이다.

마무리 투수는 단순히 빠른 공을 던진다고 해서 맡을 수 있는 자리가 아니다. 제한된 상황에서 최고의 효율을 만들어내야 하고, 위기 상황에서도 흔들리지 않는 정신력이 요구된다. 결국 경험과 축적이 필요한 자리다.

김서현에게 지금 필요한 것은 역할이 아니라 완성도다. 스트라이크존을 안정적으로 공략할 수 있는 기본기, 그리고 불리한 상황에서도 자신의 투구를 유지할 수 있는 멘탈이 갖춰져야 한다. 이를 위해서는 당분간 비교적 부담이 적은 상황에서 등판하며 감각을 되찾는 과정이 필요해 보인다.

한화 역시 서두르지 않겠다는 입장이다. 팀의 미래 자원인 만큼, 단기적인 성과보다 장기적인 성장에 초점을 맞추겠다는 방향이다. 이는 김서현 개인에게도 긍정적인 환경이 될 수 있다. '한국의 에드윈 디아즈'라는 수식어는 잠시 내려놓게 됐지만, 가능성까지 사라진 것은 아니다. 오히려 지금의 실패가 향후 성장의 기반이 될 수 있다.

화려한 등장보다 중요한 것은 마지막 공 하나다. 다시 유망주로 돌아간 김서현이 이 과정을 어떻게 통과하느냐에 따라, 언젠가 진짜 마무리 투수로 완성될 수 있을지가 결정될 것이다.

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김서현 에드윈디아즈 마무리투수 소방수

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