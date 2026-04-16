뮌헨의 밤을 수놓은 7골 대잔치, 바이에른이 웃었다

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UEFA 챔피언스리그 4강 대진표슬로베니아 출신 주심 슬라브코 빈치치의 시작 휘슬 소리가 울리고 단 35초 만에 어웨이 팀 레알 마드리드 CF의 첫 골이 터졌으며, 후반 추가 시간 3분 36초에는 홈 팀의 마이클 올리세가 아름다운 왼발 감아차기 쐐기골을 넣었다. 무려 7골이나 터져 나온 챔피언스리그 골 잔치가 그 어느 때보다 풍성한 뮌헨의 수요일 밤을 수놓았다.레알 마드리드 선수들은 종료 휘슬을 듣고 주심에게 달려가 억울했던 판정 장면들로 거칠게 항의했지만, FC 바이에른 뮌헨 선수들은 구단 역사상 일곱 번째 우승을 향해 한 걸음 더 나아가기 시작했다.뱅상 콤파니 감독이 이끌고 있는 FC 바이에른 뮌헨(독일)은 한국 시각 16일(목) 오전 4시 푸스발 아레나 뮌헨에서 벌어진 2025-26 UEFA 챔피언스리그 8강 2차전 레알 마드리드 CF(스페인)와의 홈 경기에서, 종료 직전 터진 루이스 디아스의 극장골과 추가 시간 마이클 올리세의 아름다운 쐐기골에 힘입어 4-3으로 승리하고 1, 2차전 합산 6-4로 4강에 올랐다. 바이에른 뮌헨의 4강 상대는 디펜딩 챔피언 파리 생제르맹이다.지난 주 산티아고 베르나베우에서 놀라운 슈퍼 세이브 실력으로 귀중한 2-1 승리를 이끌었던 맏형 골키퍼 마누엘 노이어가 이번 홈 경기 시작부터 푸스발 아레나를 흔드는 실수를 저질렀다. 킥오프 휘슬이 울리고 단 35초 만에 후방 빌드업 패스 미스를 범하며 레알 마드리드의 아르다 귈러에게 왼발 로빙 골을 허용했다.합산 점수 2-2 상황이 이렇게 빠르고 갑작스럽게 찾아올 줄은 예상하기 어려웠다. 그래도 홈 팀 바이에른 뮌헨은 몇 분 지나지 않아 왼쪽 코너킥 세트피스 동점골을 터뜨리며 안정을 찾기 시작했다. 요주아 키미히가 올린 왼쪽 코너킥 상황에서 수비형 미드필더 알렉산다르 파블로비치의 헤더 골이 5분 50초에 들어갔다.여기서 멈출 수 없는 챔피언스리그 최다(15회) 우승 팀 레알 마드리드 CF가 얼마 지나지 않아 프리킥으로 멋진 추가골을 만들어내며 예사롭지 않은 골 잔치를 예고했다. 35초 만에 첫 골을 넣었던 아르다 귈러가 페널티 에어리어 반원 밖 직접 프리킥을 왼발 감아차기(28분 47초)로 기막히게 꽂아 넣었다. 노이어 골키퍼가 공의 회전 방향을 뒤늦게 따라가기 위해 몸을 날렸지만 공과 함께 그물 안으로 빨려 들어갔다.그리고 홈 팀 골잡이 해리 케인이 37분 16초에 또 하나의 동점골을 오른발로 차 넣으며 이 골 잔치를 더욱 풍성하게 만들었다. 동료 센터백 다요 우파메카노가 과감하게 공을 몰고 올라와 찔러준 스루패스 타이밍도 놀라운 수준이었다.전반전이 끝나기 전에 펠레 스코어가 완성될 줄은 아무도 예상하지 못했다. 레알 마드리드의 왼쪽 측면 역습 전개가 좋았고 비니시우스 주니오르의 빠른 찔러주기를 받은 킬리안 음바페가 오른발 인사이드 킥으로 침착하게 마무리한 골이 41분 49초에 푸스발 아레나를 또 한 번 뒤흔들었다.이대로 후반전이 끝난다면 연장전을 치러야 하는 부담감이 밀려올 무렵 바이에른 뮌헨의 극장 동점골이 터졌다. 후반 교체 멤버 자말 무시알라의 절묘한 힐 패스를 받은 루이스 디아스가 88분 17초에 3-3을 만드는 오른발 중거리슛을 꽂아 넣었다.디아스의 발끝을 떠난 공이 레알 마드리드 수비수 에데르 밀리탕의 허벅지를 스치며 각도가 살짝 꺾였고, 안드리 루닌 골키퍼는 왼쪽으로 몸을 날렸지만 도저히 막을 수 없는 궤적으로 빨려 들어갔다. 바이에른 뮌헨에게는 운까지 따른 장면이었다.이 극장골이 합산 점수 5-4를 만들며 홈 팀 바이에른 뮌헨은 4강행 티켓을 눈앞에 두게 됐다. 이윽고 후반 추가 시간에는 해리 케인의 역습 패스를 받은 마이클 올리세가 간결한 방향 전환 드리블로 왼발 슛을 성공시키며 쐐기골을 보탰다(90+3분 36초).이렇게 7골 대잔치가 아슬아슬하게 끝났다. 지난 주 산티아고 베르나베우에서 열린 1차전까지 합산하면 한 경기 평균 5골이 터진 빅 매치 퍼즐이 완성됐다. 통산 일곱 번째 우승 트로피를 노리는 FC 바이에른 뮌헨의 4강 상대는 디펜딩 챔피언 파리 생제르맹이다.이번에도 뛸 기회조차 없이 뮌헨 벤치에서 대기한 김민재(FC 바이에른 뮌헨)와 이강인(파리 생제르맹)의 맞대결 기대감이 4월 29일 파르크 데 프랭스와 5월 7일 푸스발 아레나 뮌헨까지 이어질 듯하다.(4월 16일 목요일 오전 4시, 푸스발 아레나 뮌헨)[골, 도움 기록 : 알렉산다르 파블로비치(5분 50초,도움-요주아 키미히), 해리 케인(37분 16초,도움-다요 우파메카노), 루이스 디아스(88분 17초,도움-자말 무시알라), 마이클 올리세(90+3분 36초,도움-해리 케인) / 아르다 귈러(35초), 아르다 귈러(28분 47초), 킬리안 음바페(41분 49초,도움-비니시우스 주니오르)]- 1, 2차전 합산 6-4로 FC 바이에른 뮌헨 4강 진출!(스페인) vs(잉글랜드)- 1차전 4월 30일(목) 오전 5시 에스타디오 메트로폴리타노(마드리드)- 2차전 5월 6일(수) 오전 5시 아스널 스타디움(런던)(프랑스) vs(독일)- 1차전 4월 29일(수) 오전 5시 파르크 데 프랭스(파리)- 2차전 5월 7일(목) 오전 5시 푸스발 아레나 뮌헨(뮌헨)